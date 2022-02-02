Ученые говорят, что на Земле есть 9 тыс. неизвестных видов деревьев. Но их еще нужно найти

37 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Большинство пока неизученных деревьев находится в тропических лесах

Ученые установили, что на Земле существует гораздо больше видов деревьев, чем известно науке. Судя по данным последнего исследования, наряду с зарегистрированными более чем 70 тыс. разновидностей деревьев, есть еще около 9 тысяч, которые предстоит открыть.

Самые редкие виды деревьев существуют в тропических лесах, но они быстро исчезают из-за изменения климата и вырубки лесов.

Исследование основано на изучении данных о десятках миллионов деревьев, растущих на более чем 100 тыс. лесных участков по всему миру. Чтобы понять, сколько видов деревьев еще не открыто, ученые использовали статистические методы.

Руководитель научной группы, доктор Питер Райх из Университета Миннесоты заявил, что полученные результаты показывают, насколько хрупким является биологическое разнообразие мировых лесов.

"Наши выводы помогут узнать, в каких регионах биоразнообразие оказалось под наибольшей угрозой, - сказал Райх Би-би-си. - Это тропики и субтропики Южной Америки, Африки, Азии и Океании. И именно там, по нашим оценкам, находится больше всего известных и неизвестных редких видов. Мы надеемся, что такое понимание поможет расставить приоритеты в будущих усилиях по их сохранению".

Где их искать?

Авторы исследования называют свои выводы первой научно достоверной оценкой числа неизвестных деревьев. Согласно этим сведениям, в мире существует на 14% больше видов деревьев, чем считалось ранее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В мангровых лесах Южной Америки скрывается много неизвестных науке видов деревьев, говорят ученые

Южная Америка - континент с наибольшим числом неизвестных деревьев - на него приходится около 43% от 9 тыс. новых видов. За ней следуют:

Евразия (22%)

Африка (16%)

Северная Америка (15%)

Океания (11%)

Существование разнообразных первичных (или девственных) лесов крайне важно для человека и мировой экономики.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ученые продолжают открывать все новые и новые виды деревьев

Подавляющее большинство таких лесов на Земле находится в тропических странах, однако там они оказались под угрозой по нескольким причинам:

Выращивание ингредиентов пищи, потребляемой на Западе. В их числе - мясо, пальмовое масло и соя (последние два также используются для кормления скота);

Изменение климата

Пожары

В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, принимали участие более 140 ученых из многих стран мира.

Доктор Ядвиндер Малхи из Оксфордского университета говорит, что тропическим лесам нужно уделять больше внимания, поскольку они являются "мировыми сокровищницами биоразнообразия", которые поглощают значительную часть выбросов углекислого газа и тем самым замедляют глобальное потепление.