Из Еревана в Стамбул вылетел первый за два года рейс

час назад

Автор фото, Getty Images

Из Еревана в Стамбул вылетел первый после двухлетнего перерыва в авиасообщении прямой рейс.

Лайнер Airbus A320 с 65 пассажирами на борту отправился, как и было запланировано, в 18:00 по местному времени из международного аэропорта "Звартноц" в Стамбул.

В день вылета в армянском аэропорту проводят выставку турецко-армянского фотографа Ара Гулера.

По словам главы совета директоров компании FlyOne Armenia Арама Ананяна, компания планирует совершать рейсы два раза в неделю.

"С апреля планируется увеличить количество рейсов. Компания будет выполнять три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 39 евро", - говорится в заявлении компании.

Ананян в беседе с российскими СМИ добавил, что обратно, из Стамбула в Армению, полетят 30 человек. Общее количество мест в самолете - 180.

Автор фото, Getty Images

Шаг к нормализации, но еще не прорыв

Григор Атанесян, корреспондент Би-би-си

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Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, и их граница закрыта с 1993 года - так Анкара отреагировала на конфликт в Нагорном Карабахе.

Однако чартерные рейсы между Ереваном и Стамбулом существовали все это время и прекратились лишь два года назад, незадолго до начала второй войны в Карабахе.

Итоги этой войны, однако, изменили статус-кво в регионе: братский для Турции Азербайджан вернул себе семь районов вокруг Нагорного Карабаха, захват которых армянскими силами когда-то стал поводом для закрытия границ.

Это уменьшило препятствия для установления дипотношений между Арменией и Турцией. Их лидеры, премьер-министр Никол Пашинян и президент Реджеп Тайип Эрдоган, публично высказывались за налаживание связей - и назначили спецпредставителей для переговоров.

Теперь чартерные рейсы возобновляются в новом формате - впервые армянская авиакомпания получила разрешения на полеты в Турцию. Обе стороны - турецкий лоукостер Pegasus и армянская дочка молдавской FlyOne - будут выполнять по три полета в неделю.

О получении армянской компанией разрешения на полеты было объявлено за день до их первой встречи, которая прошла в Москве и отметилась одинаковыми заявлениями о желании полной нормализации отношений без предварительных условий. Место было выбрано не случайно - Ереван обращался к Москве за помощью в переговорах с Анкарой.

А в конце января турецкая газета Hürriyet сообщила, что в Анкаре обсуждают расширение торговых отношений с Арменией и открытие новых рейсов между регионами двух стран - в частности, в Ван.

В 2013 году две турфирмы - армянская и турецкая - уже пытались наладить авиасообщение между Ереваном и Ваном, однако в последний момент их планы были отменены.

Возобновление полетов и переговоры показывают настрой в правительствах обеих стран. Но все это уже было раньше - и заканчивалось ничем.

В 2009 году в Армения и Турция даже подписали протоколы о нормализации, но парламенты не ратифицировали их. Тогда причиной срыва был продолжавшийся спор о Карабахе.

Сейчас присутствие в регионе российских миротворцев исключает полномасштабную войну. Но карабахский конфликт не решен, и азербайджанские и армянские власти по-разному видят послевоенное устройство на Южном Кавказе.

В отличие от России, которая пытается выступать нейтральным посредником, Эрдоган полностью поддерживает азербайджанского лидера Ильхама Алиева, и это создает новый набор разногласий.

С армянской стороны также есть противники процесса - как парламентская оппозиция, так и гражданское общество, которое указывает на важную роль турецкого вооружения в войне 2020 года и видит в Турции враждебное государство.

Против выступают и организации армянской диаспоры, для которых главным приоритетом остается признание массовых убийств армян и других меньшинств Османской империи геноцидом. Они хотят, чтобы нормализации предшествовало признание геноцида, но Анкара решительно отрицает эту формулировку.