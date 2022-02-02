Испанская газета El Pais показала ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Что в нем говорится?

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images

Испанская газета El Pais опубликовала фотографии документов, которые, как утверждает издание, являются официальным ответом США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Согласно бумагам, Вашингтон и альянс обвиняют Россию в нарушении "фундаментальных принципов" архитектуры международной безопасности, но в то же время выражают готовность обсуждать отказ от размещения наступательных ракетных систем и войск на Украине.

Дипломатический источник подтвердил агентству РИА Новости подлинность опубликованных документов. В МИД России сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть их подлинность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели публикацию El Pais, но комментировать ее не хотят и к обнародованию документов не причастны.

"Мы не знаем [кто предоставил документы для печати], и, наверное, не наше дело здесь гадать на кофейной гуще", - заключил Песков.

В публикации испанской газеты дается ссылка на файлы в формате PDF: при нажатии на нее открываются фотографии девяти распечатанных на бумаге страниц, некоторые строчки выделены голубым цветом.

Би-би-си ознакомилась с опубликованными документами и выбрала ключевые пункты из них.

"Россия подорвала доверие". Ответ НАТО

В четырехстраничном ответе НАТО отмечается, что альянс является оборонительным союзом и не представляет угрозы для России, а все имеющиеся разногласия необходимо решать "путем диалога и дипломатии, а не угроз или применения силы".

Однако, учитывая "значительное, немотивированное, необоснованное и продолжающееся скопление войск" у границы с Украиной и в Беларуси, НАТО призывает Москву "к немедленной деэскалации ситуации".

Россия, как утверждается в ответе, нарушила "ценности, принципы и обязательства, которые она же сама помогала создавать и которые призваны укреплять отношения России и НАТО".

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Альянс отмечает, что готов к дальнейшим консультациям с Москвой и к восстановлению "взаимного присутствия НАТО и России в Москве и Брюсселе соответственно".

В то же время руководство блока намерено и дальше придерживаться принципа "открытых дверей" и выступает за то, чтобы страны были свободны в выборе мер по обеспечению безопасности, а также внешней политики.

НАТО призывает Россию отвести войска из Украины, Грузии и Молдовы, а также воздерживаться от "агрессивной ядерной риторики и опасных действий против союзников (по блоку) и других стран". Кроме того, Москву просят консультироваться с НАТО по ядерной и ракетной программам России.

В заключении отмечается, что блок НАТО более 30 лет пытался выстроить партнерство с Россией, и "ни одному другому партнеру не предлагалось подобного отношения".

"Однако Россия подорвала доверие, лежащее в основе нашего сотрудничества, и бросила вызов фундаментальным принципам глобальной и евроатлантической архитектуре безопасности", - говорится в документе.

"Усилить оборонительную позицию". Ответ США

Власти США в своем ответе (занимающем чуть более четырех страниц) тоже выражают готовность проводить консультации с Россией на самых разных площадках. При этом Вашингтон полностью поддерживает принцип "открытых дверей" при вступлении в НАТО.

Как отмечается в документе, Россия разместила около 100 тысяч военных у границ с Украиной, аннексировала Крым и поддерживала сепаратистов Донбасса, а в своих предложениях по безопасности "озвучила несколько требований, которые противоречат принципам, предложенным ей же в более ранних документах".

Все диалоги, как утверждается в обоих документах, должны вестись на базе Устава ООН, Хельсинкских соглашений, Основополагающего акта Россия-НАТО и Парижской хартии.

Власти США готовы обсуждать условия взаимного отказа от размещения ракетных систем и наступательных боевых соединений на территории Украины, говорится в документе.

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При этом Вашингтон обеспокоен тем, что Москва нарушила принципы Будапештского меморандума, в котором обязалась "уважать независимость и суверенитет нынешней территории Украины" и воздерживаться от применения силы против соседней страны, утверждают авторы ответа.

США также указывают на то, что Москва нарушила положения Венского документа 2011 года, проводя крупные военные учения в международных водах и воздушном пространстве без предварительных уведомлений.

Как утверждается в документе, США воздерживаются от отправки крупных боевых частей в Восточную Европу, а общий объем военных сил страны в Европе сегодня "составляет лишь четверть от того, что было в конце холодной войны".

"Дальнейшее ужесточение позиции России и дальнейшая агрессия против Украины вынудят США и наших союзников усилить нашу оборонительную позицию", - подчеркивается в бумагах.

В заключении отмечается, что США также обеспокоены расширением российской программы по производству межконтинентальных ядерных ракет, которая "не предусмотрена договором СНВ-III".

При этом Вашингтон готов обсудить механизм, который позволит России убедиться, что на военных базах в Польше и Румынии нет ракет "Томагавк", если Россия предложит "такую же открытость" на двух своих ракетных базах.

"Нам что, воевать с блоком НАТО?" Что сказал Путин

Автор фото, EPA

Накануне президент России Владмир Путин впервые публично прокомментировал ответ США и НАТО на запрошенные Москвой гарантии безопасности.

Путин (как и российский МИД до этого) сказал, что основные пожелания России оказались проигнорированы.

"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", - сказал он.

Путин, среди прочего, раскритиковал принцип "открытых дверей" при вступлении в альянс и заявил, что он нигде не закреплен документально.

Вступление Украины в альянс, по словам российского президента, может привести к военному конфликту НАТО и России из-за Крыма.

"Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы, как в Польше и Румынии, и начинает операцию в Крыму, сейчас не говорю даже про Донбасс. Представим, что Украина - страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Хоть кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет", - задался вопросом Путин.

В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада по вопросам европейской безопасности. Поводом для переговоров стали опубликованные МИД России в конце прошлого года проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности, на которые Москва потребовала письменный ответ.