Умерла актриса Моника Витти – муза фильмов Антонини и звезда итальянского неореализма

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Автор фото, Getty Images

В Италии умерла актриса Моника Витти, звезде итальянского неореализма было 90 лет.

О кончине актрисы сообщил ее супруг Роберто Руссо. Долгие годы Витти страдала болезнью Альцгеймера и не появлялась на публике.

Моника Витти (настоящее имя - Мария Луиза Чечарелли) родилась в Риме в 1931 году.

Она прославилась в 1960-е годы после съемок в фильмах Микеланджело Антониони. Четыре его ленты того периода - "Приключение", "Ночь", "Затмение" и "Красная пустыня" - считаются революционными. Все они стали очень популярными, получив благосклонную оценку и зрителей, и критики. А Витти в результате стала яркой звездой итальянского кино, широко известной во всем мире.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Афиша фильма Микеланджело Антониони "Приключение", 1960 год

Антониони одним из первых в мире затронул тему публичного одиночества. Его внешне благополучные герои никак не могут наладить отношения и замыкаются в себе. Они перестают понимать, что им нужно на самом деле, а что - лишь наносной рекламный эффект общества потребления. Антониони называют самым современным классиком итальянского кино: фильмы, снятые более 60 лет назад, не утратили свою актуальность и своевременность, они о сегодняшних проблемах человека.

"Моя работа в фильме "Приключение" обогатила все мои ощущения и в творческом, и в человеческом плане", - говорила она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кадр из фильма Микеланджело Антониони "Ночь", 1961 год

Фильм "Ночь" является центральным в неофициальной "трилогии отчуждения". Это принятое в киноведении обозначение трех сходных по тематике и стилистике фильмов Антониони "Приключение", "Ночь" и "Затмение". Все они черно-белые и во всех снималась Моника Витти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Моника Витти и Ален Делон в фильме Микеланджело Антониони "Затмение", 1962 год

Иногда к этой группе относят и следующий цветной фильм Антониони "Красная пустыня".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кадр из фильма Микеланджело Антониони "Красная пустыня", 1964 год

За свою карьеру Витти получила пять премий "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль от итальянской Академии кинематографии (больше только у Софи Лорен).

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Моника Витти в 1965 году

В конце 1980-х годов она закончила кинокарьеру, но продолжала работать на телевидении и в театре. В 1995 году Витти получила на Венецианском кинофестивале "Золотого льва" за свои заслуги перед кинематографом.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Моника Витти и Микеланджело Антониони в Венеции в ходе ежегодного кинофестиваля, 1962 год

В ответ на сообщения о смерти Витти министр культуры Италии Дарио Франческини назвал ее "королевой итальянского кино". По словам премьер-министра страны Марио Драги, благодаря актрисе "итальянский кинематограф сиял по всему миру". "Обладая острейшим умом и невероятным талантом, она завоевала покорила сердца несколько поколений итальянцев своим духом, мастерством и красотой", - добавил Драги.