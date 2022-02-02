Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества. Она должна была стать послом в Кабо-Верде

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Наталья Поклонская на церемонии открытия 43-го Московского международного кинофестиваля

Президент России Владимир Путин освободил Наталью Поклонскую от обязанностей российского посла в Кабо-Верде и назначил ее заместителем руководителя Россотрудничества.

Поклонскую назначили чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде в октябре прошлого года, но в январе она заявила, что не собирается вступать в должность из-за изменившихся личных обстоятельств.

Это подтвердили в российском МИД, не уточнив, о каких именно личных обстоятельствах идет речь.

Россотрудничество, в котором теперь будет работать Поклонская, это федеральное агентство, подчиняющееся министерству иностранных дел. В его формальные функции входят связи со странами СНГ, соотечественниками, проживающими за рубежом, поддержка центров преподавания русского языка.

До назначения послом Поклонская - с октября 2016 года - была депутатом Госдумы, где возглавляла комитет по международным делам. Российские СМИ писали, что Поклонскую не хотели видеть в Госдуме следующего созыва из-за некоторых ее заявлений и деятельности на посту депутата.

В частности, Поклонская оказалась единственным единороссом, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста, а также привлекла к себе много внимания, когда активно боролась с фильмом Алексея Учителя "Матильда".

Широкую известность Поклонская получила в 2014 году, когда ее назначили прокурором в аннексированном Россией Крыму.