Дело Навального о мошенничестве передали в суд. А сколько против него всего дел?

34 минуты назад

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В Лефортовский суд Москвы поступило уголовное дело против Алексея Навального о мошенничестве и оскорблении судьи. Пока оппозиционный политик отбывает заключение по делу "Ив Роше", российские власти продолжают расследовать и возбуждать против него новые уголовные дела.

Согласно судебной картотеке, дело поступило в суд 2 февраля, оно зарегистрировано, им занимается судья Маргарита Котова. Дата судебных слушаний пока не назначена.

"Не было сомнений, что приговор Навальному в три с половиной года не последний, - прокомментировал новость в своем телеграм-канале соратник оппозиционера Иван Жданов. - Навальный сидит в тюрьме как политик. Он рассказывал правду, пошел на выборы президента... И нет сомнений, что [президент России Владимир] Путин будет еще и еще придумывать политические дела".

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что власти делают все, чтобы Навальный никогда не вышел на свободу.

Дело о мошенничестве в отношении Навального возбудили в конце декабря 2020 года. Второй эпизод касается оскорбления судьи Веры Акимовой. Дела расследовали отдельно, но перед передачей в суд их объединили в одно производство.

Без учета возбужденных впоследствии уголовных дел Навальный мог бы выйти на свободу в октябре 2023 года.

В чем еще российские правоохранители обвиняют Навального?

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"Выйду на свободу не позже весны 2051 года"

По делам "Кировлеса", "Ив Роше" и об оскорблении ветерана Навальному уже были вынесены приговоры (Би-би-си подробно освещала судебные процессы).

Помимо этого в России расследуют еще ряд уголовных дел против политика. Сам Навальный в конце сентября прошлого года насчитал их четыре.

"Получается, сейчас против меня четыре дела. По двум - до 10 лет по каждому. По третьему - до трех лет. По четвертому - арест до шести месяцев. Если сложат без зачета, то 23 года. Могут, конечно, еще что-то придумать, но все равно максимальный срок по совокупности приговоров - не более 30 лет. Так что не волнуйтесь, выйду на свободу не позже весны 2051 года", - писал он в "Инстаграме".

Но это было осенью, теперь же следователи одни дела объединили, а другие обвинения, как считает защита Навального, "оставили на потом".

Так, дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, объединили с делом о создании экстремистского сообщества, сообщал Жданов.

А в деле, поступившем сейчас в Лефортовский суд Москвы, четыре выделенных из общего производства эпизода о мошенничестве объединили с делом об оскорблении судьи Акимовой на предыдущем процессе - по делу об оскорблении ветерана.

"Чисто логически это, конечно, странно, но на самом деле УПК позволяет следователю так делать, если это необходимо", - говорила адвокат Навального Ольга Михайлова.

Обвинения в оскорблении судьи

Мировой судья Акимова вела процесс Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 20 февраля 2021 года она признала политика виновным и постановила оштрафовать его на 850 тысяч рублей. В конце апреля Бабушкинский суд Москвы признал это решение законным.

В ходе процесса Навальный активно спорил с судьей Акимовой и получил от нее несколько десятков замечаний. В частности, Навальный отмечал, что заседание суда напоминает ему допрос в фашистской комендатуре, о котором в своих показаниях рассказывал ветеран Артеменко, и просил разрешения обращаться к судье "не ваша честь, а оберштурмбаннфюрер".

Навальному вменяют две части статьи о неуважении суду (ст. 219 УК РФ). Максимальное наказание по ним - до шести месяцев ареста.

Обвинения в мошенничестве

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Дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в конце декабря 2020 года, когда политик еще находился в Германии, где проходил курс лечения после отравления. СКР обвинил его в растрате средств, которые жертвовали его фондам и некоммерческим организациям.

Как утверждает следствие, Навальный якобы потратил из 588 млн рублей пожертвований более 356 млн рублей на личные цели - в частности, на "приобретение имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)".

По мнению соратников Навального, дело политическое и было направлено на то, чтобы запугать политика и не дать ему вернуться в Россию.

Сам Навальный заявлял, что не получал никаких денег в учрежденных им организациях: "Сами понимаете, если бы хоть копейка ваших пожертвований оказалась бы у меня, уже миллион разоблачающих фильмов вышло".

По четырем эпизодам обвинения, предъявленного Навальному в рамках дела о мошенничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, как говорила адвокат Михайлова, расследуется еще одно "большое дело по мошенничеству". По ее мнению, это значит, что даже после решения суда следствие может предъявить Навальному новые обвинения по тому же делу, что повлечет новые судебные процессы.

Обвинение в посягательстве на права граждан

О возбуждении уголовного дела по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, которую соратники Навального назвали "экзотической", стало известно в конце апреля 2021 года.

Адвокаты объясняли, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний).

Правозащитники отмечают, что дела ст. 239 УК РФ возбуждают редко - обычно против руководителей и участников религиозных сект, признанных опасными. По этой статье возбуждали дела против движения "Аум синрике" (запрещено в России),

Максимальное наказание по этой статье - три года лишения свободы.

Обвинение в экстремизме

О возбуждении дела о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) Навальному сообщили в сентябре 2021 года, когда он уже находился в колонии.

Еще летом российские власти признали все структуры Навального экстремистскими и запретили их деятельность.

Следствие считает, что деятельность "экстремистского сообщества" была направлена на "дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах". Кроме того, как утверждают СКР, обвиняемые создавали протестные настроения и проводили протестные акции, перерастающие в массовые беспорядки.

Как отмечает издание "Медиазона" (признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента), все "экстремистские" эпизоды объединили в одно производство с остальными уголовными делами против Навального и его ближайших сторонников, в том числе с делом об отмывании 1 млрд рублей, возбужденное еще в 2019 году. Под объединение попало также обвинение соратника Навального Леонида Волкова в привлечении несовершеннолетних к участию в митингах.