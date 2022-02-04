Обвиняемому в причастности к терактам 2010 года в московском метро дали пожизненное

час назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Магомед Нуров был задержан весной 2019 года в Дагестане

Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному тюремному заключению Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы в 2010 году.

Именно о таком наказании в ходе прений сторон просила суд прокуратура.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову на 17 миллионов 49 тысяч 644 рубля 24 копейки за покореженные вагоны и ремонт станций, передает РИА Новости.

Адвокат просил назначить его подзащитному минимальное наказание. Защита настаивала, что пойти Нурова на преступление заставил его организатор.

Обвинение считает Нурова причастным к взрывам на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры", совершенным 29 марта 2010 года. Жертвами взрывов стал 41 человек, около 90 были ранены.

Нуров - возможно, единственный из оставшихся в живых организаторов и исполнителей терактов.

Выглядел растерянным

Нуров был задержан весной 2019 года в Дагестане. Как рассказывал Интерфакс, в Басманном суде Москвы, куда его доставили для избрания меры пресечения, он выглядел растерянным, плохо слышал и понимал судью, не мог вспомнить точное число своих детей (по данным адвоката, восемь) и просил не отправлять его под арест.

На следствии он не стал отрицать свою вину, суд по его делу начался осенью 2021 года.

Автор фото, Denis Abramov/TASS Подпись к фото, У станции метро "Парк культуры", 29 марта 2010 года

Нурова обвиняют в участии в банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, в банде он выполнял роль связного. На личном автомобиле он неоднократно перевозил ее участников на встречи, где планировали совершение взрывов в московском метро, писал ТАСС.

Кроме того, как считает обвинение, он скрывал от следствия непосредственного исполнителя теракта Гусена Магомедова. Когда тот вернулся в село Костек Хасавюртовского района Дагестана, Нуров вывез его на автомобиле в лесной массив, где передал членам незаконного вооруженного формирования, говорится в материалах дела.

Взрывы в метро: как это было

В понедельник утром 29 марта 2010 года московское метро было переполнено, тысячи людей ехали на работу.

Первый взрыв прогремел в 7:52 на станции "Лубянка" Сокольнической линии. Взрывное устройство находилось во втором вагоне поезда. На выходе из этой станции находится главное здание Федеральной службы безопасности России.

Второй взрыв произошел в 8:36 на станции "Парк культуры" той же, красной ветки.

В результате двух взрывов на месте погибли 36 человек, около 90 получили ранения. Пятеро пострадавших скончались в больницах.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В тот же день у станции метро "Лубянка"

Как было установлено, оба взрыва совершили смертницы, уроженки Северного Кавказа. На них были самодельные взрывные устройства, начиненные гексогеном с добавлением пластита. В качестве поражающих элементов использовались куски арматуры и болты.

Мощность заряда, сработавшего на станции "Парк культуры", составила примерно 1,5-2 килограмма в тротиловом эквиваленте, а на станции "Лубянка" - как минимум вдвое больше, около 4 килограммов.

Экспертиза установила, что бомбы были приведены в действие при помощи мобильных телефонов - это означало, что смертницы были не единственными непосредственными исполнителями теракта.

"Будем считать это основной версией"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"По предварительной версии, теракты совершили террористические группировки, имеющие отношение к северокавказскому региону. Будем считать это основной версией", - заявил глава ФСБ Александр Бортников в тот же день на экстренном совещании в Кремле.

Поначалу никто не взял на себя ответственность за взрывы. Лишь спустя два дня, 31 марта, на сайте чеченских сепаратистов появилось видеообращение лидера подполья Доку Умарова, где он заявил, что теракт в метро якобы устроен по его личному приказу и является "акцией возмездия" в ответ на спецоперацию федеральных войск в Ингушетии 11 февраля 2010 года.

На следующий день Александр Бортников заявил, что ФСБ "персонально знает" организаторов терактов.

С июня по август 2010 года ФСБ и МВД провели серию спецопераций против террористической группировки "Новокостекский джамаат", действовавшей на территории Дагестана. Именно эта группировка, как считает следствие, спланировала и устроила взрывы в метро, а также другие нападения в Дагестане и за его пределами.

Организатором взрывов Следственный комитет назвал главу группировки Магомедали Вагабова - он был убит, как было сказано, при попытке задержания. Убиты были и другие члены группировки.

Из предполагаемых участников теракта в Москве в живых оставались лишь Гусен Магомедов - тот, который лично сопровождал смертницу для прохода в метро на станции "Парк культуры", - и Магомед Нуров, который после возвращения на родину вывез его в лес.