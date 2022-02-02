США перебрасывают 3 тысячи солдат в Восточную Европу

10 минут назад

Автор фото, US DOD

Соединенные Штаты в ближайшее время перебросят дополнительно 3 тысячи солдат в две страны Восточной Европы, граничащие с Украиной - Польшу и Румынию, объявило министерство обороны США.

Как сообщил в среду журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби, отправка этого подкрепления продемонстрирует, что США готовы защищать своих союзников.

И Польша, и Румыния входят в НАТО.

"Важно послать четкий сигнал и господину Путину и, честно говоря, всему миру, что НАТО - это важно и для США, и для наших союзников", - сказал Кирби.

До начала брифинга Кирби агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванных американских чиновников, что 1700 человек из этих 3 тысяч будут переброшены в Польшу непосредственно из США, с базы Форт-Брэгг в Северной Каролине, а еще 300 солдат в Польшу и 1000 в Румынию будут переведены с баз в Германии.

Джон Кирби подчеркнул, что 3 тысячи солдат не входят в число тех 8,5 тысяч, о переводе которых в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Пентагон объявил на прошлой неделе.

Представитель Пентагона также заверил, что на территорию Украины эти части отправлены не будут, и что в Польшу и Румынию они переводятся не навсегда, а временно, в качестве реакции на нынешнюю ситуацию. В обеих этих странах уже находятся небольшие контингенты американской армии.

Готовы к переброске

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Американская газета Wall Street Journal сообщает со ссылкой на неназванных чиновников, что Пентагон приказал еще нескольким тысячам солдат (в дополнение к первоначальным 8,5 тыс) быть готовыми к переброске в страны восточного фланга НАТО.

Решение перебросить три тысячи солдат стало последним шагом США в противостоянии с Россией вокруг Украины.

США и другие страны НАТО говорят, ссылаясь на свои разведданные, что Россия сконцентрировала на границах Украины невиданное до сих пор количество войск и, возможно, готовит вторжение.

Москва отвергает эти подозрения, но в то же время по ходу этого кризиса потребовала от США и НАТО отказаться от идеи когда-нибудь принять Украину в альянс и вообще отвести силы на рубежи 1997 года, то есть до того момента, как в НАТО вступили первые страны бывшего соцлагеря.

В среду испанская газета El Pais опубликовала письменные ответы США и НАТО, которые были переданы Москве несколькими днями ранее и которые журналисты газеты получили по неофициальным каналам.