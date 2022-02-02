Коронавирус в мире: 232 заразившихся в олимпийском Пекине; в Тонга вместе с помощью привезли вирус

48 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Китайские власти стараются сделать все, чтобы Олимпиада не стала очагом заражений. На фото: ежедневное тестирование проходит шеф-повар олимпийской гостиницы.

Среди прибывающих на Зимнюю олимпиаду в Пекине обнаружено уже 232 носителя коронавируса; в островное тихоокеанское государство Тонга вместе с помощью после извержения вулкана привезли вирус; новый субвариант "омикрона" найден уже в 57 странах мира.

Последние новости о коронавирусе - в обзоре Русской службы Би-би-си.

232 заражения среди олимпийцев в Пекине

Среди спортсменов и членов делегаций, прибывающих на Зимнюю олимпиаду в Пекине, обнаружено уже 232 носителя коронавируса, 11 из них лежат в больнице. Об этом сообщил в среду председатель медицинской экспертной комиссии Олимпиады Брайан Макклоски.

По словам Макклоски, никто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.

В последние сутки организаторы Олимпиады обнаружили 32 заразившихся, в том числе 15 человек - сразу по прилете, в аэропорту.

Всего на Олимпиаду в Пекине, которая начинается в пятницу, прилетели и приехали около 3000 спортсменов, тренеров, обслуживающий персонал, члены официальных делегаций и журналисты.

Хозяева Олимпиады почти полностью изолировали ее от окружающего мира: участники Игр не смогут попасть за пределы Олимпийской деревни и спортивных объектов, а на трибунах будут только специально отобранные и проверенные зрители.

Тонга вместе с помощью получило вирус

Островное государство Тонга с началом пандемии полностью закрылось от внешнего мира и до сих пор обходилось без заражений, но после недавнего катастрофического извержения вулкана и цунами ему понадобилась иностранная помощь - и вместе с помощью ему привезли коронавирус.

Со среды в тихоокеанском королевстве впервые объявлен локдаун. Накануне правительство объявило, что вирус обнаружен у двоих портовых рабочих и трех членов их семей.

Помощь Тонга морем прислали Австралия, Новая Зеландия, США, Франция, Япония, Китай и Фиджи. При этом обе стороны попытались сделать так, чтобы вирус не проник на острова: иностранцы, привезшие помощь, не контактировали с местными, а сами грузы помещали на недолгий карантин.

Автор фото, STR/AFP Подпись к фото, Помощь Тонга доставляли военными кораблями

На австралийском военном транспорте Adelaide, прибывшем с помощью, случилась вспышка - заразились несколько десятков членов команды - но местные власти пока не уверены, что вирус попал на берег именно с этого корабля, а австралийские моряки говорят, что разгружались в другом месте порта, нежели то, где работали двое заразившихся тонганцев.

В Тонга полностью вакцинировано более 80% 106-тысячного населения.

Новый подвид "омикрона" - уже в 57 странах

Всемирная организация здравоохранения объявила, что новый субвариант штамма коронавируса "омикрон", который может быть заразнее - но вряд ли опаснее - исходного варианта, найден уже в 57 странах мира.

По данным ВОЗ, подавляющее большинство заражений в мире пока приходится на исходный вариант, впервые обнаруженный два с небольшим месяца назад в Южной Африке и с тех пор ставший доминирующим в мире (93% случаев). Однако число заражений новым субвариантом быстро растет.