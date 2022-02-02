Коронавирус в мире: 232 заразившихся в олимпийском Пекине; в Тонга вместе с помощью привезли вирус
Среди прибывающих на Зимнюю олимпиаду в Пекине обнаружено уже 232 носителя коронавируса; в островное тихоокеанское государство Тонга вместе с помощью после извержения вулкана привезли вирус; новый субвариант "омикрона" найден уже в 57 странах мира.
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232 заражения среди олимпийцев в Пекине
Среди спортсменов и членов делегаций, прибывающих на Зимнюю олимпиаду в Пекине, обнаружено уже 232 носителя коронавируса, 11 из них лежат в больнице. Об этом сообщил в среду председатель медицинской экспертной комиссии Олимпиады Брайан Макклоски.
По словам Макклоски, никто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.
В последние сутки организаторы Олимпиады обнаружили 32 заразившихся, в том числе 15 человек - сразу по прилете, в аэропорту.
Всего на Олимпиаду в Пекине, которая начинается в пятницу, прилетели и приехали около 3000 спортсменов, тренеров, обслуживающий персонал, члены официальных делегаций и журналисты.
Хозяева Олимпиады почти полностью изолировали ее от окружающего мира: участники Игр не смогут попасть за пределы Олимпийской деревни и спортивных объектов, а на трибунах будут только специально отобранные и проверенные зрители.
Тонга вместе с помощью получило вирус
Островное государство Тонга с началом пандемии полностью закрылось от внешнего мира и до сих пор обходилось без заражений, но после недавнего катастрофического извержения вулкана и цунами ему понадобилась иностранная помощь - и вместе с помощью ему привезли коронавирус.
Со среды в тихоокеанском королевстве впервые объявлен локдаун. Накануне правительство объявило, что вирус обнаружен у двоих портовых рабочих и трех членов их семей.
Помощь Тонга морем прислали Австралия, Новая Зеландия, США, Франция, Япония, Китай и Фиджи. При этом обе стороны попытались сделать так, чтобы вирус не проник на острова: иностранцы, привезшие помощь, не контактировали с местными, а сами грузы помещали на недолгий карантин.
На австралийском военном транспорте Adelaide, прибывшем с помощью, случилась вспышка - заразились несколько десятков членов команды - но местные власти пока не уверены, что вирус попал на берег именно с этого корабля, а австралийские моряки говорят, что разгружались в другом месте порта, нежели то, где работали двое заразившихся тонганцев.
В Тонга полностью вакцинировано более 80% 106-тысячного населения.
Новый подвид "омикрона" - уже в 57 странах
Всемирная организация здравоохранения объявила, что новый субвариант штамма коронавируса "омикрон", который может быть заразнее - но вряд ли опаснее - исходного варианта, найден уже в 57 странах мира.
По данным ВОЗ, подавляющее большинство заражений в мире пока приходится на исходный вариант, впервые обнаруженный два с небольшим месяца назад в Южной Африке и с тех пор ставший доминирующим в мире (93% случаев). Однако число заражений новым субвариантом быстро растет.
ВОЗ отмечает, что свойства нового субварианта пока очень мало изучены. Результаты первых исследований позволяют ученым осторожно предположить, что он может быть еще заразнее, чем исходный "омикрон", но не опаснее него, то есть вероятность тяжело заболеть ковидом при нем невелика.