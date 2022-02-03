Спецназ США убил главу "Исламского государства" аль-Курейши

3 февраля 2022, 12:31 GMT Обновлено 15 минут назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Главной целью рейда стал двухэтажный дом на окраине города Атме - судя по всему, в нем жил Аль-Хашеми Аль-Курейши

Американский спецназ провел самую серьезную за последние два года операцию против исламских фундаменталистов в сирийском Идлибе. Как объявил президент США Джо Байден, убит лидер "Исламского государства" (запрещенной в России группировки) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши.

"Прошлой ночью по моему распоряжению вооруженные силы США провели на северо-западе Сирии успешную антитеррористическую операцию [...] мы удалили с поля боя лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши", - заявил в четверг Джо Байден.

Аль-Хашеми аль-Курейши был объявлен халифом "Исламского государства" осенью 2019 года, сразу после смерти Абубакра аль-Багдади, также убитого американцами.

Всего в ходе рейда на город Атем в сирийском Идлибе на границе с Турцией, по первоначальным сообщениям, были убиты 13 человек.

Спасатели из организации "Белые каски" объявили, что среди 13 убитых в результе рейда на дом на окраине Атме - шестеро детей и четыре женщины.

По сведениям базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, убиты четыре ребенка и три женщины.

По сообщениям с места событий, около полуночи по местному времени со среды на четверг в идлибском городе Атме рядом с турецкой границей сели несколько американских вертолетов.

Как слышно на вывешенной в сети аудиозаписи, спецназовцы через громкоговорители на арабском призвали женщин и детей покинуть опасную зону, после чего начался бой, который длился около двух часов.

По словам очевидцев, спецназовцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением; по ним стреляли в том числе из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После того как стрельба стихла, вертолеты тут же улетели.

Очевидец рейда сказал агентству Рейтер, что видел на месте боя несколько тел и много крови.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Кто именно был целью рейда на Атме, пока не известно

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Местный корреспондент агентства Франс пресс после боя сходил в двухэтажный дом на окраине Атме, который, судя по всему, был целью рейда. По его словам, стены дома испещрены выбоинами от пуль, везде на стенах - пятна крови, на потолках - копоть, оконные рамы выбиты, часть крыши обвалилась.

Сирийский центр мониторинга отмечает, что этот рейд - самая серьезная операция американских военных на северо-западе Сирии с октября 2019 года, когда в этом районе был убит лидер "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России) Абубакр аль-Багдади.

Последний оплот сирийской оппозиции, провинцию Идлиб, в основном контролирует группировка "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, также признана террористической ООН и многими странами, в том числе Россией). До 2017 года она была филиалом "Аль-Каиды" (запрещена в России) и до сих пор враждует с "Исламским государством".

Джихадисты-иностранцы, воевавшие в Сирии и собравшиеся в Идлибе, откололись от ХТГ и создали группировку "Хуррас ад-Дин", которая теперь считается сирийским отделением "Аль-Каиды".