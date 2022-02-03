Дайджест: пока дипломаты спорят, вокруг Украины продолжается концентрация войск
США в ближайшее время перебросят 3 тыс. военных в Германию, Польшу и Румынию, объявило американское министерство обороны. Эти подразделения не собираются воевать на Украине, подчеркнул пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
Их присутствие в регионе будет иметь символический характер, сообщает обозреватель Би-би-си Барбара Плетт. Вашингтон хочет успокоить своих союзников в Восточной Европе, опасающихся, что военный конфликт может выплеснуться за границы Украины.
Это также сигнал президенту Путину. "Пока он ведет себя агрессивно, мы намерены заверить наших союзников по НАТО и в Восточной Европе в том, что мы здесь и что исполнение статьи 5 Устава НАТО - это наш священный долг", - цитирует Си-эн-эн президента Джо Байдена. Статья 5 Устава НАТО гласит, что страны альянса встанут на защиту, если одна из них подверглась агрессии.
Однако войска не посылаются в страны Балтии, непосредственно граничащие с Россией, чтобы не помешать дипломатическому процессу, отмечает обозреватель Би-би-си.
Москва, тем не менее, уже назвала отправку войск в Европу деструктивным шагом, сужающим возможности политического разрешения конфликта.
В среду британский премьер Борис Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором выразил глубокую озабоченность в связи с враждебными действиями России на границе с Украиной.
Джонсон подчеркнул необходимость найти путь, уважающий территориальную целостность Украины, ее право на самозащиту, и предупредил Путина, что любое дальнейшее вторжение России на украинскую территорию станет трагической ошибкой.
Как сообщает Даунинг-стрит, лидеры двух стран согласились, что в обострении никто не заинтересован.
Тем временем Госдеп США сообщил, что не публиковал текст ответа Вашингтона на требования Москвы.
"Каким бы ни был источник утечки, он рассчитывал пораздражать США, но я думаю, там осознали ошибку. Там поняли, что усилия не увенчались успехом", - сказал представитель ведомства Нед Прайс, комментируя материал испанской газеты El Pais.
В среду El Pais опубликовала неизвестным образом оказавшийся у нее текст ответа США и НАТО на предложения России по безопасности, который не был предназначен для обнародования.
ЕС признал газ и атом "зеленой энергией"
Атомные электростанции и газ признаны Евросоюзом на ближайшие десятилетия зелеными источниками энергии.
Согласно планам, опубликованным на сайте Еврокомиссии, инвестиции в эти отрасли также предлагается отнести к экологичным, если они отвечают определенным критериям.
Это часть т.н. европейской "зеленой сделки", предполагающей переходный период к возобновляемой и низкоуглеродной энергетике. Переходный период обещает быть продолжительным: разрешены инвестиции в АЭС, одобренные к строительству до 2040-45 гг., а также в газовые ТЭС, одобренные до 2030 -35 гг.
Российские эксперты делают вывод, что Россия на ближайшие десятилетия останется крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Европу.
Эрдоган летит в Киев
В среду президент Турции Реджеп Эрдоган прибудет в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.
Турция стремится сохранять хорошие отношения с Россией и Украиной, и Эрдоган хотел бы играть роль посредника. После его украинского вояжа в Анкаре ожидают президента России Владимира Путина.
Москва недовольна поставками Турцией Украине ударных дронов, которые, по мнению военных, способны изменить баланс сил в Донбассе. Путин уже призывал Анкару переосмыслить свою политику в отношении Украины.
Однако Турция - член НАТО, она считает Крым украинской территорией и уже заявляла о своей поддержке крымских татар.
Бандит или жертва? Дело Шестуна
Более ста человек подписались под открытым письмом в защиту бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Среди них - Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Евгений Ройзман, Лия Ахеджакова и Николай Сванидзе. Но кассационный суд, состоявшийся 2 февраля в Саратове, оставил приговор в силе.
Разведка США: "гаванский синдром" вызван внешним воздействием
Причиной таинственного "гаванского синдрома", который поражает американских дипломатов, работающих в разных странах, может быть источник пульсирующего электромагнитного излучения, говорится в отчете американской разведки.
Долгое время причина болезни сотрудников дипмиссий США вызывала споры: было неясно, имеет ли она психологические причины или же это реальное внешнее воздействие.
Согласно отчету, комиссия экспертов пришла к выводу, что симптомы "реальны и убедительны" и могут быть вызваны техническими устройствами. Отчет, однако не указывает, кто за этим стоит.
Наркотики в кино и в жизни
Полиция Нью-Йорка и Пуэрто-Рико арестовала четверых наркодельцов, подозреваемых в продаже наркотиков актеру Майклу Уильямсу, приняв которые, он умер от передозировки.
Уильмс, скончавшийся в сентябре 2021 года в возрасте 54 лет, известен прежде всего своей ролью харизматичного грабителя-гея Омара в сериале НВО "Прослушка" (The Wire). Получивший более десятка призов и наград сериал, действие которого происходит в Балтиморе, посвящен проблеме торговли наркотиками в США.
Арестованные обвиняются в продаже актеру наркотика, содержавшего фентанил - синтетический опиоид, ставший причиной тысяч смертей.
NYT: дипломатия...
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эпизоды
Конец истории Подкаст
Конфронтация между Россией и США еще больше обострилась после утечки текста ответа Вашингтона на российские требования, пишет New York Times.
Соединенные Штаты предложили дополнительную прозрачность в вопросах размещения ракет в Восточной Европе, но основной посыл ответа - в том, что США и НАТО не собираются подчиняться требованиям Москвы. Отношения между сторонами, констатирует газета, худшие со времен СССР.
Путин оказался в положении, когда он должен сделать выбор - решиться на войну, отстаивая требования, отвергнутые Западом, или использовать эту возможность для переговоров о соглашениях по контролю над вооружениями, Западом предложенных.
Все это проходит на фоне активной западной дипломатии: газета указывает, что с Путиным уже говорили британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон, а новый канцлер Германии Олаф Шольц сообщил немецкому телевидению, что намерен встретится с российским лидером в скором времени.
... и концентрация войск
А пока Владимир Путин обвиняет США во втягивании Россию в войну на Украине, новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что наращивание российских войск в регионе не прекращается, сообщает New York Times.
На снимке от 1 февраля виден целый новый военный городок в Новоозерном, в аннексированном Россией Крыму, пишет газета. Он появился за последние 10 дней, согласно анализу спутниковых снимков.
Установка палаток и укрытий для войск может свидетельствовать об уровне готовности, утверждается в анализе американской компании Maxar Technologies, опубликовавшей эти снимки в среду.
Российский лидер неоднократно представлял свою страну не как агрессора, а как жертву расширения НАТО, однако новые снимки в совокупности с независимым военным анализом подтверждают огромный масштаб концентрации российских войск. По западным оценкам, Россия сконцентрировала у границ Украины уже около 130 тыс. солдат, пишет газета.
Times: альянс автократов тревожит Запад
Несколько десятилетий Китай и Россия не могли согласиться в том, как построить коммунизм. Сейчас, как, скорее всего, покажет встреча Путина и Си Цзиньпина, они укрепляют свой альянс, чтобы сделать этот мир безопасным для автократов, пишет британская газета Times.
Китайский лидер поддерживает своего российского коллегу в том, что оба они называют "противодействием американскому вмешательству на Украине". Нет сомнений в том, что, когда придет время, Путин назовет вторжение Китая на Тайвань ответом на провокации Запада.
Мудрость эры Никсона-Киссинджера состояла в том, что США выигрывали от противостояния Пекина и Москвы, однако нынешнее наращивание российских войск вокруг Украины бросило Россию и Китай в объятия друг друга.
Редко отношения этих двух стран были такими тесными. Китай покупает российский газ по более низкой цене, нежели можно ожидать от "Северного потока-2", но это дает Кремлю страховку на случай западных санкций.
Китай также может помочь России, если США и ЕС ударят по российской банковской системе. Лучшие китайские умы в этой сфере уже советовали Тегерану, как обойти санкции, когда Иран был отключен от системы Swift.
США недавно просили Пекин убедить Москву отказаться от нападения на Украину. Но поздно: Китай и Россия уже стали союзниками, констатирует Times.
Кризис вокруг Украины: три версии российской стратегии
Наращивание группировки российских военных у границы с Украиной за последние годы происходило неоднократно. Почему кризис вокруг Украины обострился именно сейчас и как он может развиваться в ближайшее время?