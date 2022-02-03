Россия прекращает работу Deutsche Welle в ответ на блокировку канала RT в Германии

час назад

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Министерство иностранных дел России объявило о прекращении работы в стране германской международной вещательной компании "Немецкая волна" (Deutsche Welle, "Дойче Велле"). Так власти России ответили на запрет вещания телеканала RT DE в Германии.

В МИД России заявили, что аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle будут аннулированы, корреспондентский пункт закрыт, спутниковое и иное вещание прекращено, а также будет инициирована процедура признания компании иностранным агентом. До сих пор бюро германской медиакомпании этого статуса не имело.

В сообщении МИД сказано, что планируется "запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания RT DE и иному оказанию давления на российского медиаоператора".

Им запретят въезд в Россию.

Объявленные в четверг меры - только первый этап, добавили в министерстве.

"Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована", - говорится в сообщении.

"Спасибо, родненькая! - отреагировала руководитель RT Маргарита Симоньян.

Deutsche Welle пока не комментировала решение российских властей.

Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что происходящее с RT в Германии - "ни что иное как посягательство на свободу слова".

Удалили без возможности восстановления

В сентябре прошлого года главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT - RT DE, вещающий на YouTube с 2014 года, и DFP, созданный в качестве его альтернативы.

В Google объяснили это загрузкой контента, нарушающего правила видеосервиса в отношении ложной информации о коронавирусе.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал. В результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - объяснили в Google причину, по которой YouTube удалил каналы без возможности их восстановления.

"Они сочли "попыткой обойти ограничения" приглашение нами нашей же аудитории на второй наш канал, пока первый отбывал "наказание" за надуманные "нарушения норм сообщества" - за то, что мы дали в эфир интервью скептиков по коронамерам", - говорила Симоньян.

Роскомнадзор пригрозил блокировкой

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В ответ Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой в России, заявив, что действия администрации Google являются актом цензуры в отношении российских СМИ.

Эту угрозу российский регулятор повторил в декабре 2021 года, когда YouTube снова удалил новый немецкий канал RT - RT auf Sendung. Как сообщала Симоньян, это произошло спустя несколько часов после его запуска.

"Канал RT DE был удален с YouTube в сентябре за нарушение наших условий использования. Если канал удален, владелец канала не может использовать, владеть или создавать какие-либо другие каналы YouTube. Поэтому, канал RT auf Sendung также был удален за нарушение условий использования YouTube, а именно за обход ранее наложенных ограничений", - снова объясняли в Google.

После этого в Кремле заявили, что Москва намерена ответить на запрет вещания немецкоязычного RT в Германии, но эта реакция будет аккуратной.