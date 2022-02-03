Кризис вокруг Украины: Киев будет производить "Байрактары", НАТО озабочено из-за 30 тыс. российских военных в Беларуси

час назад

Автор фото, Urkinform/TASS Подпись к фото, "Байрактар ТБ2" может находиться в воздухе около суток

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев и подписал с украинским лидером Владимиром Зеленским соглашение о производстве на Украине турецких ударных дронов "Байрактар". Тем временем генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия перебрасывает в Беларусь 30 тыс. военнослужащих, а Россия назвала решение США отправить дополнительные войска в Европу нагнетанием напряженности.

По словам Зеленского, договор о производстве "Байрактаров" позволит создать новые рабочие места и "усилить обороноспособность Украины". "Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство БПЛА компании Baykar в Украине", - цитирует выступление Зеленского на брифинге после встречи издание "Украинская правда".

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал до переговоров, что завод для производства "Байрактаров" на Украине еще только будет построен. Глава оборонного ведомства добавил, что произведенные Киевом беспилотники будут оснащаться украинскими двигателями - и получать их будут и украинская, и турецкая армии.

Ударные дроны

Турецкие ударные дроны "Байрактар", по мнению специалистов, сыграли важнейшую роль в победе Азербайджана в войне вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года и могут существенно изменить расклад сил в противостоянии украинской армии с поддерживаемым Россией сепаратистами на востоке Украины.

Украина впервые применила "Байрактары" в Донбассе 26 октября прошлого года, уничтожив ракетой с него гаубицу противника. По официальной информации, на тот момент у Украины было 12 таких дронов, и военные говорили о намерениях в ближайшее время закупить еще вдвое больше. В декабре агентство Bloomberg написало, сославшись на свои источники, что на самом деле Украина закупила намного больше "Байрактаров", нежели было официально объявлено: многие десятки.

Эрдоган также повторил в Киеве, что Турция готова посредничать в разрешении конфликта между Россией и Украиной и организовать встречу президентов этих стран на своей территории. Одновременно Эрдоган заверил, что Турция по-прежнему выступает за восстановление территориальной целостности Украины. Эта страна не признает аннексию Россией Крыма и осуждает российские репрессии против крымских татар.

Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за предложение о посредничестве. "Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были готовы к этому", - сказал президент Украины.

Москва пока не соглашалась на предложение Эрдогана о саммите.

Автор фото, TASS Подпись к фото, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган и делегации двух стран проговорили четыре часа

Помимо рамочного соглашения о производстве беспилотников, в ходе визита Эрдогана в Киев был подписан и договор о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг сказал на брифинге перед переговорами президентов и делегаций, что Украина будет просить Турцию еще и о том, чтобы она вне очереди продала Украине комплекты персональной защиты - бронежилеты и шлемы. "Поскольку, как выяснилось, очередь стран НАТО на закупку этих систем на них большая, мы проведем переговоры о том, чтобы дать Украине возможность приобрести системы защиты без очереди. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особенности периода", - сказал Резников.

Тем временем в Киев прибыл уже седьмой транспортный самолет с экстренной военной помощью США. Об этом сообщил в "Твиттере" тот же министр Резников.

По его словам, на этот раз самолет привез 85 тонн выстрелов к гранатометам. "Прекрасные новости, и, что самое важное - это не конец! Продолжение следует", - написал министр обороны.

По подсчетам украинской прессы, за последние дни Соединенные Штаты перебросили самолетами уже почти 600 тонн срочной помощи украинской армии - гранатометы, противотанковые комплексы Javelin, боеприпасы к ним, а также патроны для стрелкового оружия.

30 тысяч российских военных в Беларуси

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг сказал, что Россия в последние дни перебрасывает в Беларусь крупнейшую в постсоветской истории группировку.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Российско-белорусские учения "Союзная решимость"

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

"Это самое большое развертывание российских войск в Беларуси со времен холодной войны, 30 тысяч военнослужащих", - цитируют Столтенберга мировые агентства. По сведениям генсека НАТО, в эту группировку входят, помимо прочего, спецназ, самолеты Су-35, зенитные ракетные комплексы С-400 и ракетные комплексы "Искандер".

Россия и Беларусь готовятся провести на территории последней совместные учения под названием "Союзная решимость". Белорусский лидер Александр Лукашенко в четверг сказал, что собирается купить у России современное вооружение, которое она на эти учения привезла.

В четверг Лукашенко заявил, что учения, активная фаза которых начнется 10 февраля важны на фоне стремления Украины вступить в НАТО. "Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой, - цитирует Лукашенко Интерфакс. - Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг сказала журналистам, что эти совместные учения, с точки зрения США, явно являются "эскалационным, а не деэскалационным действием". Псаки добавила, что США учитывают эту переброску российских войск в Беларусь в своих планах поддержки Украины и совместных с союзниками по НАТО действий в регионе.

В среду США заявили, что направят в две страны Восточной Европы, граничащие с Украиной - Польшу и Румынию - дополнительно 3 тыс. военных. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, отправка подкрепления продемонстрирует, что США готовы защищать своих союзников.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг сказал американскому телеканалу Си-эн-эн, что таким шагом "США де-факто продолжают нагнетать напряженность в Европе".

Послу Германии стыдно за "Северный поток"

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен сказала в четверг, что ей всегда было стыдно из-за российско-германского проекта газопровода "Северный поток - 2", предназначенного для доставки газа в Европу в обход Украины.

"Я всегда считала, что там очень большая политическая составляющая. Но следует сказать, что там нет никаких государственных средств, нет государственных гарантий. Все остальные страны тоже дали разрешения. Мне всегда очень стыдно было из-за этого проекта. Но, что они тогда думали, я не могу вам сказать", - цитирует РИА Новости интервью Фельдхузен украинскому "Радио НВ".