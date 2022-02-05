Первое золото на Олимпиаде в Пекине досталось норвежской лыжнице

51 минуту назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первое золото Олимпиады завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг

На зимних Олимпийских играх в Пекине в субботу разыгрывают шесть комплектов медалей. Первое золото - у лыжницы Терезы Йохауг.

Первый олимпийский чемпион определился в женском скиатлоне. Это гонка, когда спортсменки бегут на лыжах вместе с общего старта, сначала классическим ходом, затем коньковым.

Золото завоевала норвежская лыжница Тереза Йохауг (в последний раз она становилась Олимпийской чемпионкой 12 лет назад). Второй к финишу пришла россиянка Наталья Непряева, считавшаяся одной из фавориток соревнований.

Непряева - лидер кубка мира, действующая победительница "Тур де Ски". Серебряная медаль стала первой в карьере лыжницы на Олимпиаде. В 2018 году в Пхёнчхане она завоевала бронзу в составе эстафеты 4х5 км.

Третьей к финишу пришла австрийская лыжница Тереза Штадлобер. Как и Непряева, она отстала от победительницы примерно на 30 секунд.

В соревнованиях по конькобежному спорту у женщин на дистанции 3000 м заявлены российская чемпионка мира Наталья Воронина и призер чемпионатов мира Евгения Лаленкова.

Первой биатлонной гонкой назначили смешанную эстафету. В российскую команду вошли Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов, Эдуард Латыпов. Резцова, Логинов и Латыпов в последнее время успешно выступали на этапах кубка мира, несмотря на то что Латыпов недавно переболел коронавирусом.

Также в программе первого дня - соревнования по конькобежному спорту, фристайлу, прыжкам с трамплина и хоккею. Уже прошла квалификация по сноуборду в женском слоупстайле. Лучший результат показала двукратная чемпионка мира новозеландка Зоуи Садовски-Синнотт.

Автор фото, JEWEL SAMAD/AFP Подпись к фото, Скиатлон - это гонка, когда спортсменки стартуют вместе и бегут классическим ходом, затем коньковым

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