Беспрецедентная переброска войск со времен холодной войны, Протасевич против Ryanair и загадочный беспилотник в снегу. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, Screenshot Belarus 1 Подпись к фото, Репортаж с кадрами якобы украинского беспилотника показали провластные телеканалы

Минск обвинил Киев в целенаправленном запуске беспилотника для разведки над военным полигоном, Роман Протасевич готовит иск против авиакомпании Ryanair, власти возбудили уголовное дело против дочери оппозиционера Павла Латушко и арестовали его двоюродного брата.

Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях, произошедших в Беларуси за неделю.

МИД Беларуси обвинил Украину в "целенаправленном" запуске беспилотника для разведки над своим военным полигоном.

"24 января украинский беспилотник незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве нашей страны и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

По мнению ведомства, такими действиями Украина "намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе".

В Киеве назвали утверждения Минска очередной провокацией. "Призываем Минск не подыгрывать дестабилизационным действиям России, - написал в "Твиттере" представитель МИД беларуси Олег Николенко. - Спокойствие на границе Беларуси и Украины - в интересах всего региона".

"Мы хорошо помним о контрабанде оружия из Украины, которую в РБ доставляли "тоннами". И это происходило, по словам Лукашенко, с регулярной периодичностью. Дальше была "наглухо закрыта" граница. Теперь они придумали мифические "беспилотники", - сказал в свою очередь представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

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По его словам, полеты украинских беспилотников в этом районе не совершались.

Демченко рассказал, что недавно погранслужба Беларуси направила в Киев письмо, в котором сообщала о фиксации в 500 метрах от границы с Украиной над территорией Беларуси БПЛА, и что ими принимаются меры по установлению его принадлежности беспилотника. При этом, по его словам, в официальном письме пограничники Беларуси не указывали на незаконное пересечение границы или возможную принадлежность летательного аппарата.

Кадры с лежащим в заснеженном поле летательным аппаратом вызвали замешательство у журналистов и экспертов. По словам одних из них, это изделие напоминает как украинский дрон Spectator, так и российский "Орлан", однако имеет заметные отличия от любого из них. Другие же прямо указывают на то, что изображенное на кадрах - это явный фейк.

В то же время не названный по имени источник российского агентства РИА Новости предположил, что это может быть опытным вариантом украинского беспилотника, не поступившим в серийное производство.

НАТО заявляет о беспрецедентном развертывании российских войск

В НАТО выразили серьезную тревогу в связи с переброской российских сил в Беларусь, которую там назвали крупнейшей за последние десятилетия.

"За последние дни мы наблюдали значительные перемещения российских вооруженных сил в Белоруссию. Это крупнейшее развёртывание российских войск там со времен холодной войны", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

По его сведениям, в Беларусь направлены 30 тысяч военнослужащих, в том числе силы спецназа, а также истребители, включая Су-35, ракеты "Искандер", ЗРК С-400.

Столтенберг также обратил внимание на ежегодные учения ядерных сил России, которые должны пройти в феврале. "НАТО продолжает призывать Россию к деэскалации. Мы по-прежнему готовы к обстоятельному диалогу", - заявил руководитель альянса.

Автор фото, Russian Ministry of Defense /Handout/Anadolu Agenc Подпись к фото, Белорусско-российские учения начнутся 10 февраля

Россия объясняет переброску войск необходимостью проверки сил реагирования Союзного государства. Она проходит в два этапа.

На первом этапе, который завершится к 9 февраля, происходит передислокация и создание группировки войск на территории Беларуси. В ходе второго этапа (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные учения "Союзная решимость-2022".

На них, как сообщается, будут отрабатываться вопросы "пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства".

"Для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали, - заявил Александр Лукашенко в четверг во время встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу. - Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться".

По словам Лукашенко, страна вынуждена укреплять границу с Украиной.

В четверг Белый дом назвал российско-белорусские военные учения действиями, ведущими к эскалации.

"Определенно, это действия, которые ведут к эскалации, а не деэскалации. И мы определенно следим за развитием событий и смотрим, какую поддержку оказать и как работать с нашими партнерами по НАТО в регионе", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Роман Протасевич готовит иск к Ryanair

Бывший редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, захваченный белорусскими властями в результате принудительной посадки в Минске самолета, на котором он летел, заявил, что намерен судиться с авиакомпанией, выполнявшей тот рейс.

Автор фото, Screenshot InfoSpecNaz Belyakov Подпись к фото, В эфре на Youtube канале Протасевич заявил, что в штабе Тихановской давно подумывали об отправке кого-нибудь в Беларусь, чтобы вернуть интерес к протестам

Журналист также намерен рассказать Международной организации гражданской авиации ИКАО​​ новые подробности, связанные с этим инцидентом.

Протасевич летел летел рейсом Ryanair из Афин в Вильнюс мае прошлого года, когда белорусские власти приказали пилотам развернуть самолет и посадить его в Минске, мотивируя это якобы полученной ими информации о бомбе на борту.

Недавно ИКАО выпустила доклад с итогами расследования вынужденной посадки рейса Ryanair в Беларуси, в котором говорится, что ложь белорусских властей о бомбе в самолете была преднамеренной.

Газета New York Times писала, что посадку самолета контролировал сотрудник КГБ Беларуси.

По утверждению Протасевича, к отправке сообщений о заминировании на борту причастны деятели оппозиции, которых он перечисляет поименно.

Протасевич, против которого в Беларуси выдвинуто обвинение в экстремизме, и раньше называл эти имена в своих "интервью" гостелеканалам. Экс-редактор Nexta утверждает, что когда протесты начали угасать, в штабе Светланы Тихановской задумались об отправке кого-то в Беларусь, чтобы таким образом вернуть интерес к повестке.

Демократические силы Беларуси и родные Протасевича неоднократно заявляли, что он вынужденно оговаривает себя и бывших соратников под давлением властей.

Беларусь приостанавливает транзит грузов из Литвы

Беларусь перекрывает транзит железнодорожных грузов, следующих из Литвы с 7 февраля. Запрет коснется перевозки нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений.

Автор фото, PETRAS MALUKAS / AFP Подпись к фото, Беларусь приостанавливает транзит грузов Литвы в ответ на аналогичные действия со стороны Вильнюса

Этот шаг стал ответом режима Лукашенко на решение Вильнюса о приостановке транзита белорусского калия (которое вступило в силу 1 февраля).

По словам политического обозревателя Артема Шрайбмана, это может привести к самой серьезной торговой войне в регионе, которая когда-либо была у Беларуси со своими соседями.

"Литва была ключевым окном Беларуси для экспорта калия. Теперь главный вопрос: есть ли возможность через Россию перекинуть такие объемы? - сказал Шрайбман в эфире "Эха Москвы".

В Еврокомиссии заявили, что изучают решение Минска о запрете транзита из Литвы по своей территории, а также оценивают возможные ответные меры.

Тем временем правительство Эстонии одобрило введение санкций в отношении транзита нефтепродуктов из Беларуси. По словам премьер-министра Каи Каллас, это позволит восполнить большой пробел: ранее одно из местных изданий писало, что Беларусь использует Эстонию для экспорта рекордных объемов нефтепродуктов.

Каллас также предложила расширить санкции против транзита группы товаров из Беларуси на уровне Евросоюза.

Против дочери экс-дипломата Латушко возбудили уголовное дело

Как рассказал бывший белорусский дипломат, а ныне один из лидеров оппозиции, глава "Народного антикризисного управления" (НАУ) Павел Латушко, против его дочери Яны возбуждено уголовное дело, а на принадлежащую ей квартиру наложен арест.

В чем именно ее обвиняют, пока неизвестно.

Автор фото, STR/NurPhoto) Подпись к фото, Павел Латушко считает, что нападки властей на его родных - еще одна попытка демотивировать политика

Позже появилась информация о задержании двоюродного брата Павла Латушко Анатолия. По словам руководителя НАУ, со своим братом он виделся в последний раз больше восьми лет назад и не общается с ним.

Сам Латушко считает, что таким образом власть оказывает на него давление.

"Это преследование, хотят наказать меня, но уже оно распространяется на членов моей семьи, таким образом поступает режим сегодня", - заявил в эфире "Дождя" Латушко.

В своем комментарии Павел Латушко также сослался на недавнее выступление Александра Лукашенко перед парламентом, в котором авторитарный лидер призвал уехавших за границу оппозиционеров покаяться, добавив, что им был "отправлен сигнал".

Против Павла Латушко в Беларуси возбуждено шесть уголовных дел, включая попытку захвата власти неконституционным путем.

Уголовное дело против польского судьи

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против польского судьи Дариуша Любовского, отказавшегося в депортации создателя телеграм-канала Nexta Степана Путило.

Автор фото, Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket Подпись к фото, В Беларуси против Степана Путило возбуждено несколько уголовных дел, Минск добивался у Варшавы его выдачи

В конце января прошлого года в Варшаве прошел суд, на котором Любовский отказал Минску в экстрадиции Степана Путило, заявив, что нельзя выдать человека правосудию, если этого правосудия не существует. Он также назвал Александра Лукашенко диктатором, чем разозлил белорусские власти.

"В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь", - заявили в генпрокуратуре, обвинив судью в непрофессионализме.