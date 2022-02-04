Дайджест: пропагандистское видео с трупами и Игры несмотря ни на что

час назад

Автор фото, Reuters

Информация о планах России сфабриковать видеозаписи для повода напасть на Украину является достоверной, заявила в четверг глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Это ясное и шокирующее доказательство беспричинной агрессии России и тайной деятельности по дестабилизации Украины", - говорится в заявлении Трасс на ее странице в "Твиттере".

"Это воинственное намерение в отношении суверенной, демократической страны абсолютно неприемлемо, и мы осуждаем это самым возможным решительным образом", - пишет Трасс.

Лиз Трасс пообещала, что Великобритания и ее союзники продолжат разоблачать российские ухищрения и пропаганду, будут называть вещи своими именами, и подчеркнула, что единственный путь для России - деэскалация и дипломатия.

Ранее Пентагон заявил, что Россия готовит сфабрикованную видеозапись нападения на людей в качестве предлога для нападения на Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что такой ролик может представлять собой "очень натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов".

Лидер ИГ покончил с собой

Автор фото, EPA Подпись к фото, Целью американцев был этот двухэтажный дом на окраине города Атме, на северо-западе Сирии

Лидер "Исламского государства" (организация запрещена в России) Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Курейши подорвал себя и членов своей семьи, когда его лом в Сирии атаковали американские спецназовцы. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Вместе с аль-Курейши погиб его заместитель.

Аль-Хашеми аль-Курейши был объявлен халифом "Исламского государства" осенью 2019 года, сразу после смерти Абубакра аль-Багдади, также убитого американцами.

Елена Милашина уехала из России

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина уехала на время из России из-за угроз в её адрес со стороны руководства Чечни и отсутствия должной реакции на них со стороны федеральной власти.

"В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя "Новой" Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации", - говорится в заявлении редакции на сайте "Новой".

Милашина сообщила, что на ее отъезде настаивали главный редактор газеты и ее высокопоставленные источники, посчитавшие, что угроза жизни журналистки достаточно высока.

Кибератаки на нефтяные терминалы в Европе

Автор фото, Oiltanking GmbH

Сразу несколько европейских компаний, занимающихся транспортировкой и хранением нефти, подверглись кибератакам.

Среди них - Oiltanking в Германии, SEA-Invest в Бельгии и Evos в Нидерландах.

Пострадали десятки нефтяных терминалов по всему миру. По сообщениям компаний, кибератаки начались в прошедшие выходные. Однако эксперты предостерегают от поспешных выводов о том, что все эти атаки были скоординированы из одного центра.

Бельгийская прокуратура начала расследование кибератаки на терминалы компании SEA-Invest, в том числе - на крупнейший терминал фирмы в Антверпене (SEA-Tank).

Представитель фирмы Evos в Нидерландах сообщил Би-би-си, что сбои в работе IT-систем на терминалах в Генте и на Мальте привели к задержкам погрузочных работ.

Открытие XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Олимпийский Пекин

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2022 года пройдет в пятницу в Пекине. Столица Китая станет первым городом, который примет у себя и летнюю (в 2008 году), и зимнюю Олимпиады.

Игры омрачены продолжающейся пандемией коронавируса и обвинениями в массовых нарушениях китайскими властями прав человека. Несколько стран, обеспокоенные нарушением прав уйгуров в провинции Синьцзян, объявили Олимпиаде дипломатический бойкот. В знак протеста на церемонии открытия не будут присутствовать правительственные делегации ряда стран.

Трибуны на соревнованиях из-за пандемии будут заполнены только на 30 процентов. Власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры.

Президент России Путин в пятницу посетит с визитом Китай, где проведет переговоры с лидером этой страны Си Цзиньпином и поприсутствует на церемонии открытия Игр .

"Немецкая волна" под запретом

Автор фото, EPA Подпись к фото, Бюро DW в Москве будет закрыто российскими властями

Министерство иностранных дел России объявило о прекращении работы в стране германской международной вещательной компании "Немецкая волна" (Deutsche Welle, "Дойче Велле").

Аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle будут аннулированы, бюро в Москве будет закрыто, спутниковое и иное вещание прекращено, будет инициирована процедура признания компании иностранным агентом.

NYT: Игры несмотря ни на что

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Соревнования по фигурному катанию в Пекине уже начались

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Кажется, что ничто - ни пандемия, ни тень допинговых скандалов, ни тревога по поводу нарушений прав человека в Китае - ничто не может остановить Олимпийские игры в Пекине, пишет New York Times.

Олимпийское движение продолжает жить, несмотря на длинный список проблем: взятки и допинговые скандалы, цензура спортсменов и перерасход средств, ущерб окружающей среде и выселение местных жителей.

Но Пекин-2022 - это новый уровень разногласий и противоречий. Многие задаются вопросом: а нужно ли было вообще проводить эти Игры? Нужно ли проводить вторую подряд Олимпиаду во время пандемии, унесшей жизни более пяти миллионов человек?

По сравнению с драконовскими мерами борьбы с вирусом в Китае карантин на токийской Олимпиаде покажется детским садом. Опять мало кому из болельщиков удастся попасть на трибуны.

Это еще одна Олимпиада, над которой витает призрак России. Восемь лет назад, во время зимней Олимпиады в Сочи 2014 года, российские военные подтягивались в Крыму. Когда Игры закончились, Россия аннексировала Крым, несмотря на протесты в мире.

Сейчас в мире тревожно от того, что нечто подобное опять может ждать Украину после завершения этих Игр.

В Сочи россияне стали героями самого наглого допингового скандала в истории спорта - изощренной кампании по замене грязных допинг-проб чистыми, в которых было замешано более 1000 спортсменов и десятки тренеров и официальных лиц.

И тем не менее российские атлеты участвовали в каждой Олимпиаде после 2014 года. Им не разрешено выступать под флагом своей страны, но они будут в Пекине - те, кого МОК посчитал "чистыми". Ожидайте, что многие из них будут доминировать в своих видах спорта, пишет New York Times.

МОК не хочет ссориться с сильными мира сего. Поэтому Россия отделалась после Сочи легким испугом.

Точно также глава МОК не хочет ссориться с Китаем из-за положения с правами человека в стране и исчезновения теннисистки Пэн Шуай, обвинившей высокопоставленного китайского чиновника в изнасиловании.

Попавший под огонь критики глава Мок Томас Бах заявил, что, не комментируя политические вопросы, МОК не принимает ничью сторону.

Но политика, протесты и непрошенные события часто вмешивались в спорт на Олимпиадах.

Так было, когда Джесси Оуэн посрамил Гитлера на Олимпиаде в Берлине в 1936 году, когда Томми Смит и Джон Карлос вскинули вверх кулаки в черных перчатках в знак протеста в Мехико в 1968-м, когда террористы из организации "Черный сентябрь" убили 11 членов израильской делегации в Играх в Мюнхене в 1972-м.

"Игры должны продолжаться", - сказал тогда в Мюнхене глава МОК Эвери Брандэйдж.

Перед летней Олимпиадой в Токио в 2021 году большинство японцев выступало за отмену или новый перенос Игр, но когда начались соревнования, они, понятное дело, оказались захвачены страстями, бушевавшими на спортивных площадках.

То же самое произойдет и в следующие три недели в Пекине, предсказывает New York Times: ждите таких же блестящих спортивных достижений и восхищайтесь мастерством спортсменов. Но не отрывайтесь от реальности, помните, что происходит на самом деле, советует своим читателям газета.

Олимпийская Игра в кальмара - 2022

"Эта Олимпиада похожа на "Игру в кальмара", когда люди выбывают один за другим", - так ситуацию на зимних Олимпийских играх-2022 описала капитан женской сборной России по хоккею Анна Шохина. Об открывающейся 4 февраля Олимпиаде в Пекине рассказывает Елизавета Фохт: