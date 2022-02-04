"Россия все глубже уходит в самолизоляцию". В Германии назвали запрет вещания Deutsche Welle безосновательным

час назад

Автор фото, TASS/ZUMA Press Wire

По мнению властей Германии и немецких журналистов, решение российского МИД запретить вещание Deutsche Welle несправедливое и разочаровывающее: правовые и лицензионные проблемы прокремлевского телеканала RT в Германии Москва использует как повод для политической реакции.

После того как 2 февраля немецкий медиарегулятор вынеc предписание о прекращении вещания в Германии RT DE, российский МИД на следующий день объявил об ответных мерах в отношении немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что аккредитации всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle будут аннулированы, корреспондентский пункт закрыт, спутниковое и иное вещание компании прекращено, а также будет инициирована процедура признания компании иностранным агентом.

Госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот назвала ответные меры российских властей безосновательными. Она напомнила, что решение о прекращении вещания RT DE было принято из-за того, что канал не обращался за лицензией.

К тому же, подчеркнула министр, телеканал DW, в отличие от RT, организован независимо от государства, и власти Германии никак не могут влиять на его редакционную политику. По этим причинам, по мнению Рот, ситуации с прекращением вещания RT и DW сравнивать невозможно.

Министр призвала Россию "не использовать правовые и лицензионные проблемы телеканала RT как повод для политической реакции" и пойти на взаимные шаги по деэскалации.

Провайдеры ждут письма Роскомнадзора?

Несмотря на предписание свернуть работу, утром в пятницу DW продолжает вещание в российских кабельных сетях, а офис телерадиокомпании не закрыт, обратили внимание российские СМИ.

Как передал корреспондент РИА Новости, утром 4 февраля никаких признаков отъезда редакции DW не наблюдалось: оборудование из офиса не вывозят, а на здании до сих пор находится табличка с названием бюро.

Днем в понедельник Deutsche Welle по-прежнему можно было смотреть в кабельных сетях МГТС, его транслировали в некоторых московских гостиницах. Как пояснил РИА Новости источник, близкий к одной из сетей, российские провайдеры не могут отключить вещание Deutsche Welle, пока не получат официальное письмо от Роскомнадзора.

"Чрезмерная реакция"

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В Германии решение российского МИД называют неоправданным. По мнению немецких властей и журналистов, отождествлять решение независимого германского медиарегулятора по RT DE и запрет на вещание DW, наложенный российскими властями, нельзя.

"Мы ожидали каких-то мер с российской стороны, но это чрезмерная реакция российских властей... Очень разочаровывает видеть то, как реагирует российское правительство", - заявил генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург.

По его мнению, решение российских властей несправедливо, поскольку журналисты DW вынуждены будут уехать из России - в то время как российские журналисты продолжат свободно работать в Германии.

При всем этом, пообещал Лимбург, Deutsche Welle не прекратит освещать происходящее в России и будет делать это "все больше и больше".

Замглавы фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге Александер Ламбсдорф заявил, что действия российской стороны "в очередной раз продемонстрировали, что правительство России все больше удаляется от таких универсальных ценностей, как демократия и свобода мнений, и все глубже уходит в самоизоляцию".

Журналисты в Германии заявляют, что встревожены решением российских властей и призывают его отменить.

"Мы осуждаем закрытие бюро Deutsche Welle в России. В данном случае независимая журналистика радикально ограничивается для оказания политического давления. Мы очень обеспокоены тем, что свобода прессы оказывается в заложниках", - говорится в совместном заявлении генеральных директоров телеканалов ARD, ZDF и Deutschlandradio.

Союз журналистов Германии (DJV) призвал российского президента Владимира Путина немедленно снять запрет на вещание Deutsche Welle, а от правительства Германии потребовал выразить России "явный и решительный протест против подобных издевательств".

"Нет никакого оправдания столь жестким мерам цензуры", - заявил глава DJV Франк Юбералль. Как подчеркивается в заявлении союза, в отличие от RT DE, который является пропагандистским, Deutsche Welle "предлагает независимую и критическую журналистику".

В профобъединении Ver.di призвали канцлера Германии Олафа Шольца добиваться отмены решения по DW во время его первого официального визита в Россию, который намечен на 15 февраля.

Сам Шольц ситуацию с запретом вещания Deutsche Welle в России пока не комментировал.

Несоразмерным ответ России на прекращение вещания RT DE в Германии называют и международные организации. Так, в Международном институте прессы (IPI) заявили, что решение немецкого регулятора отключить немецкоязычную службу RT от эфира должно быть тщательно изучено, но ответные действия России против DW явно непропорциональны и карательны.

Проблемы RT в других странах

Тем временем, как сообщает RT, расследование в отношении подачи информации российским телеканалом начал и французский медиарегулятор Arcom. По мнению руководителя RT France Ксении Федоровой, действия французского и германского регуляторов - "спланированная акция".

Ранее претензии к российскому госканалу возникали и в других государствах, считающих, что RT выполняет функцию пропагандистского инструмента Кремля.

В 2018 году расследование в отношении RT проводил британский медиарегулятор Ofcom. Он обнаружил, что телеканал не соблюдал должную непредвзятость при освещении отравлений в Солсбери и конфликта в Сирии и оштрафовал его на 200 тыс. фунтов стерлингов за нарушение правил вещания.

В RT назвали решение Ofcom "вмешательством в право на свободу выражения" и пытались оспорить его в Высоком суде Лондона. Сделать это российской телекомпании не удалось, иск был отклонен.

В 2017 году зарегистрироваться с качестве иностранного агента от RT потребовали власти США. RT America выполнила требование, но вскоре журналисты RT были лишены аккредитации в конгрессе. Россия в ответ на это приняла собственный закон об иноагентах, и теперь в реестр минюста в качестве "иностранных агентов" регулярно попадают журналисты российских СМИ, критикующие происходящее в стране.