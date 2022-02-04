В Марокко пытаются спасти пятилетнего мальчика, упавшего в 32-метровый колодец

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Спасателям удалось доставить на дно колодца кислород и воду

Спасатели и волонтеры третьи сутки пытаются поднять на поверхность мальчика, упавшего в 32-метровый колодец на севере Марокко.

По сообщениям местных СМИ, пятилетний Райан играл возле колодца в городе Тамрут в 100 километрах от северной провинции Шефшауэн и случайно провалился внутрь.

Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал ребенка, после чего понял, что тот упал в колодец.

"Я молю Бога, чтобы он вышел из этого колодца целым и невредимым. Господи, облегчи его муки в этой пыльной дыре", - сказала местному телеканалу мать пропавшего мальчика Вассима Харчич.

По сообщениям спасателей, в четверг им удалось опустить на дно колодца кислород и воду при помощи веревки.

"Мне удалось поговорить с ребенком, я спросил, слышит ли он меня. Он ответил. Я подождал около минуты и увидел, что он воспользовался кислородом", - рассказал местному СМИ волонтер Красного Креста и Полумесяца Имад Фахми.

Волонтеры также опустили на дно камеру, чтобы следить за мальчиком. Несмотря на падение с большой высоты, на кадрах видеозаписи видно, что мальчик находится в сознании, у него есть незначительные травмы головы.

При помощи пяти бульдозеров спасатели выкопали яму глубиной 19 метров параллельно колодцу. Затем они прокопают три метра по горизонтали между ямой и колодцем, чтобы достать ребенка, говорится в сообщениях СМИ.

Спасательные работы затрудняет узкое отверстие колодца, около 25 сантиметров в диаметре. На глубине больше 25 метров это отверстие становится еще уже, поэтому предыдущие попытки добраться до ребенка не увенчались успехом.

На месте происшествия дежурят врачи и вертолет, который доставит мальчика в ближайшую больницу.

Официальный представитель правительства Мустафа Байтас заявил, что власти внимательно следят за ситуацией и ищут варианты, как помочь ребенку.