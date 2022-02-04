В Пекине началась церемония открытия Олимпийских игр

58 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Олимпиаду в Пекине называют одной из наиболее противоречивых за последние десятилетия

В Пекине началась церемония открытия Олимпийских игр, которые называют наиболее противоречивыми за последние десятилетия. Помимо жестких коронавирусных ограничений, предстоящие соревнования пройдут в условиях политической напряженности из-за многочисленных обвинений КНР в нарушении прав мусульман-уйгуров в Синьцзяне.

Пекин станет первым городом, который принимал у себя как летнюю (в 2008 году), так и зимнюю Олимпиады.

Церемония открытия проходит на Национальном стадионе (известном как "Птичье гнездо"), который вмещает 80 тысяч зрителей. Этот же стадион был центральной площадкой во время проведения летних игр в 2008 году.

Трибуны на соревнованиях из-за пандемии будут заполнены только на 30 процентов. Власти Китая отказались от открытой продажи билетов на Игры.

Председатель КНР Си Цзиньпин объявит об официальном открытии Игр. На церемонии также присутствует президент России Владимир Путин, а лидеры США, Британии, Австралии и Канады объявили Китаю дипломатический бойкот из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне. В знак протеста на церемонии открытия не будут присутствовать правительственные делегации ряда стран, тем не менее спортсмены этих стран примут участие в соревнованиях.

Автор фото, ANTONIN THUILLIER/AFP Подпись к фото, В церемонии открытия примут участие около трех тысяч артистов

Церемонию открытия также посмотрит вживую глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В представлении, посвященном открытию Олимпиады, примут участие около трех тысяч артистов: одна из тем выступления будет посвящена защите окружающей среды, сообщил ранее постановщик шоу, известный китайский режиссер Чжан Имоу.