Финансы по-военному: Йенс Столтенберг возглавит центробанк Норвегии

12 минут назад

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Правительство Норвегии в пятницу объявило о том, что Йенс Столтенберг возглавит Центральный банк страны. В связи с этим оппозиция уже выразила опасения, что с приходом Столтенберга, который в своем время занимал пост премьер-миристра страны, банк может утратить свою независимость.

Хотя теоретически генеральный секретарь НАТО должен был бы приступить к исполнению своих новых обязанностей уже 1 марта, Столтенберг дал понять, что на фоне продолжающегося кризиса вокруг Украины он не намерен покидать свой пост в НАТО до истечения полномочий в конце сентября 2022 года.

Экономист по образованию, Столтенберг возглавлял Норвежскую рабочую патию и был премьер-министром страны в период с 2000 по 2001 и с 2005 по 2013 годы, после чего в 2014 году был избран на должность генерального секретаря НАТО. Он также успел послужить министром финансов и энергетики Норвегии.

Теперь в обязанности Столтенберга будет входить установка учетной ставки, обеспечение финансовой стабильности и управление государственным пенсионным фондом страны (его также называют нефтяным), крупнейшим в мире фондом национального благосостояния, размеры которого оцениваются в 1,4 трлн долларов США.

Пока Столтенберг не закончит исполнять свои обязанности генсека НАТО, его будет замещать нынешняя заместительница главы центробанка и главная соперница Столтенберга в борьбе за должность управляющего Ида Вольден Бахе.

Неоднозначная реакция

Назначение Столтенберга вызвало в Норвегии неоднозначную реакцию.

Его сторонники утверждают, что его многолетний опыт руководителя как нельзя лучше подходит для управления таким сложным механизмом как центробанк, и приводят в качестве положительного примера назначение в 2019 году на пост главы Европейского центрального банка французского юриста и политика Кристин Лагард. Они напоминают также, что именно с его подачи правительство приняло решение делать лишь незначительные ежегодные вливания в бюджет из пенсионного фонда.

Противники же говорят, что назначение Столтенберга поставит под вопрос саму независимость банка от нынешних властей, поскольку страной по-прежнему правит коалиция с партией Столтенберга во главе.

К тому же Столтенберг дружен с премьером Йолнасом Гаром Стере, который не принимал участия в процессе выбора главы центробанка из-за конфликта интересов.