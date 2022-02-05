Смертельный танец звезд и Туманность гитары. Телескоп "Чандра" увидел космос насквозь и показал его в новом свете

час назад

Автор фото, Walter Myers/Stocktrek Images Подпись к фото, Космический рентгеновский телескоп "Чандра"

Космическая рентгеновская обсерватория "Чандра" вывела человечество на новый уровень познания космоса, поскольку она буквально видит его насквозь в рентгеновском излучении. А совмещая снимки, сделанные "Чандрой", с фотографиями в других волновых диапазонах, астрономы смогли в цвете и высоком разрешении рассмотреть отдаленные космические объекты в динамике.

Снимки, которые были совмещены с фотографиями "Чандры", сделали оптические и радиотелескопы, покрывающие почти весь спектр.

Посмотрите на некоторые удивительные фотографии, сделанные учеными. За каждой из них стоит собственная астрономическая история.

Симбиотическая звезда [класс двойных звезд] R Aquarii в созвездии Водолея (представленная фиолетовым цветом на рентгеновском снимке телескопа "Чандра" и красным с голубым - на фото телескопа "Хаббл") - это на самом деле союз белого карлика и красного гиганта, слившихся в смертельном танце за 650 световых лет от Земли.

Конец гиганта уже близок: звезда потеряла большую часть своей массы и теперь пульсирует в агонии с яркостью, в тысячу раз превышающей яркость нашего Солнца.

Автор фото, X-ray: NASA/CXC/SAO/R. Montez et al.; Optical: NAS Подпись к фото, R Aquarii

Белый карлик - по сути уже мертвец, израсходовавший все свое ядерное топливо и теперь словно зомби высасывающий материю гиганта, отчего на его поверхности время от времени происходят термоядерные взрывы чудовищной силы. Они выбрасывают эту материю еще дальше в космос.

Автор фото, NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/STScI; Radio: NSF/NRAO Подпись к фото, Кассиопея А

Кассиопея А, которая находится "всего" в 11 тыс. световых лет от нас, - это, пожалуй, один из самых изученных космических объектов Млечного пути.

На этом фото остатков суперновы, чем, собственно, и является Кассиопея А, совмещены рентгеновские снимки "Чандры", данные группы радиотелескопов в США Сверхбольшая антенная решетка (темно-фиолетовый, голубой и белый), и результаты оптических наблюдений телескопа "Хаббл" (оранжевый цвет).

Снимки в разных диапазонах дают представление о том, что происходит внутри расширяющегося облака, которое состоит из остатков мертвой звезды.

Автор фото, NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/STScI & Palomar Observ Подпись к фото, PSR B2224+65

На этом снимке видны сразу два разных эффекта, производимых мертвой звездой PSR B2224+65. Розовый шлейф - это рентгеновское излучение, которое испускают полюса нейтронной звезды-пульсара. Источник излучения - ядро пульсара, сжавшееся в результате гравитационного коллапса.

Но PSR B2224+65 - это еще и убегающая звезда, то есть звезда, которая движется с аномально высокой скоростью (около 1600 км в секунду) по отношению к окружающей межзвёздной среде. Это движение само создало уникальную межзвездную среду, очень напоминающую по виду гитару, так что астрономы даже назвали это явление Туманностью гитары.

Автор фото, NASA/CXC/SAO/G. Tremblay et al.; Optical: DSS; H-A Подпись к фото, Абель 2597

Одними из самых "густонаселенных" космических объектов во вселенной считаются скопления галактик. В таких скоплениях могут быть тысячи галактик, взаимодействующих друг с другом благодаря гравитационным силам.

Абель 2597 - одно из таких скоплений, расположенных примерно за миллиард световых лет от нас, и именно многоволновая астрономия помогла ученым лучше понять, как ведет себя сверхмассивная черная дыра, расположенная в центральной галактике этого скопления.

Астрономам удалось зафиксировать, как эта дыра выбрасывает горячие фонтаны молекулярного газа, который по мере остывания под воздействием гравитационных сил засасывается обратно в черную дыру.

Автор фото, X-ray: NASA/CXC/SAO; Optical: NASA/STScI Подпись к фото, NGC 4490, или галактика Кокон

Наконец, на этом снимке видны две галактики, слившиеся в одну под названием NGC 4490, или галактика Кокон. Когда Кокон сняли в разных волновых диапазонах, астрономы обнаружили в его центре сразу два ядра - две сверхмассивных черных дыры, одну из которых можно обнаружить в видимом глазу диапазоне, а вторая заметна только в инфракрасном.