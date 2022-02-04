Выборы талисмана Новосибирска выигрывает орангутан. Жители обвиняют власти в накрутке голосов за медведя

час назад

Автор фото, zoonovosib

Мэрия Новосибирска предложила жителям проголосовать за новогодний талисман города. Кандидаты - пятеро животных, которых предложил городской зоопарк: манул, орангутан, амурский тигр, снежный барс и белый медвежонок. Обсуждение этих выборов вышло далеко за пределы Новосибирска - местные жители устроили общественную кампанию в поддержку орангутана и обвинили власти в накрутке голосов за белого медвежонка.

Голосование проходит на сайте мэрии Новосибирска с 13 января и должно завершиться 7 февраля. Для того, чтобы принять в нем участие, достаточно заполнить небольшую анкету, указав пол, возраст, род занятий и район проживания, а затем выбрать желаемого кандидата.

Результаты голосования отображаются в реальном времени. На момент написания заметки в опросе лидировал орангутан Бату (39,41% голосов), а белый медвежонок Шилка отставал от него более чем на 10% голосов (28,5%). За манула Айшу проголосовали 18,37% пользователей, амурский тигр Макс и снежный барс Саян получили по шесть процентов голосов.

Кампания за орангутана

Орангутан Бату был главным аутсайдером этих выборов и в начале голосования занимал последнее место с результатом в три процента голосов, рассказала Би-би-си новосибирская журналистка и фотограф Алиса Аив, которая запустила кампанию в поддержку орангутана в своем "Инстаграме".

"Помимо него там сплошь милые и пушистые зверята, которые и так регулярно становятся логотипами чего-то. Мне показалось это несправедливым. Это все-таки не конкурс красоты среди животных, а выбор талисмана Новосибирска как новогодней столицы, - объяснила она. - И тут орангутан выгодно отличается от остальных. Он самый умный из кандидатов, и это такой реверанс в сторону всей научной деятельности и университетов, которые есть у нас в городе, он смекалистый, веселый, с характером, он любит заворачиваться в одеяло и ходить в нем по своему вольеру, как и все сибиряки большую часть года".

Голосовать за орангутана призвали и другие новосибирцы, в том числе независимые депутаты горсовета Новосибирска Сергей Бойко и Хельга Пирогова.

"Я пару недель назад начал немножечко топить за орангутана, потому что орангутан как символ Новосибирска - это весьма гротескно и забавно. Как он вообще оказался в этом шорт-листе и как он может символизировать Новосибирск?" - сказал Би-би-си депутат Бойко.

Бойко призвал голосовать за орангутана в одном из своих эфиров на YouTube. "Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области. На фоне всего в Новосибирске, я считаю, что орангутан - это абсолютно лучший вариант", - заявил он.

Автор фото, novo-sibirsk.ru Подпись к фото, Медведица Шилка

Аномалии на выборах

Благодаря широкой общественной поддержке орангутан выбился на первое место в голосовании и уверенно лидировал в нем до минувших выходных. Пользователи соцсетей обратили внимание, что в субботу и воскресенье число голосов за белого медведя резко выросло - сразу на несколько тысяч, в результате чего он вышел на первое место.

"Массовые накрутки продолжались всю эту неделю с разной интенсивностью", - утверждает Алиса Аив. По ее словам, в ночь на пятницу белый медведь получал около сотни голосов за 10 минут, в то время как за орангутана голосовали около 15 раз за тот же промежуток времени.

"Медведь - вообще странный кандидат. В голосовании он идет как медвежонок, и фотографии там детские, но в действительности это взрослая медведица, которая уже семь лет живет в зоопарке Осаки", - обращает внимание она.

Белая медведица Шилка действительно уже давно не живет в новосибирском зоопарке. Она родилась в конце 2013 года и стала первым за 40 лет белым медведем, родившимся в зоопарке города. В 2015 году ее в рамках международной программы распространения редких видов животных передали в японский зоопарк, где она сейчас и живет.

Позиция властей

Мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть в конце января заявил, что хотел бы видеть в качестве новогоднего талисмана города манула.

"Мне нравится, честно говоря, манул. Он выглядит прилично, очень интересно, привлекательно. Это представитель нашей территории, Сибири, его среда обитания - прежде всего, Алтай", - заявил Локоть на пресс-конференции 28 января.

Манул какое-то время действительно лидировал в голосовании и набирал 38% голосов. Белый медведь занимал второе место, а на третьем месте шел снежный барс. Однако после этого жители города стали массово голосовать за орангутана.

Автор фото, novo-sibirsk.ru Подпись к фото, Манул Айша

Ситуация обострилась в пятницу, когда орангутан на какое-то время потерял лидерство и начал проигрывать белому медведю. Местное издание "Тайга.Инфо" сообщило, что ходом голосования заинтересовались в аппарате полпреда президента в Сибирском федеральном округе. По данным издания, оттуда в новосибирскую мэрию поступила настоятельная просьба не допустить победы орангутана, после чего в лидеры голосования и выбился белый медведь.

Русская служба Би-би-си направила запрос в полпредство президента в СФО, но пока не получила на него ответ.

Протестное голосование

"Когда в СМИ появилась информация, что администрации президента не нравится наш кандидат, это вышло уже на новый уровень. Совершенно безумный уровень реакции системы на забавные и веселые штуки", - сказал Би-би-си депутат Сергей Бойко.

"В этом моменте всё перешло из разряда весёлого развлечения в политический спор. У нас и так отобрали все выборы вообще, так теперь даже такой незначащий выбор не дают сделать", - добавляет депутат Хельга Пирогова. "Вероятно, просто все сильно соскучились по настоящим выборам", - объяснила она ажиотаж вокруг голосования.

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По мнению независимых депутатов Бойко и Пироговой, кампания за орангутана - это пример протестного голосования. "Для Новосибирска эта история не нова. То есть тут объединение вокруг сильного кандидата вполне реально", - заявил он.

В частности, он напомнил, что нынешний мэр Новосибирска Анатолий Локоть победил на выборах 2014 года именно в результате протестного голосования, когда жители города предпочли проголосовать за него, чтобы не отдавать свой голос за кандидата от "Единой России".

Голосование за новогодний талисман Новосибирска мэрия объявила после того, как город получил статус "Новогодней столицы России". Это проект российского минкульта, заявленная цель которого - "показать и раскрыть туристический и культурный потенциал российских городов".