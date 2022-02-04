"Тупиковый путь". К чему может привести ограничение наценки на базовые продукты в России

Алексей Ильин

Би-би-си

26 минут назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS

Минсельхоз, минпромторг и ФАС прорабатывают вопрос об ограничении максимальной торговой наценки на основные продукты питания. Эксперты полагают, что эта мера вряд ли поможет сдержать цены в условиях растущей инфляции, а также опасаются, что она ударит по поставщикам. Некоторые социально значимые товары могут пропасть с полок.

Наценка магазинов будет ограничена на уровне 5% и коснется нескольких социально значимых товаров, сообщили Би-би-си в министерстве промышленности и торговли России.

По словам замглавы минпромторга Виктора Евтухова, ведомство "видит понимание бизнеса в этом вопросе".

"Торговые сети, в принципе, мотивированы держать низкие, порой нулевые и даже отрицательные наценки на ряд социально значимых товаров, которые привлекают покупателя в магазины и без которых не обходится ни одна покупка", - пояснил Евтухов в комментарии Би-би-си.

Торговые сети, по его словам, соревнуются за покупательский трафик между собой, поэтому охотно понижают наценки на наиболее востребованные позиции.

В пресс-службе минсельхоза Би-би-си подтвердили, что ведомство хочет минимизировать торговые наценки на определенные категории продовольственных товаров "вплоть до нулевых до начала нового сельскохозяйственного сезона".

Такая практика, утверждают в ведомстве, "будет способствовать повышению доступности социально значимых продуктов для населения".

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Как сообщал "Коммерсант", вопрос о наценке на продукты обсуждался на совещании с участием главы минсельхоза Дмитрия Патрушева и замглавы минпромторга Виктора Евтухова 3 февраля.

Евтухов пояснил, что в перечень продуктов с ограниченными наценками войдут хлеб, овощи так называемого "борщевого набора" (лук, свекла, морковь, капуста, картофель), сахар и молочные продукты (молоко, творог, кефир, масло сливочное). "Речь, конечно же, о наиболее востребованных у покупателя товарных позициях из каждой товарной категории, а не о так называемых премиальных сортах, традиционно более дорогих", - добавил он.

Почти все эти продукты входят в список основных социально-значимых продовольственных товаров, составляемый министерством экономического развития. Помимо продуктов питания, туда входит и ряд непродовольственных товаров, включая бензин, медикаменты и стройматериалы.

Российские власти вновь озаботились регулированием цен на фоне ускорившейся инфляции. Как отмечалось в опубликованном в среду обзоре минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации", в годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82%. Цены на продовольственные товары за последнюю неделю января выросли на 0,31% после роста на 0,21% неделей ранее.

Сильнее всего подорожали овощи: например, в январе огурцы прибавили в цене почти 6%, томаты - 14,56%, морковь - 8,18%, а капуста стала дороже на 2,44% по сравнению с декабрем прошлого года. Также подорожала мука (на 1,36%) и курица (на 1,87%), следует из документа.

С марта прошлого года российский Центробанк семь раз подряд повышал ключевую ставку, чтобы замедлить инфляцию. В итоге это привело к резкому удорожанию кредитов, но с повышением цен регулятор так и не справился.

Удар по поставщикам

В середине января ФАС рекомендовала крупнейшим торговым сетям в России ограничить наценки на отдельные категории социально значимых товаров и обеспечить их наличие в торговых объектах в достаточном объеме.

В ведомстве сообщали, что по результатам переговоров с ритейлерами три торговые сети направили в службу свои предложения о наценках.

"АО "Тандер" и Х5 Retail Group заявили о готовности ограничить максимальный уровень наценок 10 процентами, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15 процентами, уточняли в ФАС.

Директор по развитию отношений с органами госвласти X5 Group Станислав Богданов подтвердил Би-би-си, что сейчас максимальная наценка на социально значимые товары составляет 10%. "При этом большинство из этих позиций уже реализуется с отрицательной наценкой или не превышающей 5%", - уточнил он.

Снижение наценки на отдельные базовые продукты, скорее всего, не отразится на выручке торговых сетей, так как это далеко не главный источник их дохода, отмечает гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

"Ритейлеры часто используют эти социально значимые товары просто для привлечения трафика - ведь именно по их стоимости обычный потребитель оценивает тот или иной магазин. Но это не те товары, на которых магазины зарабатывают - гораздо больше они зарабатывают на алкоголе, сигаретах, кондитерских изделиях, где наценка может достигать 30-40%, а иногда и 100%. А для любого магазина важны и продажи, и трафик", - объясняет Федяков в беседе с Би-би-си.

Для привлечения покупателей продавцы в России нередко вводят и отрицательную наценку на некоторые товары - то есть продают их ниже закупочной стоимости, хотя в некоторых европейских странах это законодательно запрещено, говорит эксперт.

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS Подпись к фото, Цены на овощи этой зимой в России растут особенно стремительно

Из-за ограничения наценок проблемы могут возникнуть у производителей и поставщиков продукции.

"При разных наценках нельзя было понять, по какой цене отгружал товар тот или иной поставщик, а теперь закупочные цены будут жестко ограничены и очень прозрачны, что позволит крупным ритейлерам "отжимать" себе самые выгодные цены при закупках", - рассуждает Федяков.

На эту же проблему жалуются и в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз". Как отмечал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов, многие поставщики уже работают с нулевой рентабельностью или даже в убыток.

"В случае введения очередного госрегулирования цен есть все риски, что ввиду доминирующего положения торговых сетей все финансовое бремя за это решение будет полностью переложено на плечи поставщиков", - сетовал Леонов в комментарии Интерфаксу.

Обойти закон

У ритейлеров может возникнуть желание обойти требования, возникшие при очередном витке госрегулирования цен: например, можно ограничить выкладку социально значимых товаров на полки магазинов, говорит Иван Федяков.

"Дефицита не будет, просто определенный товар может быть заявлен как продающийся в магазине, но на самом деле его на полке не будет, а на его месте будет похожий товар, но продающийся по рыночной цене. При этом формально все требования будет соблюдены", - говорит эксперт.

Такие же опасения высказывает и аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов: он полагает, что вмешательство государства в рыночные механизмы вряд ли приведет к реальному снижению цен.

"Продукты питания дорожают из-за многих объективных вещей, в том числе из-за дефицита кадров в сельском хозяйстве, из-за роста мировых цен и иных постковидных последствий. В такой ситуации создание "потолка" наценки не сильно изменит картину, но даст стимулы производителям для поиска способов обойти эти меры. Регулирование цен административными мерами - это всегда тупиковый путь", - сказал Би-би-си эксперт.

Существует риск, что производители продуктов питания будут уходить из ниши социально значимых продуктов, предупреждает Иван Федяков.

"Они и так-то там не шибко сильно хотели сидеть, но дальше они будут просто планомерно оттуда уходить, и более-менее продвинутые участники рынка уже давно это делают, инструментов для этого выше крыши имеется, поверьте", - говорит он.

Неудачные попытки

Это не первая попытка российских властей сдержать рост цен административным способом. Еще в декабре 2020 года года президент Владимир Путин критиковал кабмин за резкое удорожание базовых продуктов, а затем с критикой на экономической блок правительства обрушился его же глава Михаил Мишустин.

После этого власти и бизнес заключили соглашение об ограничении роста цен на сахар и подсолнечное масло. Были введены пошлины на экспорт зерна - пшеницы, ржи, кукурузы и ячменя.

Эти меры критиковали многие экономисты и представители бизнеса. Рост цен существенно не замедлился.

Позднее чиновники и сами начали признавать, что сдержать цены административными методами не удается. Например, в июне 2021 года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов пообещал в интервью "Российской газете", что административное сдерживание цен на продукты не будет широко тиражироваться.