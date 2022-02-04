Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Это их первый матч за много лет

час назад

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Сборная России обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу (этот вид спорта также называют "футзал") со счетом 3:2 и вышла в финал турнира.

Соперник россиян определится во втором полуфинале, где соревнуются сборные Португалии и Испании.

Для российских футзалистов этот финал стал первым с 2016 года и седьмым в истории.

Сборная Украины еще поборется за третье место, обладатель которого определится в поединке команд, проигравших в полуфиналах.

Полуфинал между Россией и Украиной прошел очень напряженно. Первый гол россияне забили на первых же минутах матча, а еще один - ближе к концу первого тайма. Вскоре украинцы отыграли один гол.

Во втором тайме сборная России забила третий гол, а украинцы ответили голом за 5 минут до конца матча. В последние минуты борьба была особенно отчаянной: сборная Украины создала несколько опасных моментов, но сравнять счет ей так и не удалось. При этом за минуту до конца игры украинцы не смогли реализовать пенальти.

Что такое мини-футбол (футзал)

В каждой команде - 14 игроков, из них одновременно на поле могут быть пять, включая вратаря. Число замен не ограничено.

Команды могут заменять обычного вратаря "летающим вратарем", то есть полевым игроком, который, впрочем, носит специальную форму.

Каждый из двух таймов продолжается 20 минут. При этом всякий раз, когда мяч выходит из игры, секундомер останавливается. Тренеры имеют право попросить одноминутный таймаут в каждом из таймов.

В случае если после 40 минут игры счет остается ничейным, назначаются два дополнительных тайма по пять минут. Затем для определения победителя может быть назначена серия послематчевых пенальти, которые бьются с шести метров.

"Полуфинал получился с очень большим накалом, украинскую сборную поддерживало большое количество фанатов, они гнали свою команду вперед, - цитирует ТАСС президента Ассоциации мини-футбола России Эмиля Алиева. - При, в общем-то, нашем преимуществе не удалось забить больше мячей".

С начала турнира позиции сборной России выглядели более сильными: она не проиграла ни одного матча в своей группе C, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе у нее - 16:2.

При этом Украина заняла второе место в своей группе, получив одну победу и дважды проиграв.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля, когда состоится финал. Действующим чемпионом сейчас является Португалия.

Редкий поединок

Игра в пятницу стала первым на уровне мини-футбола, и футбола в целом, поединком между мужскими сборными Украины и России за многие годы.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сборная России радуется забитому голу

После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины УЕФА разводит украинские и российские команды по разным группам во время жеребьевки.

Последний раз Россия и Украина играли в футбол на чемпионате Европы еще в 2007 году: тогда на групповом этапе со счетом 4:1 победили россияне.