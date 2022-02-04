Россия обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу. Это их первый матч за много лет
Сборная России обыграла Украину в полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу (этот вид спорта также называют "футзал") со счетом 3:2 и вышла в финал турнира.
Соперник россиян определится во втором полуфинале, где соревнуются сборные Португалии и Испании.
Для российских футзалистов этот финал стал первым с 2016 года и седьмым в истории.
Сборная Украины еще поборется за третье место, обладатель которого определится в поединке команд, проигравших в полуфиналах.
Полуфинал между Россией и Украиной прошел очень напряженно. Первый гол россияне забили на первых же минутах матча, а еще один - ближе к концу первого тайма. Вскоре украинцы отыграли один гол.
Во втором тайме сборная России забила третий гол, а украинцы ответили голом за 5 минут до конца матча. В последние минуты борьба была особенно отчаянной: сборная Украины создала несколько опасных моментов, но сравнять счет ей так и не удалось. При этом за минуту до конца игры украинцы не смогли реализовать пенальти.
Что такое мини-футбол (футзал)
- В каждой команде - 14 игроков, из них одновременно на поле могут быть пять, включая вратаря. Число замен не ограничено.
- Команды могут заменять обычного вратаря "летающим вратарем", то есть полевым игроком, который, впрочем, носит специальную форму.
- Каждый из двух таймов продолжается 20 минут. При этом всякий раз, когда мяч выходит из игры, секундомер останавливается. Тренеры имеют право попросить одноминутный таймаут в каждом из таймов.
- В случае если после 40 минут игры счет остается ничейным, назначаются два дополнительных тайма по пять минут. Затем для определения победителя может быть назначена серия послематчевых пенальти, которые бьются с шести метров.
Источник: сайт УЕФА
"Полуфинал получился с очень большим накалом, украинскую сборную поддерживало большое количество фанатов, они гнали свою команду вперед, - цитирует ТАСС президента Ассоциации мини-футбола России Эмиля Алиева. - При, в общем-то, нашем преимуществе не удалось забить больше мячей".
С начала турнира позиции сборной России выглядели более сильными: она не проиграла ни одного матча в своей группе C, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых и пропущенных голов на групповом этапе у нее - 16:2.
При этом Украина заняла второе место в своей группе, получив одну победу и дважды проиграв.
Чемпионат Европы по мини-футболу проходит в Нидерландах с 19 января по 6 февраля, когда состоится финал. Действующим чемпионом сейчас является Португалия.
Редкий поединок
Игра в пятницу стала первым на уровне мини-футбола, и футбола в целом, поединком между мужскими сборными Украины и России за многие годы.
После аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины УЕФА разводит украинские и российские команды по разным группам во время жеребьевки.
Последний раз Россия и Украина играли в футбол на чемпионате Европы еще в 2007 году: тогда на групповом этапе со счетом 4:1 победили россияне.
Полуфинальный матч также прошел на фоне очередного обострения российско-украинских отношений и заявлений Запада о том, что Россия угрожает Украине нападением и собирает войска на ее границах. Москва отрицает планы начать вооруженное вторжение на Украину.