Следствие проверяет "Мемориал"* по жалобе на "реабилитацию нацизма"

час назад

Автор фото, AFP

Следственный комитет начал проверку международного историко-просветительского общества "Мемориал"* (признан в России НКО, выполняющим функции иностранного агента) по уголовной статье о реабилитации нацизма, сообщают СМИ. Схожие обвинения в суде по иску о ликвидации "Мемориала" высказывал прокурор, затрагивал эту тему и президент России.

Материалы проверки общества "Мемориал", решение о ликвидации которого в конце прошлого года принял Верховный суд России, были зарегистрированы в следственном отделе СКР по Тверскому району Москвы в среду, 2 февраля. Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил еще один собеседник издания, знакомый с материалами проверки.

Поводом для проверки стало обращение в Следственный комитет России организации "Ветераны России". Об обращении с жалобой в СКР с требованием привлечь к ответственности руководство и сотрудников "Мемориала" за "отрицание фактов преступлений нацистских пособников" организация сообщила 27 декабря.

Как рассказал сейчас источник РБК, авторы обращения утверждают, что общество "Мемориал" реабилитирует нацизм "путем отрицания, умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников, увековечивает их память как жертв политических репрессии в СССР".

"Эта история началась еще 27 декабря, когда "Ветераны России" написали перед заседанием Верховного суда обращение в Следственный комитет. Оно было процитировано прокурором, и поскольку оно официально поступило в СКР, то проводится проверка", - подтвердил Рачинский Интерфаксу.

28 декабря представитель Генпрокуратуры России Алексей Жафяров в Верховном суде заявил, что общество "Мемориал", "спекулируя на теме политических репрессий ХХ века, создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан".

"Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за реабилитацией изменников родины и нацистских пособников, - возмущался в суде прокурор Жафяров. - Наверное, потому что за это кто-то платит. И вот это - подлинная причина того яростного неприятия, с которым открещивается "Мемориал" от статуса иностранного агента".

Рачинский сообщил, что его уже вызвали в СКР. "В следственный отдел вчера днем пришло приглашение, в начале недели согласуем время визита", - рассказал он РБК. СКР пока не прокомментировал ситуацию.

Статья 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) предполагает наказание до пяти лет лишения свободы.

Путин о "Мемориале" и реабилитации

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9 декабря о том, что в списки жертв репрессий "Мемориала" были включены люди, которые служили при немцах в полиции, арестовывали и конвоировал еврейских узников к месту казни, заявил президент России Владимир Путин. Он отвечал на вопрос о ликвидации "Мемориала" на ежегодной встрече с правозащитниками. Путин назвал три фамилии. Один из этих людей, по его словам, "800 человек уничтожил".

"Вы сказали, что "Мемориал" является основным хранителем памяти о жертвах политических репрессий в Советском Союзе. Я так к этому всегда и относился. Есть исследования, которые проводили израильские специалисты. Вот что они обнаружили..." - говорил Путин.

"Мемориал" тогда назвал включение в списки жертв политических репрессий лиц, связанных с нацистами, ошибкой в базе данных. В этой базе более 3 млн имен, ошибки неизбежны, а имена троих осужденных за коллаборационизм и причастность к убийствам евреев на оккупированных территориях были обнаружены и заблокированы за три месяца до заявления Путина, сообщили в пресс-службе организации.

Международный "Мемориал", а также правозащитный центр "Мемориал" (также внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) были ликвидированы Верховным судом и Мосгорсудом 28-29 декабря прошлого года. Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные и грубые нарушения законов и иных правовых актов.