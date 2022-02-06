"Чего вы сидите?" Полицейский обратился к чеченцам в Европе по поводу Янгулбаевых

час назад

Автор фото, Committee for the Prevention of Torture Подпись к фото, По данным СМИ, сейчас бывший судья Сайди Янгулбаев с сыновьями и дочерью находится в одной из европейских стран

Еще один чеченский силовик выступил с угрозами в адрес семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. На этот раз прозвучало обращение к чеченцам, живущим в Европе, - со словам "рубите голову". "Оторвать голову" грозили и соратники Рамзана Кадырова, а сам глава Чечни предлагал странам, где находятся Янгулбаевы, "вернуть их".

"Если наткнетесь на подобных зайцев, рубите голову"

Начальник отдела МВД России по Курчалоевскому району Чечни капитан полиции Рустам Агуев на камеру выступил с обращением к чеченцам, которые живут в Европе. Это обращение связано с конфликтом между чеченскими властями и семьей бывшего судьи Сайди Янгулбаева, который вслед с сыновьями покинул Россию и, как сообщают СМИ, находится в одной из стран Европы. Сам судья воспринял его слова как очередную угрозу жизни со стороны властей Чечни.

Видео с начальником полиции, как сообщают СМИ, появилось в "Инстаграме" еще в пятницу и было переопубликовано в телеграм-канал 1ADAT, который чеченские власти считают экстремистским и связывают с одним из сыновей Янгулбаева.

Видео смонтировано как клип, Агуев не называет имен и фамилии Янгулбаевых, но из контекста ясно, о ком он говорит. В несмонтированном фрагменте дословно звучит такая фраза: "Если наткнетесь на подобных зайцев, рубите голову. Обращаюсь к тем, кто там сидит. Чего вы сидите? Почему не рубите голову, не даете знать, кто вы? Была бы возможность - материть вашего отца, вашу мать".

До этого он отдельно говорит: "Обращаюсь к тем, кто живет в Европе". Слова полицейского Би-би-си перевел человек, хорошо знающий чеченский язык.

Бывший судья Янгулбаев воспринял это видео как призыв к живущим в Европе чеченцам расправиться с ним и членами его семьи. "Он призывает соотечественников в Европе отрезать головы - мне и сыновьям, и [чтобы] привезли в Чечню. Наверное, чтобы играть в футбол. Не знаю, чего они хотят", - сказал он РБК.

Янгулбаев был судьей Верховного суда Чечни до 2015 года, когда у чеченских властей появились претензии к его семье. Янгулбаевы рассказывали о насилии и унижении, которым их подвергли в резиденции Кадырова. Кадыров это отрицал - по его версии, Янгулбаевых приглашали к нему для беседы, а отец якобы сам бил одного из сыновей (Би-би-си подробно рассказывала об истории этого конфликта).

"Решение уехать в Европу рекомендовано специалистами"

Сыновья Янгулбаева в разное время покинули Россию. Сам бывший судья вместе с дочерью уехал из страны в январе после того, как чеченские силовики задержали в Нижнем Новгороде и увезли в Грозный его жену Зарему Мусаеву. Янгулбаева-страшего от задержания тогда спас статус судьи в отставке.

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В четверг, 3 февраля, Янгулбаев лишился этого статуса по решению республиканской квалификационной коллегии судей. "Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело", - предположил он тогда в разговоре с РБК.

На его жену в Чечне завели уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Ей вменяют нанесение участковому полицейскому раны в области скулы. 2 февраля Старопромысловский суд Грозного арестовал Мусаеву до 1 апреля.

31 января Висаитовский суд Грозного заочно арестовал одного из сыновей бывшего судьи Ибрагима Янгулбаева по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Прежде чем покинуть Россию, Ибрагим Янгулбаев полтора года провел в чеченском СИЗО по обвинению к экстремизме (ст. 282 УК РФ), дело прекратили после частичной декриминализации этой статьи.

Еще один сын бывшего судьи Абубакар Янгулбаев уехал из страны после того, как чеченские следователи в конце декабря задержали и допросили его в Пятигорске. Они задавали вопросы о телеграм-канале 1ADAT, он отрицал свою причастность к нему. Абубакар Янгулбаев тоже юрист, сотрудничал с "Комитетом против пыток" (после внесения одноименной организации в реестр "иностранных агентов" работает без образования юрлица), который власти Чечни сейчас обвиняют в "пособничестве террористам".

Автор фото, Echo of Moscow Подпись к фото, Абубакар Янгулбаев в своем телеграм-канале обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с заявлением о том, что "ряд чеченских чиновников во главе с Рамзаном Кадыровым» угрожают ему и его семье убийством

В субботу стало известно, что Абубакар Янгулбаев перебрался из Грузии в одну из европейских стран. "Решение уехать в Европу рекомендовано мне специалистами, которые разбираются в безопасности", - заявил он телеграм-каналу "Можем объяснить". "Мне сообщили, что меня разыскивали. Но я лично не заметил признаков преследования. И чтобы в лишний раз не рисковать, покинул страну", - сказал Янгулбаев РБК.

На этой неделе о временном отъезде из России своей журналистки Елены Милашиной объявила и "Новая газета". Ее вместе с руководителем "Комитета против пыток" Игорем Каляпиным "пособниками террористов" называл глава Чечни Рамзан Кадыров. Каляпин говорил, что не собирается покидать страну.

"Оторвем тебе голову, оторвем тебе язык"

Кадыров сделал серию заявлений, содержащих угрозы в адрес семьи Янгулбаевых. В частности, он писал в своем телеграм-канале, что "эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей". А его ближайший соратник Адам Делимханов в "Инстаграме" говорил по-чеченски: "Не зная покоя ни днем, ни ночью, наши тела, души, имущество, потомство - за вами. Отрывая вам головы, работая над вами, убивать вас. У нас с вами действительно вражда, кровная месть".

С прямыми угрозами в адрес Янгулбаевых выступали и другие чеченские чиновники. Видео, на котором в ряд сидят пять соратников Кадырова, публиковал в "Инстаграме" вице-премьер Абузайд Висмурадов. "Мы тебя убьем, оторвем тебе голову, оторвем тебе язык и где-нибудь повесим тебя", - говорил на видео Висмурадов, обращаясь к одному из сыновей Янгулбаевых.

Автор фото, Yelena Afonina/TASS Подпись к фото, Адам Делимханов (слева) и Рамзан Кадыров

1 февраля Кадыров обратился к странам, "приютившим этих отморозков", с предложением "вышвырнуть их" и "вернуть в Россию", снова назвав Янгулбаевых "террористами с лживыми и погаными языками". Глава Чечни также заявил, что "прикрывать" членов этой семьи - значит "содействовать террористам".

В свою очередь журналисты и правозащитники обращались к властям России с требованием разобраться с высказыванием как Кадырова, так и его соратников. Реакции на это обращения пока нет. Кадыров на этой неделе встречался в Москве с президентом Владимиром Путиным и членами правительства России.