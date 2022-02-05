Спасение мальчика из колодца в Марокко: спасатели почти у цели, но не знают, жив ли ребенок

43 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Толпы людей собрались у колодца в ожидании новостей о судьбе Райана

Спасатели и волонтеры уже несколько суток пытаются спасти мальчика, упавшего в 32-метровый колодец на севере Марокко. Сейчас операция перешла в финальную стадию, однако спасатели не уверены, что ребенок жив.

По сообщениям местных СМИ, пятилетний мальчик, которого называют Райан, играл возле колодца в Тамруте, расположенном в 100 километрах от северного города Шефшауэн, и случайно провалился внутрь. Ширина колодца составляет всего лишь около 25 сантиметров.

Чтобы добраться до ребенка, спасателям пришлось выкопать параллельный колодцу тоннель. Теперь им осталось завершить бурение трехметровой перемычки между ними.

В субботу спасатели сообщили, что между ними и мальчиком осталось уже меньше двух метров.

Однако из-за опасений обрушения операция затянулась, и неизвестно, сколько еще времени она продлится.

На камере, которую спустили в колодец к Райану, видно только, что он лежит на боку. "В настоящее время определить состояние ребенка вообще невозможно. Но мы надеемся, что он жив", - рассказал Абдельхади Тамрани, руководящий спасательной операцией.

На кадрах, сделанных камерой в четверг, было видно, что мальчик жив и в сознании. После этого спасатели спустили в колодец кислородную маску, еду и воду, но неясно, смог ли Райан ими воспользоваться.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Рядом с колодцем (на переднем плане) был выкопан широкий тоннель

На месте происшествия дежурят врачи и вертолет, который доставит мальчика в ближайшую больницу сразу после того, как его спасут.

Спасти Райана

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасательные работы не прекращались и ночью

Весь мир наблюдает за спасательными работами у колодца, которые продолжаются с вечера вторника. Сотни людей остаются на месте происшествия и подбадривают спасателей.

Параллельный тоннель пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребенок, очень узкий, а на глубине 28 метров, где он застрял, сужается еще сильнее.

По словам президента местной ассоциации скалолазов и спелеологов Ясина эль-Кахаби, спасатели уже несколько раз пытались вытащить ребенка непосредственно через колодец, но безуспешно.

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Из-за того, что почва в этом районе каменисто-песчаная, спасатели не рискнули расширять отверстие колодца.

Отец Райана рассказал местным СМИ, что несколько часов искал ребенка, после чего понял, что тот упал в колодец.

"Я молю Бога, чтобы он вышел из этого колодца целым и невредимым. Господи, облегчи его муки в этой пыльной дыре", - сказала местному телеканалу мать мальчика Вассима Харшиш.

"Мы почти у цели, - сказал в пятницу днем ​​один из руководителей операции Абдесалам Макуди. - Мы работали без перерыва в течение трех дней, и усталость дает о себе знать, но вся команда спасателей держится".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Спасателям удалось доставить на дно колодца кислород и воду