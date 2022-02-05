Королева Елизавета II разрезала торт в канун своего Платинового юбилея

час назад

Автор фото, PA Media

Королева Великобритании Елизавета II устроила прием в преддверии своего Платинового юбилея - она встретилась с волонтерами, пенсионерами и членами отделения НКО "Женский институт" из окрестностей Сандрингемского дворца. В воскресенье исполнится 70 лет царствования Ее Величества - она станет первым британским монархом, правившим столь долгий срок.

Это был крупнейший публичный прием, который королева посетила с октября прошлого года, когда она встретилась с участниками правительственного глобального инвестиционного форума в Виндзорском замке. Минувшей осенью британцев обеспокоило состояние здоровья 95-летней Елизаветы II после того, как ее госпитализировали на одну ночь.

Елизавета II встретила гостей в платье с двумя платиновыми брошами, подаренными ей на свадьбу умершим в прошлом году супругом, принцем Филиппом. Платиновый юбилей будет первым королевским юбилеем правления, который Елизавета II встретит в одиночестве.

Королеве преподнесли торт с символикой грядущего юбилея, приготовленный в местной пекарне. Елизавета II надрезала торт, но кусок отрезать не стала, оставив это гостям. "Думаю, я просто воткну в него нож, - сказала королева. - А закончит пусть кто-нибудь другой".

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Закончит пусть кто-нибудь другой", - сказала королева, надрезав торт

Среди гостей был бывший персонал поместья, представители НКО для детей с особенностями развития и просто жители окрестных деревень в графстве Норфолк, где расположено поместье Сандрингем, из числа друзей королевы.

На приеме также присутствовала Анджела Вуд, которая в 19 лет, на день восхождения королевы Елизаветы II на трон, помогла создать блюдо Coronation сhicken ("коронационная курица") - смесь из курятины, карри и абрикосов, ставшую за 70 лет очень популярным в Британии блюдом.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королева встретилась с Анджелой Вуд, которая придумала Coronation chicken

Автор фото, Reuters Подпись к фото, А вот и та самая, знаменитая смесь из курятины, карри и абрикосов - на этот раз в форме волованов, которыми, среди прочего, угощали гостей на приеме у королевы

По словам Ивонн Браун, главы Садрингемского отделения НКО "Женский институт" (королева является его членом с 1943 года и президентом с 2003-го), Елизавета II в субботу "блистала".

"Семьдесят лет на троне - это доказательство того, что королева - вдохновляющий пример абсолютно для всех, во всех сферах жизни", - сказала Браун.

"Возвращение королевы"

Королева Елизавета II станет первым британским монархом, правившим 70 лет и достигшим Платинового юбилея. Это рекорд для Британии, и, если верить открытым источникам, у Елизаветы II есть все шансы побить рекорд мировой монархии. Монархом, правившим дольше всех, эксперты называют короля Франции Людовика XIV, умершего в 1715 году.

Торжества по случаю Платинового юбилея царствования королевы Елизаветы II начнутся в воскресенье 6 февраля, а кульминация их будет в июне, когда в Британии объявлены длинные выходные со 2-го по 5-е июня. В рамках празднований в стране пройдет череда концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.

"Юбилей в Сандрингеме - это в какой-то степени возвращение королевы после отмены серии мероприятий осенью из-за опасений по поводу состояния ее здоровья. Это небольшой и неофициальный прием, но такая встреча с представителями разных сообществ ближе всего к ее встречам с народом", - пишет королевский корреспондент Би-би-си Шон Кулан.

"Такие тщательно спланированные появления на публике, вероятно, и зададут ритм юбилейного года", - считает он.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Юбилейные мероприятия пройдут по всему британскому Содружеству (на фото - Сидней)