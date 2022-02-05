"Королева Камилла". Елизавета II хочет даровать жене принца Чарльза титул королевы-консорта

14 минут назад

Автор фото, Chris Jackson

Королева Елизавета II в своем обращении по поводу Платинового юбилея своего правления попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую супругу принца Чарльза, королевой-консортом, после того как Чарльз взойдет на престол.

Ранее такого титула герцогине Корнуолльской не полагалось - упоминания о ней как о принцессе-консорте исчезли с сайта принца Чарльза в 2018 году.

Повод для обращения королевы - первый в истории Платиновый юбилей британского монарха: в воскресенье исполнится 70 лет с начала правления Елизаветы II.

"Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу", - говорится в письменном обращении королевы, выпущенном вскоре после приема по случаю предстоящего юбилея.

Таким образом, нынешняя жена Чарльза, вторая после принцессы Дианы, автоматически получит титул королевы-консорта, то есть жены члена королевской семьи, после того как принц Чарльз взойдет на престол.

"Я видела, как моя мать исполняла эту роль во время правления моего отца", - говорится в обращении королевы.

В прошлом, с консортами-мужчинами, этот вопрос решался по-разному. Например, скончавшийся в прошлом году герцог Эдинбургский носил титул принца-консорта, а не короля.

Чарльз и Камилла вступили в гражданский союз в 2005 году. До этого Чарльз был женат на принцессе Диане, но в 1996 году они развелись, а через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

В воскресенье королева Елизавета II станет первым британским монархом, правившим 70 лет и достигшим Платинового юбилея.