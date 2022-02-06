Кризис вокруг Украины: СМИ рассказали о новых опасениях США по поводу угрозы вторжения

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Российские танки у границы с Украиной

Западные СМИ со ссылкой на власти США описали новый сценарий, который рассматривают в Вашингтоне в качестве угрозы российского вторжения на Украину. В адрес администрации Джо Байдена тем временем прозвучала критика по поводу отсутствия доказательств агрессивных планов Москвы. Кремль осуждает "бесконечные агрессивные заявления" об угрозе вторжения.

Россия сосредоточила вблизи Украины значительную часть войск, необходимых ей для предполагаемого вторжения, в случае которого погибнут тысячи военнослужащих и мирных граждан, со ссылкой на анонимных официальных лиц США пишут Рейтер, Ассошиэйтед пресс, Wall Street Journal и другие издания.

Россия располагает около 70% военного потенциала, который, по ее мнению, потребуется для полномасштабного вторжения, и направляет дополнительные батальонные тактические группы к границе, заявили в субботу два американских чиновника, пишет Рейтер.

Полностью собрать войска Москва намеревается к середине февраля, чтобы дать президенту Владимиру Путину возможность начать полномасштабное вторжение в Украину, цитирует заявление анонимных официальных лиц Ассошиэйтед пресс.

Собеседники агентства оговорились, что дипломатическое решение кризиса вокруг Украины остается возможным, но есть "ряд признаков", указывающих на то, что Путин якобы намеревается осуществить вторжение в ближайшие недели, хотя размеры и масштабы ожидаемого Вашингтоном вторжения "неясны".

К числу этих признаков источники назвали учения стратегических ядерных сил России, которые обычно проводятся осенью, а в этом году, по их данным, перенесены на середину февраля. Время с середины февраля по март официальные лица в США считают наиболее вероятным "окном для вторжения". Согласно этой версии, учения могут быть использованы "в качестве сигнала, направленного на сдерживание Запада".

За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничных районах увеличилось с 60 до 83, сообщают оба агентства. Личный состав каждой группы - от 750 до 1 тысячи военных, уточняет Ассошиэйтед пресс. Еще 14 групп якобы находятся в пути, сообщили собеседники агентств.

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В субботу газеты New York Times и Washington Post, также ссылаясь на анонимных американских чиновников, дали прогноз, согласно которому полномасштабное вторжение может привести к быстрому захвату Киева и к большим жертвам - до 50 тысяч человек. Официальный представитель США подтвердил эту оценку Ассошиэйтед пресс.

Украина может потерять от 5 тысяч до 25 тысяч военнослужащих, в то время как потери российских войск могут составить от 3 тысяч до 10 тысяч человек, а потери среди гражданского населения могут составить от 25 тысяч до 50 тысяч, цитирует собеседников Рейтер. Они также сказали, что если Россия все-таки вторгнется на Украину, то Киев может взят в течение "пары дней", а в Европу могут хлынуть "миллионы беженцев" (Washington Post оценило число беженцев в 5 млн человек).

Пик замерзания почвы ожидается 15 февраля, заявили официальные лица агентству Рейтер, что позволит российским воинским частям передвигаться по бездорожью, и такие условия продлятся до конца марта. Западные СМИ, опираясь на заявления американских властей, и ранее связывали сроки предполагаемого вторжения с тем, какие будут морозы и насколько твердым будет грунт.

Эти временные рамки и увеличивающаяся военная мощь вблизи Украины могут свидетельствовать о том, что окно для дипломатии закрывается, делает свой вывод агентство Рейтер. Российские военные действия и политические шаги усилили опасения США относительно того, что Москва может начать нападение на Украину в течение нескольких недель, пишет газета Wall Street Journal.

Где доказательства?

Официальные лица США при этом не представили доказательств, подтверждающих их оценки российских сил, подчеркивает Рейтер.

Агентство Ассошиэйтед пресс в свою очередь опубликовало статью "Ищете доказательства? Поверьте нам, говорит администрация Байдена" с резкой критикой в адрес администрации президента США, которая, по мнению автора, не предоставляет убедительных доказательств своих версий, в том числе связанных с Россией и Украиной.

Белый дом, в частности, не объяснил, что позволило заявить о подготовке Россией на востоке Украины операции "под чужим флагом" в качестве предлога для вторжения. Не была объяснена и уверенность в том, что причиной жертв среди мирного населения в Сирии были действия смертника, а не спецназа США в ходе рейда против лидера "Исламского государства" (запрещено в России и других странах как террористическая организация).

Отсутствие прозрачности подорвало и без того истощенные резервы доверия к Вашингтону, говорится в статье. Уровень скептицизма по отношению к администрации Байдена, по мнению автора (особенно в части разведывательных и военных вопросов), сильно вырос после того, как американские власти не смогли предвидеть, насколько быстро падет афганское правительство под натиском талибов ("Талибан" запрещен в России как террористическая организация).

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в четверг даже повздорил с журналистом Ассошиэйтед пресс, попросившим уточнить источник информации об операции "под чужим флагом" в качестве предлога для вторжения на Украину. Описанный официальными лицами сценарий включала инсценировку взрыва и привлечение актеров для изображения людей, оплакивающих погибших.

Прайс в ответ заявил, что уже предоставил достаточно информации, на что журналист возразил: "Нет, вы выдвинули ряд обвинений". Тогда представитель Госдепартамента США напомнил, что власти должны защищать свои "источники и методы", а если журналисты не верят, то они могут "найти утешение в информации, которую публикуют русские".

Западные СМИ, ссылаясь на официальные лица и разведку США, с октября сообщают об угрозе российского вторжения на Украину. Москва категорически отрицает подготовку к какому-либо вторжению и настаивает на своем праве перемещать войска в рамках учений. Запад оценивает число российских военных у украинской границы более чем в 100 тысяч, постпред России в ООН Василий Небензя в понедельник заявил, что эта оценка ни на чем не основана.

Заместитель Небензи Дмитрий Полянский в воскресенье назвал сообщения об оценках США потерь в случае войны России и Украины "безумием и паникерством". "Что, если бы мы [Россия] сказали, что США могут захватить Лондон за неделю и привести к гибели 300 тысяч мирных жителей?" - написал он в "Твиттере".

Киев ранее заявлял, что военная угроза на границе не выше, чем была весной прошлого года. Президент Владимир Зеленский просил не поднимать панику по поводу российского вторжения. Анонимные собеседники Ассошиэйтед пресс и Рейтера полагают, что Путин еще не принял окончательное решение. По из словам, военная мощь позволяет реализовать любые сценарии.

Ошибка Блумберга

Новый повод Москве для обвинений в адрес Запада в ночь на субботу дало агентство Блумберг, которое случайно опубликовало сообщение "Live: Russia Invades Ukraine" ("Россия вторглась на Украину. Прямая трансляция"). Агентство удалило новость и извинилось, пообещав провести служебную проверку, однако российские власти увидели в этом нечто большее, чем техническую ошибку.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц, - заявил в субботу РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. - И это, наверное, также прекрасная демонстрация того, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям".

Посол России в США Анатолий Антонов назвал произошедшее "безобразием". Публикация Блумберга - это ошибка, вызванная всеобщей истерией в информационном пространстве, заявил ТАСС медиаменеджер Андрей Быстрицкий из дискуссионного клуба "Валдай".

Байден ранее заявлял, что не будет отправлять американские войска на Украину, однако он направил 3 тысячи военных в Польшу и Румынию. Командующий 82-й воздушно-десантной дивизии США Крис Донахью в субботу прибыл в Польшу.