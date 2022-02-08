Марии Алехиной из Pussy Riot дали 15 суток за "пропаганду нацистской символики"

23 минуты назад

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Тверской суд Москвы назначил 15 суток административного ареста участнице Pussy Riot Марии Алехиной по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Эту статью не в первый раз используют против активистов, а Алехину регулярно заключают под арест.

"Мария Алехина арестована на 15 суток", - сказал Интерфаксу адвокат Дмитрий Захватов. Суд признал ее виновной по ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Поводом стал пост, опубликованный Алехиной в "Инстаграме" еще в 2015 году.

Активистку задержали накануне вечером в Москве после того, как она пришла по вызову инспектора Федеральной службы исполнения наказаний. Алехина должна отмечаться в инспекции, поскольку в сентябре получила год ограничения свободы по "санитарному делу".

Накануне Алехина рассказывала, что на фото, ставшем поводом для составления протокола по ст. 20.3 КоАП РФ, были изображены три девушки в хиджабах, а внизу были видны, предположительно, арабская вязь и две свастики.

Статью 20.3 КоАП РФ не в первый раз используют против активистов - ту же Алехину и ее подругу Люсю Штейн, имеющую мандат муниципального депутата, в декабре уже арестовывали по ней на 15 и 14 суток соответственно. Алехиной тогда припомнили фотографию президента Беларуси Александра Лукашенко со свастиками, опубликованную в том же 2015 году.

Девушки объявляли голодовку в изоляторе в Сахарово, требуя, чтобы им позволили отбывать арест в одной камере. Это требование было отклонено.

В августе административный арест по той же статье КоАП был назначен еще одной участнице Pussy Riot Рите Флорес. Поводом стала сториз в "Инстаграме" с изображением музыканта Билла Каулитца в нацистской форме.

Во вторник стало известно, что в Москве сотрудники уголовного розыска задержали фем-активистку и писательницу Дарью Серенко. Ее оставляют на ночь в полиции.

"Статья такая же, как у Марии Алехиной. Но что именно в материале, какой факт ей вменяют, мы не знаем, - сказал Би-би-си адвокат Петр Хромов. - Она говорила, что никогда подобных изображений не размещала и никакой нацисткой идеологии, конечно, не разделяет".

По мнению адвоката, статья 20.3 КоАП РФ "очень удобна для сотрудников полиции", потому что предусматривает до 15 суток ареста. "Ее вменяют просто за размещение изображения даже без цели агитации, а просто по факту размещения. Если там нет осуждающего комментария, то в логике полицейских это может образовывать состав правонарушения", - пояснил Хромов.

Летом 2021 года Марию Алехину и других участниц Pussy Riot неоднократно задерживали. Власти таким образом власти пытаются вынудить их уехать из России, высказывал в разговоре с Би-би-си предположение адвокат Мансур Гильманов.