Олимпиада в Пекине: первое золото российским спортсменам принес лыжник Александр Большунов

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Александр Большунов получил первое золото в карьере

Первое золото россиянам на этой Олимпиаде принес лыжник Александр Большунов. Он победил в соревнованиях по скиатлону.

Всего на зимних Олимпийских играх в Пекине в воскресенье разыгрываются шесть комплектов медалей, вместо семи. Соревнования по горным лыжам (скоростной спуск) были перенесены из-за сильного ветра.

Первая золотая медаль российских спортсменов

Лыжник Александр Большунов уже стал героем дня, получив первую золотую медаль для команды Олимпийского комитета России в соревнованиях по скиатлону. Это гонка, когда спортсмены бегут на лыжах вместе с общего старта, сначала классическим ходом, затем коньковым.

Большунов, считавшийся одним из фаворитов, на первом круге упал на одном из крутых спусков, однако быстро вернул себе позиции. Для спортсмена это золото первое в карьере.

Второе место в гонке занял еще один россиянин Денис Спицов, а третье - финн Ииво Нисканен.

Полный список медалей можно посмотреть здесь

Во время церемонии награждения Большунов случайно повредил подиум. Он подпрыгнул на верхней ступени пьедестала, из-за чего от подиума отвалилась передняя часть с изображением олимпийских колец.

Фигуристы из России вышли вперед в командном турнире

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Россияне Марк Кондратюк и Камила Валиева триумфально выступили на командных соревнованиях по фигурному катанию.

Валиева, которая в этом сезоне не проиграла ни одного турнира, единственной из девушек исполнила ультрасложный тройной аксель и набрала чуть больше 90 баллов за короткую программу, приблизившись к своему же мировому рекорду.

Зал встретил ее выступление стоячей овацией. "Не думаю, что когда-либо видел соревнования, где один фигурист настолько превосходит всех остальных", - прокомментировал ее выступление американский фигурист Адам Риппон.

Второе место после нее заняла японская фигуристка Вакаба Хигучи (74,73 балла), третье - канадка Мадлен Скизас с 69,60 балла.

Валиева принесла в копилку команды ОКР 10 очков, что позволило россиянам опередить команду США.

Лидерство сборной Олимпийского комитета России упрочил выступивший с прозвольной программой Марк Кондратюк. Он практически безошибочно откатал программу под музыку из мюзикла "Иисус Христос - суперзвезда" и занял второе место, уступив только японцу Юме Кагияме.

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Прокат 18-летнего фигуриста, который в этом году стал чемпионом России и чемпионом Европы, вызвал похвалу голливудского актера Бена Стиллера. А в топ российского "Твиттера" вышел хэштег #МыРусскиеСНамиМарк.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Шведский спортсмен Нильс ван дер Пул завоевал золото Олимпийских игр на соревнованиях по конькобежному спорту в дистанции 5000 метров.

Второе место занял спортсмен из Нидерландов Патрик Руст, третье - норвежец Халльгейр Энгебротен. Россиянин Сергей Трофимов стал четвёртым: от пьедестала его отделили 0,39 секунды.

Новая Зеландия в воскресенье получила свое первое золото на зимней Олимпиаде в истории.

20-летняя сноубордистка Зои Садовски-Синнотт стала олимпийской чемпионкой в слоупстайле, обойдя американку Джулию Марино и австралийку Тесс Коади.

На воскресенье также запланированы медальные соревнования по прыжкам с трамплина, санному спорту и фристайлу.

За последние сутки на Олимпиаде было выявлено 10 новых случаев коронавируса. Шесть положительных тестов показали спортсмены и другие члены сборных, четыре - иные лица, связанные с проведением Олимпиады.

Всего с 23 января на Играх сдано 363 положительных теста на коронавирус, 142 из них - спортсменами и официальными лицами.