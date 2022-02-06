Платиновый юбилей королевы: Елизавета II принимает многочисленные поздравления

28 минут назад

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В воскресенье королева Великобритании Елизавета II отмечает Платиновый юбилей: она стала первым британским монархом, правившим 70 лет. Этот день королева проводит в кругу семьи, получая многочисленные поздравления.

Сын Елизаветы II и будущий наследник престола принц Уэльский поздравил королеву с юбилеем, назвав ее правление на протяжении семи десятилетий выдающимся достижением.

"Преданность королевы благополучию своего народа с каждым годом вызывает все большее восхищение", - заявил он.

Принц Чарльз также прокомментировал распоряжение Елизаветы II о том, чтобы его жена Камилла в будущем получила титул королевы-консорта.

"Мы глубоко осознаем, какую честь оказывает нам желание моей матери", - заявил он, добавив, что Камила всегда поддерживала его в служении Ее Величеству и подданным.

Королева взошла на престол в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года.

По словам Елизаветы II, спустя 70 лет этот день она помнит не только как начало своего правления, но и как день смерти ее отца, короля Георга VI.

"Я хотела бы выразить всем вам свою благодарность за поддержку.", - говорится в обращении, которое королева подписала: "Ваша слуга, Елизавета".

Платиновый юбилей пришелся на первый год без герцога Эдинбургского, с которым королева состояла в браке 73 года. Он скончался в прошлом году.

Она упомянула, как много ей дала бескорыстная поддержка принца Филиппа и поблагодарила за добросердечие "людей всех национальностей, вероисповеданий и возрастов в нашей стране".

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Среди поздравивших королеву были Борис Джонсон, Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон - трое из 14 британских премьер-министров, сменившихся за время ее правления."Я отдаю должное ее многолетней службе и с нетерпением жду возможности собраться вместе со всей страной, чтобы отпраздновать ее историческое правление летом", - написал Борис Джонсон.Его предшественница, Тереза Мэй, назвала королеву выдающейся женщиной, посвятившей свою жизнь служению своему народу и британской семье народов.

"Нет лучшего примера достойного выполнения общественного долга и службы", - заявил Джеймс Кэмерон.

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Кульминация торжеств произойдет в начале лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.