"Дурной пример". Лидеры стран Африки жалуются на волну переворотов

46 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последний по времени военный переворот в Африке случился в Буркина-Фасо. До него за год произошло четыре успешных переворота, после него - одна неудачная попытка

За последний год в Африке произошло больше военных переворотов, чем случалось в среднем в шестидесятые годы прошлого века, когда силовой захват власти военными был на континенте почти обыденностью. Африканские лидеры, собравшиеся на саммит в Эфиопии, осудили эту волну мятежей.

В течение года военные захватили власть в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Гвинее, Мали, Судане и Чаде.

Как сообщил журналистам глава Совета мира и безопасности Африканского союза (АС) Банколе Адеойе, участники саммита АС на этих выходных в столице Эфиопии Аддис-Абебе единодушно осудили волну переворотов и заявили, что не потерпят военных у власти.

После переворотов Африканский союз приостановил членство Буркина-Фасо, Гвинеи, Мали и Судана. По словам Банколе Адеойе, союзу впервые пришлось применить эту санкцию к такому количеству стран за такое короткое время.

С 1960-х годов, когда страны Африки освободились от колониальной зависимости, и до конца прошлого века военные перевороты на континенте случались очень часто.

В 1960-х исследователи из американских университетов Центральной Флориды и Кентукки насчитали 26 успешно осуществленных переворотов и 15 неудачных мятежей, то есть всего 41 попытку силового захвата власти, в 1970-х - 42 удачных и неудачных попытки, в 1980-х - 39, в 1990-х - тоже 39.

В этом тысячелетии число переворотов и попыток переворота в Африке заметно снизилось: 22 в первой декаде и 19 - во второй. Страны континента, казалось, стали переходить к более или менее мирным и демократичным способам смены власти.

Дурной пример заразителен

Но в последнее время плотность переворотов на единицу времени снова резко подскочила: за последние два года военные взяли власть в шести странах, а еще три попытки захватить власть провалились.

Четыре переворота последнего времени пришлись на соседние страны Западной Африки. Две из них, Мали и Буркина-Фасо, борются с исламскими экстремистами, и перевороты были связаны с этой борьбой.

На прошлой неделе провалилась попытка переворота в Гвинее-Бисау. Ее президент обвинил в заговоре банды наркоторговцев: страна стала важным перевалочным пунктом на пути кокаина из Латинской Америки в Европу.

Президент Ганы Нана Акуфо-Андо на прошлой неделе сказал, что первый из недавних переворотов, в Мали, стал для соседних стран заразительным дурным примером.

При этом большая часть жителей западноафриканских стран с энтузиазмом отнеслась к свержению гражданской власти, которую они считали коррумпированной и беспомощной в борьбе с радикал-исламистами, тогда как на востоке континента, в преимущественно мусульманском Судане, военный переворот в октябре прошлого года, наоборот, был встречен массовыми уличными протестами. Они были жестоко подавлены: военные убили десятки демонстрантов.

Некоторые обвиняют Африканский союз в двойных стандартах: приостановив членство пяти стран, где власть захватили военные, он не применил ту же меру к Чаду, где в апреле прошлого года после гибели президента Идриса Деби в бою с мятежниками власть тоже взяли военные - и назначили лидером страны сына Идриса Деби Махамата.