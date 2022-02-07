Фантастические растения и где их снимают. Объявлены лауреаты всемирного конкурса "Садовый фотограф года"

14 минут назад

Польская фотохудожница Магдалена Васичек в третий раз победила в Международном конкурсе "Садовый фотограф года". В этот раз жюри покорила ее фотография бабочки, названная "Звездная пыль".

Автор фото, Magdalena Wasiczek

"Магдалена создала эту потрясающую, мерцающую игру света, она подняла эту скромную бабочку до небесных высот", - говорит главный судья конкурса International Garden Photographer of the Year Тайрон Макглинчи.

"Каждый раз, когда я выигрывала этот конкурс, это был огромный сюрприз. Эти победы пришлись на разные периоды моего пути в фотографии, но каждый раз я радовалась одинаково - как ребёнок!" - призналась Магдалена Васичек.

Васичек получит от британских организаторов конкурса приз в 5 тысяч фунтов, а ее фото вместе с фотографиями других лауреатов конкурса в течение месяца, до 6 марта, будет выставлено в лондонском ботаническом саду Кью.

Первое место в категории "Портфель" - серия из шести снимков - заняла Ингрид Поплуэлл из Англии.

Автор фото, Ingrid Popplewell

"В этой серии показаны удивительные формы соцветий, которые я собрала в своем саду и в живых изгородях и потом скомпоновала их при обработке фото. Я выбрала стиль китайского фарфора, классический белый с синим, чтобы подчеркнуть форму и структуру", - пояснила Ингрид Поплуэлл.

В конкурсе "Садовый фотограф года" в этом году, как и раньше, было много категорий и много победителей. Вот некоторые из них.

Категория "Садовая фауна", второе место - Экатерина Леонте, "Обычный зеленый кузнечик", Ред-Батт-Гарден, Солт-Лейк-Сити, США.

Автор фото, Ecaterina Leonte

Категория "Садовая фауна", третье место - Данило Эрнесто Мелци, "Лесная завирушка" (вид птицы); Падреньяна, Ломбардия, Италия.

Автор фото, Danilo Ernesto Melzi

Категория "Абстрактные образы", первое место - Иэн Гилмор, "Амариллис и лунник"; Западный Йоркшир, Англия.

Автор фото, Ian Gilmour

Категория "Абстрактные образы", второе место - Торстен Шойерман, "Танцор"; Крайхгау, Баден-Вюртемберг, Германия.

Автор фото, Thorsten Scheuermann

Категория "Абстрактные образы", третье место - Лори Пик, "Аглаонема Крит"; округ Рокланд, штат Нью-Йорк, США.

Автор фото, Laurie Peek

Категория "Прекрасные сады", первое место - Божена Пиотровска, "Зелень у пруда"; дендрарий Войславице, Нижняя Силезия, Польша.

Автор фото, Bożena Piotrowska

Категория "Прекрасные сады", второе место - Анна-Луиза Хэлли, "Изобилие"; Дандрум, Ирландия.

Автор фото, Anna-Louise Hally

Категория "Прекрасные сады", третье место - Божена Пиотровска, "Сердце сада"; дендрарий Войславице, Нижняя Силезия, Польша.

Автор фото, Bożena Piotrowska

Категория "Дыхание просторов", первое место - Ли Хаудл, "Красота Бамфорда"; национальный парк Пик-дистрикт, Англия.

Автор фото, Lee Howdle

Категория "Дыхание просторов", второе место - Адам Бёртон, "Холм одинокого дерева", Девон, Англия.

Автор фото, Adam Burton

Категория "Дыхание просторов", третье место - Андреа Поцци, "Король"; Национальный парк Лос-Гласьярес, Патагония, Аргентина.

Автор фото, Andrea Pozzi

Категория "Растения и планета", первое место - Стюарт Чейп; берег На-Пали, остров Кауай, Гавайи, США.

Автор фото, Stuart Chape

Категория "Растения и планета", второе место - Мауро Баттистелли, "Вращение"; Национальный парк "Озера Плитвиче", Хорватия.

Автор фото, Mauro Battistelli

Категория "Растения и планета", третье место - Синь Чжун, "Раскрашенный лес"; Раскрашенные холмы, штат Орегон, США.

Автор фото, Xin Zhong

Категория "Красота растений", первое место - Джанлука Бенини, "Контровой свет"; Мантуя, Ломбардия, Италия.

Автор фото, Gianluca Benini

Категория "Красота растений", второе место - Магдалена Васичек, "Гномик-мак"; Тжебиня, Польша.

Автор фото, Magdalena Wasiczek

Категория "Красота растений", третье место - Чжен Хайлей, "Таинственный синий"; гора Цаншань, Юннань, Китай.

Автор фото, Hailei Zheng

Категория "Мир грибов", первое место - Тони Норт, "Вихрь грибницы"; Марбери-каунти-парк, Чешир, Англия.

Автор фото, Tony North

Категория "Мир грибов", второе место - Барри Уэбб, "Триглавая коматриха"; Букингемшир, Англия.

Автор фото, Barry Webb

Категория "Мир грибов", третье место - Тони Норт, "Ложные опята", Ланкашир, Англия.

Автор фото, Tony North

Категория "Деревья, рощи и леса", первое место - Луиджи Руопполо, "Древесная армия", национальный парк "Гран-Сассо и Монти-делла-Лага", Италия.

Автор фото, Luigi Ruoppolo

Категория "Деревья, рощи и леса", второе место - Росс Браун, "Озерцо в горах"; национальный парк "Кернгорм", Шотландия.

Автор фото, Ross Brown

Категория "Деревья, рощи и леса", третье место - Энн Найвенд, "Туман, снег, смола"; Национальный парк им. Косцюшко, Австралия.

Автор фото, Anne Neiwand

Категория "Пейзаж с цветами", первое место - Деннис Фрейтс, "Взрыв цвета"; заповедник Карризо-плейн, Калифония, США.

Автор фото, Dennis Frates

Категория "Пейзаж с цветами", второе место - Джиджи Уильямс, "Люпины на рассвете"; озере Текапо, Новая Зеландия.

Автор фото, Gigi Williams

Категория "Пейзаж с цветами", третье место - Джанлука Джанферрари, "Маки и васильки"; Норча, Умбрия, Италия.

Автор фото, Gianluca Gianferrari