Дело Пэн Шуай: китайская теннисистка вновь отреклась от обвинений в изнасиловании

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Пэн Шуай (на фото - во время турнира Australian Open в 2019 году) настаивает, что никогда не исчезала из общественной жизни

Звезда тенниса, китаянка Пэн Шуай, ранее обвинявшая партийного босса в сексуальных домогательствах, утверждает, что ее неправильно поняли. Но можно ли верить тому, что она говорит теперь в интервью в присутствии китайских чиновников?

Бывшая первая ракетка мира в женском парном разряде Пэн Шуай, которая после обвинений в ноябре три недели не выходила на связь, дала первое интервью западным СМИ. В разговоре с журналистами французской спортивной газеты L'Équipe Пэн Шуай сказала, что с ее постом в китайских соцсетях, в котором она обвинила бывшего партийного лидера в том, что он принуждал ее к интимным отношениям, произошло глубокое недопонимание.

Интервью теннисистка дала в условиях жесткого контроля со стороны китайских чиновников. Газета L'Equipe должна была заранее предоставить все вопросы, само интервью записывали во время Олимпийских игр в присутствии представителя Олимпийского комитета Китая, который и переводил ее ответы с китайского. Корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен Макдонелл (его комментарии целиком - ниже) назвал интервью пропагандистским трюком.

Что рассказала теннисистка?

Пэн Шуай рассказала изданию, что живет нормальной жизнью - эту же формулировку ранее использовали в ее отношении сами китайские власти. Она также поблагодарила за проявленное к ней участие.

"Но я хотела бы знать: к чему такая озабоченность? Я никогда не говорила, что кто-то сексуально домогался меня", - сказала она.

36-летняя теннисистка также намекнула, что может вскоре уйти из профессионального спорта.

"Учитывая мой возраст, мои многочисленные травмы и пандемию, заставившую надолго прервать игру, я думаю, мне будет очень трудно вернуть прежнюю физическую форму", - призналась она в интервью.

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В ноябре прошлого года Пэн Шуай написала пост в китайской соцсети Weibo в котором обвинила бывшего первого вице-премьера госсовета КНР Чжана Гаоли в том, что он принудил ее к интимным отношениям.

В посте была подробно описана история их отношений и говорилось о том, что по меньшей мере один раз она чувствовала, что ее принуждают к сексу.

Пост разошелся по китайским соцсетям, но уже менее чем через час после публикации был отовсюду удален.

После этого Пэн стала отрицать, что выдвигала такого рода обвинения. В интервью изданию L'Equipe она вновь отрицала факт таких обвинений.

"Этот пост вызвал глубокое недопонимание всего внешнего мира. Надеюсь, что его смысл более не будет искажаться. И также надеюсь, что мы не будем больше нагнетать ажиотаж вокруг этого".

Спорстменка добавила, что сама удалила пост, потому что "так захотела". При этом она не стала уточнять, что же именно было неправильно понято в ее истории.

Французской газете было разрешено взять у спортсменки интервью с позволения Олимпийского комитета Китая. В самом издании сообщили, что хотя вопросы были переданы заранее, в ходе самого интервью можно было задавать дополнительные вопросы.

"Недопонимание"

Комментарий корреспондента Би-би-си в Пекине Стивена Макдонелла

Похоже, что любая попытка китайской компартии, порой даже в сговоре с МОК, затушевать скандал с Пэн Шуай вызывает лишь новые вопросы.

В данном случае французское издание L'Equipe, опубликовавшее последние комментарии, данные в жестко контролируемых условиях, не только напечатало "интервью", но и оказалось вовлеченным в пропагандистский трюк.

Сама газета утверждает, что дала согласие на публикацию лишь ответов спортсменки, но никак не комментариев вокруг них.

Пэн Шуай в интервью говорит, будто она "никогда не говорила, что ее кто-то сексуально домогался".

Но в таком случае возникает законный вопрос: что же тогда она имела ввиду, когда писала, обращаясь к бывшему члену политбюро: "带我去你家，逼我和你发生关系"?

Эту строчку можно перевести как: "вы привели меня к себе домой и изнасиловали меня" или "вы привели меня к себе домой и заставили заняться сексом с вами" или же "вы привели меня к себе домой и вынудили меня вступить с вами в половые отношения".

Многочисленные возможные варианты перевода и вызвали неразбериху.

Но в любом случае это серьезные обвинения в адрес очень высокопоставленного правительственного чиновника. Мы же до сих пор не знаем, что именно имела в виду теннисистка, потому что L'Equipe у нее не уточняла.

МОК сообщил также, что в субботу в Пекине состоялся ужин китайской спортсменки и президента Олимпийского комитета Томаса Баха, которому предшествовала их встреча.

Бах одним из первых проявил беспокойство по поводу участи Пэн Шуай после того, как поговорил с ней по видеосвязи в период, когда вопрос ее отношений с властями Китая стоял наиболее остро.

При этом некоторые правозащитные организации подвергли МОК критике за то, что он не поднял перед китайскими властями вопрос о соблюдении прав человека накануне и уже в ходе проведения Зимних Олимпийских игр.