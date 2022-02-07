Дайджест: CША предупредили об "открытом окне" для вторжения России на Украину; Макрон едет в Москву

41 минуту назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Военные учения в Киеве

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью американским СМИ, что вторжение российских войск на Украину может произойти в любой момент. "Окно открылось. Теперь Россия может начать военные действия против Украины в любой день, - сказал Салливан в воскресенье в эфире телеканала Fox News. - Либо это может произойти в течение двух недель, начиная с сегодняшнего дня. Или вместо этого Россия может отдать предпочтение дипломатическому пути".

В последние недели западные страны говорят о беспрецедентной концентрации российских войск на границах Украины. В течение выходных американские чиновники заявили, что Россия уже собрала 70% военного потенциала, необходимого для вторжения. По данным США, на которые ссылаются журналисты, только за последние две недели Москва увеличила число батальонных тактических групп в приграничных районах с 60 до 83 - в каждой из них от 750 до 1 тыс. военных. Таким образом общее число российских военных на границах Украины западные страны оценивают более чем в 100 тысяч.

Россия настаивает, что у нее нет намерений начинать военную операцию против Украины. Однако Москва требует от Запада предоставить ей то, что она называет "гарантиями безопасности", в том числе закрыть двери НАТО для Украины и других восточноевропейских стран. Североатлантический альянс и США назвали такие требования неприемлемыми.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье призвал в своем "Твиттере" "не верить апокалиптическим прогнозам". "В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий, - написал он. - Сегодня у Украины есть сильная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его".

На прошлой неделе наш корреспондент Ольга Ившина рассказывала о разных вариантах возможного развития событий вокруг Украины.

Макрон едет в Москву говорить об Украине

В понедельник состоится первый за последнее время визит лидера крупной западноевропейской страны в Москву. На переговоры с Владимиром Путиным приезжает президент Франции Эммануэль Макрон - и обсуждать он намерен в первую очередь кризис вокруг Украины.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Недавно Макрон и Путин говорили по видеосвязи больше часа. Главной темой этого разговора тоже была Украина.

Накануне встречи с Путиным, в воскресенье, Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Как сообщает Белый дом, "лидеры обсудили последние шаги в области дипломатии и сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание российского военного потенциала на украинских границах и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Сам Макрон рассказал о целях своего визита в интервью французскому изданию Journal du Dimanche [требуется подписка]. По его мнению, Запад может заключить сделку с Москвой, которая позволит предотвратить военный конфликт. Французский президент отметил, что действия России направлены "не на Украину, а на уточнение правил […] c НАТО и ЕС". "Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить их суверенитет и мир, - сказал Макрон. - Это должно делаться с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны".

Он не уточнил, о каких именно шагах навстречу Москве со стороны западных стран может идти речь, но при этом подчеркнул, что суверенитет Украины не может быть предметом обсуждения.

Во вторник Макрон отправится с визитом в Киев.

Шольц отправляется в Вашингтон (а потом - в Москву и Киев)

Дипломатические усилия западных стран продолжит недавно назначенный канцлер Германии Олаф Шольц. В понедельник он отправится со своим первым визитом в Вашингтон и проведет переговоры с Байденом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Олаф Шольц отправится на свою первую встречу с Байденом в должности канцлера

Ожидается, что на следующей неделе немецкий лидер сначала отправится в Киев, а потом - в Москву.

Подробнее о том, почему нужно следить за визитами Макрона в Москву, а Шольца - в Вашингтон, читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут". Западная пресса сообщает о возможных целях этих поездок и их вероятных последствиях.

Зимняя Олимпиада в Пекине: россияне завоевали золото в фигурном катании

В понедельник российские спортсмены, выступающие на Зимних Олимпийских играх в Пекине, сражаются за награды в семи видах спорта.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Выступление Камилы Валиевой уже назвали триумфальным

В том числе россияне завоевали золотые награды в командном первенстве по фигурному катанию. В парных соревнованиях здесь выступали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду российскую команду представляли Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Победу сборной Олимпийского комитета России закрепила Камила Валиева, которая показала лучший результат в женском одиночном катании. В воскресенье Валиева, в этом сезоне не проигравшая ни одного турнира, триумфально выступила с короткой программой.

В 12:00 мск начнется женская индивидуальная гонка по биатлону на дистанции 15 км, в ней будут соревноваться Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова.

Кроме того, представители команды Олимпийского комитета России претендуют на награды в женском гигантском слаломе, конькобежном спорте (на дистанции 1,5 тыс. метров), смешанных командных соревнованиях по прыжкам с трамплина и шорт-треке.

По числу завоеванных медалей Россия на первом месте среди всех стран мира - у ее представителей шесть наград, в том числе два "золота", два "серебра" и две "бронзы". На втором месте сборная Норвегии, у которой три медали, но две из них - золотые.

Елизавета II отмечает 70 лет на британском троне

В воскресенье исполнилось ровно 70 лет со дня восхождения на престол королевы Великобритании Елизаветы II. Таким образом она стала первым британским монархом в истории, отпраздновавшим Платиновый юбилей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Официальный снимок Елизаветы II по случаю Платинового юбилея

Накануне юбилея Елизавета II опубликовала обращение к подданным, в котором поблагодарила людей за поддержку и отметила, что 6 февраля 1952 года, когда она в возрасте 25 лет стала королевой, для нее также стало днем смерти ее отца, короля Георга VI. Свое письмо она подписала так: "Ваша слуга, Елизавета".

Перед Платиновым юбилеем Елизавета II сообщила, что жена наследника престола принца Чарльза Камилла в будущем должна получить титул королевы-консорта. Это произойдет после того, как Чарльз станет королем.

70-летие правления королевы станет в Великобритании очень масштабным событием, официальное празднование юбилея растянется на несколько июньских дней, когда в стране будут объявлены выходные.

Елизавета II взошла на престол всего через семь лет после окончания Второй мировой войны. И хотя фигура королевы остается тем немногим, что с тех пор не поменялось в мире и Великобритании, за последние семь десятилетий монархия стала совсем иным институтом. Наш обозреватель Яна Литвинова рассказывает о том, как современная история поменяла британскую королевскую семью, а эта семья - современную историю.

А еще мы подготовили для читателей подборку необычных фотографий Елизаветы II, которые, возможно, заставят вас улыбнуться.

Оттаву парализовали протесты дальнобойщиков против паспортов вакцинации

Мэр Оттавы Джим Уотсон объявил в столице Канады режим чрезвычайной ситуации из-за акции водителей грузовых автомобилей, которые уже неделю протестуют против вакцинных паспортов, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Улицы в центре Оттавы перекрыты грузовиками демонстрантов

По словам Уотсона, город "полностью вышел из-под контроля", и демонстрантов в нем уже больше, чем сотрудников полиции.

Дальнобойщики выступают против сертификатов о вакцинации от ковида, которые власти сделали обязательными для водителей грузовиков, пересекающих канадско-американскую границу. Теперь к ним присоединились и другие канадцы, возражающие против вакцинных паспортов.

Демонстранты фактически парализовали центр Оттавы: на улицах стоят большие грузовики, которые периодически громко сигналят, по всему городу также разбиты палатки.

ООН обвинила КНДР в краже криптовалюты

Эксперты ООН считают, что власти Северной Кореи занимаются кражей криптовалюты на электронных биржах по всему миру, а полученные от этой деятельности средства пускают на разработку своей ядерной и ракетной программы.

Автор фото, Getty Images

В ооновском отчете, с которым смогли ознакомиться журналисты, есть ссылка на исследование американской компьютерной компании по кибербезопасности Chainalysis. По ее данным, только в 2021 годе северокорейские хакеры предприняли семь нападений на серверы инвестиционных фирм и биржи, в результате которых похитили около 400 млн долларов.

Еще в 2019 году ООН отмечала, что при помощи кибератак КНДР сумела скопить до 2 млрд долларов, которые были направлены на программу по созданию ракет и ядерного оружия.

Рейтер: Визит в Москву - риск для Макрона

Рейтер сообщает, что визит Макрона в Москву может представлять для президента Франции значительный политический риск - особенно, если он вернется из российской столицы с пустыми руками и не сможет снизить напряженность вокруг Украины. "Мы отправились прямо в логово к Путину, это во многом рискованная ставка", - сказал агентству источник в окружении французского лидера.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эммануэль Макрон постоянно встречается с Владимиром Путиным. На этом снимке они изображены во время саммита в Берлине в январе 2020 года.

Еще два источника, близкие к Макрону, сообщили Рейтер, что цель его поездки - попытаться выиграть время и "заморозить" ситуацию на несколько месяцев или хотя бы до "супер-апреля", когда во многих странах Европы, в том числе во Франции, Венгрии и Словении, состоятся выборы.

По словам авторов агентства, за свои пять лет на посту президента Франции Макрон пытался как умиротворить, так и осадить Путина, он неоднократно с ним встречался и старался учитывать интересы Москвы. Однако это не помешало России, например, вторгаться в традиционные французские сферы влияния в Африке, что "в прошлом году привело к размещению российских наемников в Мали", пишет Рейтер. О действиях России в Африке недавно рассказывали наши корреспонденты Илья Барабанов и Сергей Горяшко.

Кроме того, страны Восточной Европы недовольны стремлением Макрона согласовать с Россией "новый европейский порядок", и чтобы успокоить критиков и союзников, перед поездкой в Москву французский президент проводил интенсивные консультации с президентом Байденом и британским премьер-министром Борисом Джонсоном, сказано в публикации.

NYT: "невидимый канцлер Германии" едет в Вашингтон

New York Times публикует пространную статью [требуется подписка] о начинающемся в понедельник визите канцлера Германии Олафа Шольца в США. По словам автора издания, на родине Шольца стали жестко критиковать за то, что он не проявляет в связи с украинским кризисом такой же активности, как его европейские коллеги. "Где Олаф Шольц?" - спрашивает один из заголовков, а популярный немецкий журнал Der Spiegel издевается над его "искусством исчезновения".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Олафа Шольца уже сравнивают с его предшественницей Ангелой Меркель – и это сравнение не в пользу нынешнего канцлера

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Немецкий канцлер не занят активной "телефонной дипломатией", Германия также отказывается поставлять Украине оружие и недавно лишь предложила ей 5 тыс. касок, напоминает издание. Поэтому в Вашингтоне "самым главным для Шольца будет показать, что Берлин сохранят преданность западному союзу - да и в принципе показать свое лицо", - сказано в публикации.

"На прошлой неделе немецкий посол в США Эмили Хабер написала докладную записку в Берлин, в которой предупредила об огромном ущербе для репутации Германии, - пишет NYT. - Речь даже не только о средствах массовой информации, сколько о конгрессменах, которые начали сомневаться в надежности Германии. [...] Посол написала, что по мнению многих республиканцев, Берлин "закрутил роман с Путиным", чтобы и дальше получать газ".

Теперь Шольцу предстоит развеять подобные сомнения - и ему даже, возможно, придется более прямо заговорить о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2", предназначенного для поставок газа в Европу в обход Украины.

Хотя внешняя политика никогда не была сильной стороной Шольца, сейчас "немецкие избиратели все с большим нетерпением ждут, пока он проявит себя и покажет, за что выступает", пишет автор публикации. Он пытается имитировать стиль своей предшественницы Ангелы Меркель, которая часто предпочитала действовать за кулисами, но ее никак нельзя было назвать "невидимой", заключает газета.

Times: запугивание Москвы толкает Финляндию в сторону НАТО

Лондонская Times сообщает [требуется подписка], что действия России по отношению к Украине, так же как ее общая внешняя политика, вызвали в Финляндии новые разговоры о том, должна ли эта страна отказаться от своего нейтрального статуса и войти в НАТО. Таким образом, пишет издание, Россия "добьется ровно такого расширения западного военного альянса, которое она пытается остановить".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Недавно в Хельсинки состоялась акция в поддержку Украины

Ситуация вокруг Украины привела к тому, что среди жителей Финляндии и Швеции заметно выросла поддержка вступления этих стран в НАТО, сказал газете заместитель государственного секретаря Финляндии по иностранным делам Кай Сауэр. Он уточняет, что членство в альянсе никогда не поддерживало большинство граждан Финляндии, но в последнее время общественное мнение больше склоняется в его сторону.

Газета также цитирует неназванного высокопоставленного сотрудника министерства обороны Финляндии, по словам которого членство страны в НАТО должно быть "совершенно очевидным для всех делом". "У нас дерьмовое геостратегическое положение, - говорит этот чиновник. - Просто ужасное. Мы зажаты между Санкт-Петербургом, Калининградом и Кольским полуостровом".

Как пишет газета, подобная география, так же как травматическая память о советско-финской войне, заставляли Финляндию всегда держать свои войска наготове, и здесь до сих пор существует обязательный призыв в армию. В отличие от нее, Швеция несколько ослабила свои военные мощности, и теперь панически пытается их укрепить перед лицом российской агрессии, пишет Times.

Наш корреспондент Тимур Сазонов рассказывает историю четырехлетнего Марка Угрехелидзе из Краснодара, страдающего спинально-мышечной атрофией - редким генетическим заболеванием, из-за которого атрофируется мышечная система человека.

Автор фото, MALHAZ UGREHELIDZE

Для лечения мальчику нужен был иностранный препарат "Золгенсма", который стоит 121 млн рублей (около 1,5 млн долларов) и считается самым дорогим лекарством в мире. Врачи оказались прописывать ему этот препарат, после чего родители Марка начали кампанию по сбору средств на лечение. Деньги удалось собрать через полтора года.