Олимпиада в Пекине: россияне выиграли командный турнир по фигурному катанию

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Сборная России, выступающая на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР), заняла первое место в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.

В понедельник 7 февраля команда ОКР по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире. Второе место заняла команда США, третье место - у спортсменов из Японии.

Чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). На первое место сборную вывела Валиева, набравшая 90,18 балла.

Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. В произвольной программе командного турнира Пекина-2022 она прыгнула четверной сальхов, затем тройной аксель, четверной тулуп с тройным в каскаде.

За свой прокат Валиева получила 178,92 баллов, заняв первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей — канадка Мадлен Скизас (132,04).

"Я очень счастлива, что большая часть задуманной программы получилась и что наша команда взяла медаль", - сказала Валиева журналистам.

Четверные прыжки - все еще редкость в женском фигурном катании, хотя Валиева регулярно выполняет их на соревнованиях в этом сезоне.

Следующим состязанием в рамках турнира станет прокат произвольных программ в мужском одиночном катании. Команду ОКР в этом соревновании представит чемпион Европы Марк Кондратюк.

По итогам командного турнира россияне набрали 74 балла. Команда ОКР возглавила общекомандный медальный зачет Олимпийских игр. Российские олимпийцы получили две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.

Полный список медалей можно посмотреть здесь.

Первое золото россиянам принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.

Второе место в медальном зачете заняла сборная Норвегии, третье - команда Швеции.

Матч в масках

Хоккеистки команды ОКР и сборной Канады вышли в медицинских масках на матч группового этапа.

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS Подпись к фото, Россиянки и канадки вышли на матч в медицинских масках

Игра должна была начаться в 7:10 утра по Москве, однако была перенесена на час, так как канадская команда хотела дождаться результатов тестов на коронавирус российской команды.

В итоге канадки появились на льду, но игроки обеих сборных, а также судьи вышли на матч в медицинских масках. Как сообщила в "Твиттере" журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.

На третий период при счете 4:1 в пользу канадок россиянки (а также судьи) вышли без медицинских масок. Канадские хоккеистки остались играть в масках. Матч завершился поражением команды ОКР со счетом 1:6.