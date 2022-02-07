Олимпиада в Пекине: россияне выиграли командный турнир по фигурному катанию
Сборная России, выступающая на Олимпиаде как команда Олимпийского комитета России (ОКР), заняла первое место в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
В понедельник 7 февраля команда ОКР по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире. Второе место заняла команда США, третье место - у спортсменов из Японии.
Чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). На первое место сборную вывела Валиева, набравшая 90,18 балла.
Валиева стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. В произвольной программе командного турнира Пекина-2022 она прыгнула четверной сальхов, затем тройной аксель, четверной тулуп с тройным в каскаде.
За свой прокат Валиева получила 178,92 баллов, заняв первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей — канадка Мадлен Скизас (132,04).
"Я очень счастлива, что большая часть задуманной программы получилась и что наша команда взяла медаль", - сказала Валиева журналистам.
Четверные прыжки - все еще редкость в женском фигурном катании, хотя Валиева регулярно выполняет их на соревнованиях в этом сезоне.
Следующим состязанием в рамках турнира станет прокат произвольных программ в мужском одиночном катании. Команду ОКР в этом соревновании представит чемпион Европы Марк Кондратюк.
По итогам командного турнира россияне набрали 74 балла. Команда ОКР возглавила общекомандный медальный зачет Олимпийских игр. Российские олимпийцы получили две золотые, две серебряные и три бронзовые медали.
- Полный список медалей можно посмотреть здесь.
Первое золото россиянам принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов в скиатлоне, бронзу выиграли фристайлистка Анастасия Смирнова в могуле и биатлонисты в смешанной эстафете.
Второе место в медальном зачете заняла сборная Норвегии, третье - команда Швеции.
Матч в масках
Хоккеистки команды ОКР и сборной Канады вышли в медицинских масках на матч группового этапа.
Игра должна была начаться в 7:10 утра по Москве, однако была перенесена на час, так как канадская команда хотела дождаться результатов тестов на коронавирус российской команды.
В итоге канадки появились на льду, но игроки обеих сборных, а также судьи вышли на матч в медицинских масках. Как сообщила в "Твиттере" журналистка Юлия Стюарт-Бинкс, хоккеистки будут играть в масках до тех пор, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус российской команды.
На третий период при счете 4:1 в пользу канадок россиянки (а также судьи) вышли без медицинских масок. Канадские хоккеистки остались играть в масках. Матч завершился поражением команды ОКР со счетом 1:6.
Канадки вместе с американками считаются фаворитками олимпийского хоккейного турнира.