Петербургская учительница рассказала об увольнении за чтение Введенского и Хармса. Что на самом деле случилось?

час назад

Автор фото, Getty Images

В Петербурге разгорелся громкий скандал из-за поста, опубликованного в "Фейсбуке" педагогом 168-й гимназии Серафимой Сапрыкиной. Она написала, что ей "приказали уволиться" из-за чтения с десятиклассниками стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Педагог утверждает, что директор школы якобы назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашизма". Директор и городские власти это отрицают.

Инцидент вызвал такой резонанс, что на него отреагировали в Кремле и министерстве просвещения. Би-би-си поговорила с участниками конфликта.

С чего все началось

"Приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича". Такую версию своего увольнения изложила в воскресенье в "Фейсбуке" бывший педагог-организатор 168-й гимназии Серафима Сапрыкина. Уволилась она полтора месяца назад - в декабре 2021 года.

Серафима Сапрыкина объяснила Би-би-си, что предать гласности подробности о своем увольнении она решила после просмотра фильма Катерины Гордеевой о женщинах в ГУЛАГе. Сама учительница признавалась, что записи разговора и других доказательств у нее нет.

Заявление оказалось сенсацией: его перепостили почти 2,5 тысячи человек, он получил 4 тысячи комментариев и около 8 тысяч лайков.

Директор гимназии Светлана Лебедева и городские власти прокомментировали заявление учительницы после того, как на скандал отреагировали в федеральном центре. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что "с женщиной нужно разбираться" и "выяснить, так это было или не так".

Власти Петербурга заявили, что Сапрыкина в декабре прошлого года самовольно заменила запланированную тему битвы за Москву 1941 года чтением поэзии обэриутов, в которой присутствует слово "смерть". Чиновники уверяют, что на учительницу пожаловались "родители и дети" из-за стихотворения с якобы "суицидальной тематикой", но из школы ее никто не выгонял.

"Дети рассказали учителям, учителя сказали директору"

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"Дети шли на одну тему, а выяснилось, что тема другая. Дети рассказали учителям, учителя сказали директору, директор пригласил Сапрыкину и объяснила, что так не делается - изменения в учебном плане нужно согласовывать в установленном порядке". Такую версию конфликта в 168-й гимназии изложил Би-би-си пресс-секретарь администрации Центрального района Петербурга Всеволод Хорунжий.

В понедельник он встречался в этой школе (она находится через дорогу от здания районной администрации) с директором, завучем и руководителем музея полковником запаса Юрием Колесниковым - они участвовали в разговоре, о котором из поста Сапрыкиной узнала вся страна. Все трое, по словам чиновника, утверждали, что увольняться Сапрыкину никто не заставлял, а начальству она даже нравилась. По телефонам в самой гимназии в этот день никто не отвечал.

"У меня была программа для десятиклассников. Сначала я им рассказываю про Серебряный век, про обэриутов, про поэтов-стадионников, про Бродского и про современное состояние поэзии", - рассказывает Би-би-си Серафима Сапрыкина - поэтесса, магистр философии и бывший педагог-организатор гимназии.

Автор фото, vk.com/gbou168

Последние поэтические чтения она провела 6 декабря - в день рождения Александра Введенского. Директор и чиновники Смольного сочли это нарушением дисциплины: "классный час" был приурочен к патриотическим датам - Дню неизвестного солдата, началу битвы за Москву в 1941 году и Дню героев Отечества. В администрации района утверждают, что под утвержденным планом музея гимназии стоит подпись Сапрыкиной.

Почему во время патриотической декады нельзя было проводить поэтические чтения, непонятно, тем более что в те же дни у того 10 "А" класса же было занятие на героическую тему, а гимназия также проводила акции по поводу Всемирного дня борьбы со СПИДом и Международного дня борьбы с коррупцией.

Сапрыкина утверждает, что работала совсем по другому плану. "Директор сама просила меня заниматься библиотекой, укрепить литературный сектор. Я ей показывала свой план, в нем были обэриуты и Бродский, она все подмахнула", - уверяет она.

Завуч Татьяна Судакова-Голлербах сказала Би-би-си, что Сапрыкина работала и в музее, и в библиотеке. Рассказывать о Хармсе и Введенском ее подчиненной никто не запрещал, говорит она - но настаивает, что о спорном уроке ничего не знала.

"Идеологических моментов с Сапрыкиной мы не обсуждали. Насчет Введенского не могу вам сказать, но детские стихи Хармса в школе точно проходят", - сказала Би-би-си завуч.

На видео, которое показали вечером провластные телеканалы, директор заявила, что Хармс - ее любимый детский писатель и "глыба детского стихосложения", а в гимназии, которой она руководит 30 лет, изучают "разные взгляды на историю и развитие нашей страны".

"Родители увидели и начали задавать школе вопросы"

Более очевидной причиной скандала выглядит не нарушение дисциплины, а конкретный флешмоб, в котором ученики Сапрыкиной декламировали по строчке стихотворение Введенского "Мне жалко что я не зверь".

"Дети принесли домой эти тексты, родители увидели и начали задавать в школе вопросы", - заявила изданию Baza глава комитета по образованию Смольного Наталия Путиловская. Стихотворение, которое учительница называет "абсолютно безобидным", чиновница считает "странным" и "как бы с суицидальной такой тематикой" - слово "смерть" употребляется не один раз, отмечает она.

"Мы же о детях всегда волнуемся, с этой стороны тоже смотрим", - отметила она. Как сочетается такая забота с уроками о войне, где слово "смерть" может встречаться гораздо чаще, непонятно.

Автор фото, vk.com/gbou168

Кто жаловался на учительницу и действительно ли это были дети и родители - неизвестно. На вопрос Би-би-си, говорила ли учительница со школьниками о судьбе репрессированных поэтов, воскликнула: "Нет, нет и еще раз нет - я говорила только о стихах, не хочу, чтобы детям по ночам кошмары снились!"

Путиловская разговор с педагогом описывает так: "Директор в очень корректной форме, естественно, не называя никого врагами народа, с ней проговорила: "Что же вы так, Серафима Олеговна, действуете? У вас есть план работы, вы от него отступили, все таки он утвержденный, почему вы такие стихи с детьми рассматривали - у нас есть обращение детей и родителей".

Разговор, по ее версии, мог послужить катализатором, и учительница решила уволиться. Чиновница утверждает, что никто на Сапрыкину не давил, а директор даже предлагала подождать и найти себе место работы.

Сама же Сапрыкина утверждает, что директор Лебедева в разговоре c ней была в ярости и довела ее до слез. Полковник Колесников, по словам учительницы, одобрительно высказывался о Сталине, а завуч молчала. Весь разговор длился 15 минут, вспоминает Сапрыкина.

Завуч сказала Би-би-си, что ее подчиненная уволилась, потому что нашла другую работу. Сапрыкина говорит, что действительно так мотивировала свое заявление, потому что хотела скорее покинуть эту гимназию. Но в действительности она безработная.

Сейчас гимназия разместила вакансию заведующего библиотекой, его приглашают в том числе устраивать читательские конференции и литературные вечера за 20 тысяч рублей в месяц.

Что дальше?

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил в понедельник, что петербургскую учительницу нужно восстановить в правах, и министерство уже проверяет ситуацию.

"У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? - сказал он. - Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам".

Но городские власти отреагировали на это более традиционно. "Мы пока не понимаем, кто раскачал всю эту историю, - заявила Путиловская. - Почему вдруг ситуация стала на такой уровень выходить?