"Мисс Совершенство": мир покорен 15-летней фигуристкой Камилой Валиевой. Но чем ее успех грозит фигурному катанию?

Анастасия Успенская

Би-би-си

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Практически любая Олимпиада бывает отмечена событиями или людьми, которые навсегда входят в историю спорта. Звездой Пекина-2022 стала 15-летняя российская фигуристка Камила Валиева, первой в женском катании исполнившая четверной прыжок на Олимпийских играх. Ее выступление вполне заслуженно вызвало всеобщую эйфорию, но вместе с тем заставило задуматься о будущем женского фигурного катания в целом.

Мир обошли фотографии, на которых Валиева висит в воздухе параллельно льду. "Свершилась история" и "Она смеется над законами физики" - вот два основных заголовка, появившиеся в мировой прессе после ее выступления.

Справедливости ради надо отметить, что четверные прыжки в женском катании - не такая уж редкость. В разное время этот элемент на юниорских соревнованиях выполняли японка Мики Андо и подруги Камилы Валиевой по команде - Александра Трусова и Анна Щербакова (все три - воспитанницы Этери Тутберидзе), а также спортсменка из Казахстана Элизабет Турсынбаева на единственном взрослом чемпионате мира.

Но если раньше это считалось редкими личными достижениями, в основном в юниорском спорте, то многократное, уже почти рутинное исполнение элемента Валиевой в олимпийской программе может стать началом новой реальности и дать толчок ряду необратимых перемен в женском одиночном катании.

Насколько прорыв российской школы может изменить правила игры в этом виде спорта? Что если без четверного прыжка больше нельзя будет победить?

Искренний восторг

Юную россиянку обсуждают все мировые СМИ, спортивные специалисты и болельщики. Она пришла во взрослый спорт всего полгода назад и за это время успела установить несколько мировых рекордов и стать чемпионкой Европы-2022.

После ее выступления в Пекине, с легкой руки британской прессы, за ней прочно закрепился эпитет "Мисс Совершенство", а некоторые комментаторы уже называют ее величайшей фигуристкой.

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В китайской социальной сети Weibo посты с хэштегом #valieva собирают десятки миллионов просмотров и откликов, и интерес пользователей растет с каждым днем.

"Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь тягостные времена планета замирает, чтобы с восхищением наблюдать, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Картина. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой дар делать этот мир красивее", - написал в "Твиттере" голливудский актер Алек Болдуин.

"Я не знаю, откуда у нее в этом возрасте такая чувственность исполнения, помимо технического мастерства. Это настолько честно и экстраординарно", - говорит британский фигурист Робин Казинс, олимпийский чемпион Игр-1980 в Лэйк-Плэсиде и чемпион Европы.

"Она представляет тройную угрозу для соперников - технически, артистически и своей психологической устойчивостью", - считает олимпийская чемпионка Нагано, американская фигуристка Тара Липински.

"Если выступление [Камилы] не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, то я не знаю, что еще людям нужно", - сказал трехкратный чемпион США, призер чемпионатов мира Джонни Вейр.

Четверной - священный Грааль?

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Специалисты отмечают, что Камила Валиева настолько же артистична, как и технична

Однако по мере того, как постепенно спадает волна первых восторгов в адрес Камилы Валиевой, некоторые эксперты начинают задаваться вопросом - как скажется новый стандарт на самом фигурном катании и насколько этичны методы подготовки молодых фигуристок?

Прежде всего, медики считают четверные прыжки травмоопасным элементом для женщин.

Как объяснили Русской службе Би-би-си специалисты в области спортивной медицины из Университета Висконсина, принимавшие участие в подготовке сборной США в 1990-х, для четверного прыжка фигуристу необходимо мощнейшее усилие, чтобы соединить момент вертикального отрыва от льда с началом вращения.

Однако конституция женского тела, в частности, широкие бедра, а также более слабый, чем у мужчин, толчок, не позволяют набрать необходимое вращение. Поэтому, говорят специалисты, девушки, прыгающие четверные, начинают скручивать туловище еще до толчка и отрыва в воздух, что может быть весьма травмоопасно для спины.

Совершать такие прыжки, говорят специалисты, могут только девушки-подростки, чье тело еще не до конца развито. Это означает, что если четверной прыжок станет элементом, без которого уже не победить на крупных соревнованиях, для девушек старше 18 лет этот вид спорта окажется просто закрыт.

Три ученицы Этери Тутберидзе - Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова, - которых англоязычная пресса называет "quad squad" ("отряд четверных"), наглядно иллюстрируют слова медиков - им всем 15-17 лет.

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS Подпись к фото, Этери Тутберидзе (на фото с Камилой Валиевой) - самый успешный тренер в истории российского женского одиночного фигурного катания

На сегодняшний день переход из юниорского спорта во взрослую категорию возможен только по достижению 15-летнего возраста, и, следовательно, спортивная карьера фигуристки может быть ограничена в среднем тремя годами. А этого недостаточно для подготовки даже к одной Олимпиаде.

Уже сейчас 24-летняя Елизавета Туктамышева считается самой возрастной фигуристкой сборной России.

Для сравнения - россиянка Мария Бутырская выиграла свой последний чемпионат Европы в 2002 году, когда ей было 30 лет. Итальянка Каролина Костнер в свои 25-26 лет выигрывала чемпионаты Европы и мира, а последнюю в карьере бронзу ЧЕ взяла в 31 год в 2018 году.

Возрастная революция в женском фигурном катании произошла за неполные четыре года, и это при том, что четверные прыжки пока не являются обязательным элементом программы.

"Я знаю многих спортсменов, которые сломлены эмоционально и физически, потому что системе все равно, сколько человеческого материала уйдет впустую, пока есть те немногие, кто соответствует ожиданиям. Но больше всего беспокоит, что те, кто смог зацепиться, остаются [в спорте] всего на несколько лет, а потом они тоже ломаются: они "слишком стары", чтобы продолжать карьеру", - сказала в интервью британской прессе финская фигуристка Кайра Корпи, трехкратная медалистка чемпионатов Европы, которая после окончания карьеры изучает спортивную психологию.

По ее словам, проводимые время от времени опросы показывают, что зрители предпочитают смотреть на выступление более зрелых фигуристок, чтобы не думать о том, какой ценой для здоровья дается совсем юным спортсменкам их успех.

"Детская фабрика" Этери - всего лишь следствие той бесчеловечной культуры, которая сложилась в нашем виде спорта. Не она это придумала. Есть немало тренеров, которые работают в похожей манере, и многие федерации одобряют такие методы подготовки спортсменов", - считает Корпи.

Выход из сложившейся ситуации, по мнению многих западных специалистов, один - поднять возрастную планку перехода во взрослый спорт.

Прессинг и мотивация

Но вернемся в Пекин.

Турнир личного зачета у одиночниц начнется 15 февраля. И хотя Камила Валиева в нем тоже считается основной фавориткой, многие специалисты считают, что напрасно она катала столь сложную программу в рамках командных соревнований.

Саму эту дисциплину, введенную на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, многие считают спорной. Есть мнение, что она забирает много сил и концентрации, необходимых фигуристам в их индивидуальных соревнованиях.

Автор фото, International Skating Union Подпись к фото, Ученицы Этери Тутберидзе (слева направо) Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова заняли весь пьедестал на чемпионате Европы-2022. Такой же расклад специалисты предсказывают и на Олимпиаде в Пекине

Кроме того, чрезмерная шумиха вокруг Валиевой может сыграть с ней злую шутку, как это уже было с другой ученицей Этери Тутберидзе - Юлией Липницкой.

После победы в командных соревнованиях на Олимпиаде в Сочи 15-летняя Липницкая была окружена таким вниманием прессы и оказалась под таким давлением, что провалила индивидуальный турнир, а вскоре и вовсе ушла из спорта, так и не выиграв больше ни одного значимого старта.

В одном из интервью Камила Валиева говорила, что ей лично прессинг помогает концентрироваться и идти вперед. Проверить это ее огромной армии поклонников предстоит совсем скоро.