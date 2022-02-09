Геомагнитная буря сдула с орбиты более 40 спутников Илона Маска

час назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, Так выглядит группа спутников Starlink, пролетающих над Уругваем

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила, что мощная геомагнитная буря уничтожила более 40 ее спутников.

"Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли", - говорится в сообщении SpaceX.

При этом сложившаяся ситуация не представляет никакой угрозы для жителей Земли, заверили в компании: столкновение с другими спутниками, падение обломков и образование космического мусора исключены.

Спутники SpaceX запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.

Синоптики объясняют, что геомагнитная буря была вызвана солнечной активностью, в результате чего атмосфера Земли нагревается и расширяется.

Ничего необычного в этом явлении нет, но при определенной интенсивности расширение атмосферы представляет опасность для космических объектов, находящихся на низкой орбите.

По предварительным подсчетам, в общей сложности пострадали 40-49 спутников SpaceX. Речь идет о партии, выведенной на орбиту в минувший четверг в рамках проекта Starlink, цель которого - обеспечить покрытие интернетом почти всей территории планеты.

Что такое Starlink

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Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая американской аэрокосмической компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным интернетом тех уголков Земли, где он ненадежен, дорог или недоступен.

На орбиту уже запущено около двух тысяч, а всего SpaceX получила разрешение от Федеральной комиссии США по связи на запуск 12 тыс. спутников. Как правило, спутники запускаются партиями по несколько десятков одновременно.

SpaceX - не единственная компания, у которой есть разрешение на создание большой сети коммуникационных спутников. Ее конкуренты - британская OneWeb и американская Amazon.

Проект SpaceX отличается от других, в частности, тем, что его спутники планируется оснастить устройствами для контакта друг с другом, а не только с Землей.