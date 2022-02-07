Путин и Макрон завершили переговоры. Они длились почти шесть часов

час назад

Автор фото, Kremlin

В Кремле поздно вечером закончились переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Они обсуждали кризис вокруг Украины почти шесть часов.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин и Макрон готовятся к пресс-конференции.

Это была первая за два года личная встреча президентов России и Франции.

В последний раз Путин и Макрон встречались лично летом 2019 года - тогда французский лидер принимал российского коллегу в своей летней резиденции на Лазурном берегу.

Теперь же Макрон прилетел в Москву обсуждать украинский кризис, а из Москвы отправится в Киев, где 8 февраля у него запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Одновременно с Путиным и Макроном события вокруг Украины обсуждали в Вашингтоне президент Сша Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

Западные страны в последние месяцы говорят о беспрецедентной концентрации российских войск на границах Украины. Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может начать военные действия против Украины в любой момент.

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Россия настаивает, что у нее нет намерений начинать военную операцию против Украины. Однако Москва требует от Запада предоставить ей то, что она называет "гарантиями безопасности", в том числе не принимать в НАТО Украину и другие восточноевропейские страны. Североатлантический альянс называет такие требования неприемлемыми.

Перед сегодняшней встречей с Путиным Макрон заявил журналистам, что "не верит в спонтанные чудеса", но испытывает умеренный оптимизм.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призывал не ожидать от этих переговоров "каких-то решительных переломов", но подчеркнул, что Путин будет готов продолжить ту дискуссию, которую они с Макроном начали по телефону.