Дайджест: Макрон едет в Киев после долгого разговора с Путиным об Украине; Джонсон грозит санкциями против россиян

49 минут назад

Автор фото, Reuters

Страны Запада продолжают дипломатический марафон, пытаясь найти выход из кризиса вокруг Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник провел почти шестичасовые переговоры с Владимиром Путиным в Москве, а во вторник отправляется в Киев на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

После долгого разговора и ужина с Путиным Макрон заявил, что предложил России некие шаги навстречу, которые, возможно, позволят найти дипломатическое решение конфликта. Запад обвиняет Москву в намерении начать новое военное вторжение на территорию Украины и говорит о беспрецедентной концентрации российских войск у ее границ. Власти России настаивают, что не намерены начинать войну с Киевом, но требуют от западных стран предоставить "гарантии безопасности", в том числе закрыть для Украины дорогу в НАТО. Североатлантический альянс уже назвал эти требования неприемлемыми.

Макрон не сообщил, о каких именно шагах навстречу пожеланиям Москвы он говорил с Путиным, однако отметил, что следующие дни будут решающими. Ожидается, что после встречи с Зеленским президент Франции снова позвонит российскому лидеру.

По данным агентства Франс-пресс, предложения Парижа включают обязательство сторон не начинать друг против друга новые военные действия, начало нового стратегического диалога и оживление усилий по урегулированию конфликта в Донбассе.

В тот же день, когда Макрон ужинал с Путиным, канцлер Германии Олаф Шольц впервые после назначения посетил Вашингтон с визитом, и его переговоры с президентом Джо Байденом тоже были в значительной степени посвящены ситуации вокруг Украины. После этой встречи глава Белого дома пообещал, что в случае нового нападения России на Украину Вашингтон "положит конец" газопроводу "Северный поток-2", построенному для поставок российского газа в Европу в обход Украины.

Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, на прошлой неделе побывавший в Киеве с визитом, опубликовал статью в "Таймс", в которой пообещал "попросить парламент о предоставлении правительству новых полномочий по введению санкций против более широкого круга российских лиц и организаций, в том числе любых компаний, связанных с российским государством или работающих в стратегически важных для Кремля секторах". Подобные санкции могут быть применены в случае начала военной агрессии Кремля против Украины, написал Джонсон.

Глава британского правительства также заявил о намерении укрепить британский воинский контингент в Эстонии и сообщил, что "рассматривает возможность отправки истребителей королевских ВВС "Тайфун" и военных кораблей для охраны Юго-Восточной Европы.

Западная пресса активно пишет о том, что именно могли обсуждать Макрон и Путин, и рассуждает о том, смогли ли они договориться. Читайте об этом ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Олимпийские игры в Пекине: надежды россиян на параллельный гигантский слалом

На Зимних Олимпийских играх в Пекине определится судьба десяти комплектов наград, и в большинстве дисциплин у членов российской сборной есть шансы получить медали.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Анастасия Таталина во время отборочных соревнований перед финалом

Главные надежды команды Олимпийского комитета России во вторник связаны с параллельным гигантским слаломом, то есть гонками на сноуборде. Здесь в числе прочих выступят действующий чемпион мира по этому виду спорта Дмитрий Логинов и двухкратный олимпийский чемпион 2014 года Вик Уайлд (этот спортсмен родился в США и после брака с россиянкой получил российское гражданство).

Кроме того, в лыжном спринте примет участие Александр Большунов, завоевавший для российской команды в первый же день соревнований ее первую золотую медаль. (Он был первым в скиатлоне, гонке, где спортсмены бегут на лыжах вместе с общего старта, сначала классическим ходом, затем коньковым).

Шансы на награду есть и у россиянки Анастасии Таталиной, чемпионке мира 2021 в дисциплине "биг эйр", то есть прыжкам с трамплина на лыжах. Она вышла в олимпийский финал, заняв третье место.

О результатах предыдущего дня соревнований читайте в нашем обзоре.

Полный список медалей можно посмотреть здесь.

Станет известно, кого номинировали на "Оскары"

В Лос-Анджелесе будут объявлены номинанты на получение "Оскара" - самой престижной кинопремии мира.

Автор фото, ampas

О том, кто в этом году претендует на призы американской киноакадемии, станет известно в середине дня во время церемонии, которую будут вести комик Лесли Джордан и актриса Трейси Эллис Росс. За церемонией можно будет следить на оскаровском сайте и на официальных каналах в YouTube и "Фейсбуке". В прошлые годы относительно точные прогнозы о шансах на получение "Оскаров" можно было делать, посмотрев на обладателей "Золотых глобусов" (эту премию вручают несколькими неделями ранее). Почитайте о том, кто получил их в этом году.

Коронавирус: Австралия открывается, заболеваемость в США идет на спад, дальнобойщикам запретили гудеть

Некоторые страны мира начинают постепенно смягчать карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Австралия решила с 21 февраля открыть свои границы для полностью вакцинированных посетителей - спустя два года после начала локдауна.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Австралия скоро снова сможет принимать туристов

В США заражаемость ковидом начала падать, и власти нескольких штатов заявили, что в скором будущем могут начать возвращение к обычной жизни, в том числе отменить обязательное ношение масок в школах. О других новостях читайте в нашем обзоре.

Тем временем в Канаде продолжаются шумные протесты противников "паспортов вакцинации", которые парализовали центр столицы страны Оттавы. После решения местного судьи на этих демонстрациях шума должно стать меньше: дальнобойщикам, выступающим в первых рядах демонстрантов, на 10 дней запретили сигналить (а сигналы их грузовиков по тембру напоминают гудки теплоходов). Мы рассказываем о ситуации в Оттаве.

В Марокко похоронили пятилетнего Райана, упавшего в колодец

В Марокко состоялись похороны пятилетнего мальчика по имени Райан, который на прошлой неделе упал в 32-метровый колодец. В течение четырех дней сотрудники экстренных служб пытались спасти его, за масштабной операцией следила вся страна и множество людей по всему миру.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Похороны Райана прошли в его родной деревне, расположенной в горах

Поскольку спасатели не могли пройти в очень узкий колодец, им пришлось выкопать параллельную широкую шахту, через которую они надеялись пробиться к ребенку. В воскресенье выяснилось, что помощь пришла слишком поздно, и мальчик умер.

На его похороны собрались сотни жителей страны.

Сын Леннона продал наброски Маккартни к "Hey Jude" в виде NFT

Старший сын Джона Леннона Джулиан продал наброски к одной из самых известных песен "Битлз" "Hey Jude" в виде NFT-токена.

Автор фото, AFP

Электронная копия рукописного плана аранжировки песни, составленного Полом Маккартни в 1968 году, ушла с аукциона почти за 77 тыс. долларов. NFT (то есть изображение, записанное в интернете с помощью технологии блокчейна) представляет собой анимационный ролик, в котором на пустой странице постепенно возникают текст и рисунки. Итоговая цена еще одного лота - NFT с изображением афганского пальто, в котором Леннон снялся в телефильме Magical Mystery Tour, составила 22,4 тыс. долларов. Часть прибыли от продажи токенов пойдет в благотворительный фонд Джулиана Леннона White Feather.

Мы рассказывали об этом аукционе еще до того, как стали известны его результаты.

FT: французские чиновники утверждают, что Путин склоняется к деэскалации

Газета британского делового мира Financial Times утверждает [требуется подписка] со ссылкой на источники во французской делегации на переговорах в Москве, что после разговора с Эммануэлем Макроном Владимир Путин приблизился к деэскалации кризиса вокруг Украины.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Путин и Макрон говорили почти шесть часов

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Ни Путин, ни Макрон ничего не рассказывали о возможных шагах навстречу друг другу, однако, согласно данным FT, речь может идти о соглашении воздержаться от новых военных действий и начать более широкий диалог о перемещениях российских войск. "[Французские] чиновники заявили, что соглашение может предполагать отвод российских частей из Беларуси уже в этом месяце после завершения крупных совместных учений, - сказано в публикации. - Оно также должно привести к организации новых встреч в рамках "структурированного диалога о коллективной безопасности".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал в интервью газете, что Путин и Макрон "готовы продолжать диалог" о французских предложениях. Он также подчеркнул, что "все эти вопросы должны быть согласованы с союзниками Франции по НАТО и ЕС, и в первую очередь - с США".

В своем репортаже FT также рассказывает о том, что во время ужина президенты пили вино, произведенное на винограднике, который фигурировал в знаменитом расследовании Алексея Навального о "дворце Путина".

NYT: намерения Путина остаются тайной

Другие западные издания пока не вполне разделяют оптимизм, о котором пишет Financial Times. Длинный репортаж о переговорах [требуется подписка], который публикует New York Times [требуется подписка], начинается так: "Президент Путин заявил, что готов продолжать переговоры по поводу требований России о безопасности в Восточной Европе, но сделал жесткое предупреждение о возможности полномасштабной войны между Россией и Западом. Свою пятичасовую встречу с французским лидером он использовал, чтобы и дальше заставлять мир теряться в догадках относительно его намерений".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский военный на позиции в Донбассе

Как пишут авторы публикации, масштабные переговоры Запада с Москвой подтверждают умение Путина заставить западных лидеров обратить внимание на опасения Москвы относительно расширения НАТО. "Но далеко не ясно, будет ли такого внимания достаточно для удовлетворения Путина, - сказано в репортаже. - Некоторые аналитики опасаются, что его занятия дипломатией в последние недели на самом деле призваны выиграть больше времени для окончательной подготовки вторжения".

По мнению журналистов NYT, встреча Макрона и Путина "была необычной как по длительности, так и по формату: они говорили с глазу на глаз, без советников, а пресс-конференция началась около полуночи по Москве".

Некоторые раскритиковали президента Франции за то, что он проявляет слишком большое желание прислушаться требованиям Путина, продолжает NYT. "Макрон ничего не сделал для того, чтобы развеять такие опасения, заявив журналистам перед переговорами, что "финляндизация" Украины - это "одна из рассматриваемых моделей". В публикации объясняется, что такой сценарий будет попросту означать, что Украина никогда не станет членом НАТО, а Россия сможет оказывать значительное влияние на ее политический выбор. Впрочем, на пресс-конференции Макрон ничего о такой модели не говорил, зато подчеркнул, что требования России можно удовлетворять, лишь не отказываясь от базовых западных принципов, отмечает газета.

Борис Джонсон в Times: Россия добивается прямо противоположного своим целям

В своей статье в лондонской Times [требуется подписка] премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вероятно, вспоминает, что когда-то был журналистом, и прибегает к красочному описанию своего недавнего визита в старейший храм Киева.

Автор фото, UK Gov Подпись к фото, Визит в Софийский собор, вероятно, произвёл на Бориса Джонсона большое впечатление

"Когда входишь в Софийский собор под сенью золотых куполов, то оказываешься в нефе из ледяного гранита и видишь сине-охряные мозаики - практически не поблекнувшие для своего тысячелетнего возраста, - пишет Джонсон. - И после того, как тебе рассказывают, что этот собор стоял в Киеве с XI века и пережил даже монгольское нашествие, невольно задумываешься над тем, как же вышло, что в 2022 году на границах Украины оказалась другая враждебная армия".

Британский премьер также отмечает, что если президент России начнет новое вторжение, то тем самым "заставит Запад пойти на многие шаги, которые пытается предотвратить". "На самом деле это уже происходит, - пишет Джонсон. - Из-за его эскалации Америка, Франция, Италия и другие союзники отправляют войска на юго-восточный фланг НАТО, в то время как Британия укрепляет северо-восточный".

"Мы не можем вознаграждать - и таким образом поощрять - дипломатию запугивания, поэтому условием для продуктивного диалога является деэскалация со стороны России", - утверждает британский премьер.

На фоне резкого обострения отношений Запада с Россией из-за Украины во многих западных странах продолжается энергетический кризис: цены на топливо бьют все рекорды.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Возможности сократить потребление газа далеко не исчерпаны. 75% жилого фонда в Европе не отвечает требованиям энергоэффективности. Так выглядят потери тепла типичного кирпичного дома в тепловизоре

Наш экономический корреспондент Алексей Калмыков рассказывает, сможет ли Запад выдержать новую "газовую войну" с Москвой из-за Украины - и кто может оказаться в ней победителем. Ответы на эти вопросы далеко не так очевидны, как может показаться тем, кто находится на той или иной стороне баррикады.

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