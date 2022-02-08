"Мы разберемся сами здесь". Порошенко ответил на слова Путина о политическом убежище

час назад

Автор фото, EPA/TASS Подпись к фото, Петр Порошенко в Киевском апелляционном суде. Архивное фото

Бывший президент Украины Петр Порошенко ответил на предложение Владимира Путина о политическом убежище в России. Время, когда российские власти заботились об украинских политиках, прошло, сказал Порошенко, которого на родине обвиняют в государственной измене в пользу России и в содействии терроризму.

"Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, [президент] Зеленский, прежде всего, хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин", - сообщил Порошенко.

Обращаясь к Путину, он посоветовал ему "наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине".

"И извечная российская практика "заботиться" об украинской политике и политике уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины [в 2014 году]", - сказал Порошенко.

Что сказал Путин

В понедельник вечером Владимир Путин встречался в Москве с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После пятичасовых переговоров они приняли участие в пресс-конференции, и Путин рассказал о предложении политического убежища для Порошенко в России.

"В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище. Он тогда иронизировал много по этому вопросу. Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе", - сказал Путин (цитата по Интерфаксу).

"Я считаю, что он наделал много ошибок в этом направлении. Но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, чрезмерная заявка на успех действующего сегодня руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России", - продолжил президент России.

Уголовное преследование Порошенко

Украинские власти подозревают Петра Порошенко в финансировании терроризма и государственной измене, а также в создании террористической организации, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Суть дела состоит в том, что в 2014 году он, как считают следователи, действуя совместно с пророссийским политиком, кумом Путина Виктором Медведчуком и другими лицами сорвал поставки в Украину южноафриканского угля и организовал закупки топлива у самопровозглашенных республик Донбасса.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Толпа сторонников Порошенко встретила его на выходе из суда. Видео

Печерский суд Киева избрал для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать паспорт для выезда за границу. Экс-президент свою вину отрицает и говорит, что его уголовное преследование имеет политические мотивы.