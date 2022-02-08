Что происходит с вакцинацией в России на фоне новой волны коронавируса

Ольга Дьяконова

Би-би-си

9 часов назад

Автор фото, Sergey Fadeichev/TASS

С начала года в России стали давать все меньше разрешений на поставки вакцин от Covid-19. Если в декабре 2021 года Росздравнадзор выдал более 20 разрешений на ввод в оборот "Спутника", то в январе - только семь. Власти могут не закупать вакцины из-за низкого спроса на них. Россияне, несмотря на новую волну коронавируса, не спешат прививаться.

С пришествием в Россию "Омикрона" статистика заболеваемости коронавирусом бьет рекорды - в понедельник выявили более 171 тысячи новых заболевших.

Ускорения темпов вакцинации пока не видно, хотя прошлые волны пандемии сопровождались ростом интереса к прививкам от коронавируса: по неофициальным данным портала gogov.ru, сейчас в сутки в России прививаются около 100-120 тысяч человек. Такими темпами потребуется более трех месяцев, чтобы привить 60% населения страны (на данный момент полную вакцинацию прошли 48,8% россиян).

Одним из свидетельств того, насколько сильно упал спрос на вакцинацию, могут быть темпы ввода в оборот вакцин. Росздравнадзор регулярно отчитывается о том, сколько разрешений на поставки вакцин было выдано. Российские поликлиники не закупают напрямую вакцины - это делает за них минздрав, затем эти вакцины распределяются между больницами и поликлиниками.

С начала года Росздравнадзор выдал всего семь разрешений на ввод в оборот партий "Спутника V". Все они были выданы в январе. В декабре ведомство выдало более 20 разрешений, а в ноябре - 67.

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С начала года было выдано всего три разрешения на "КовиВак" - это та самая вакцина, которую летом люди искали по всей стране, так как считали более безопасной. В декабре Росздравнадзор выдал четыре разрешения на ее ввод в оборот, а в ноябре - пять.

В 2022 году ни одной партии "ЭпиВакКороны" не было распределено по регионам. Газета "Ведомости" писала, что минздрав временно приостановил закупки и поставки "ЭпиВакКороны" из-за низкого спроса на нее в ряде регионов.

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Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов после публикации "Ведомостей" пояснял, что минздрав закупает вакцины "исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний" (цитата по РИА Новости).

Ввод партий вакцин в оборот "просел" в отношении всех вакцин против коронавируса, имеющихся на рынке, говорит в беседе с Би-би-си аналитик открытых данных Александр Драган.

"[По реестру] видно, что регистрация вакцин начинает снижаться еще с декабря. В декабре было зарегистрировано заметно меньше партий "Спутника", чем в ноябре", - говорит он.

Он связывает это снижение с резко упавшими темпами вакцинации в декабре, когда сменилась риторика властей в отношении QR-кодов и стало понятно, что на федеральном уровне их пока вводить не будут. В октябре и ноябре, когда особенно много партий вводили в оборот, интерес к вакцинации был высоким.

В начале ноября правительство внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов на федеральном уровне и отдельный проект о кодах на транспорте - до этого ограничения для непривитых граждан вводились лишь на уровне отдельных регионов. Оба документа были сняты с рассмотрения.

"Это обычная история для российского подхода борьбы с эпидемией, при котором только когда начинается интенсивный подъем [заболеваемости] и начинается перегрузка системы здравоохранения, чиновники начинают принимать меры и вводить ограничения", - поясняет Александр Драган.

В январе этого года темпы вакцинации достигли минимального уровня за год - меньше прививали только в прошлом январе, когда объемы производства и поставок были несопоставимо ниже, говорит Драган. Сейчас темп вакцинации сопоставим с уровнями августа-сентября прошлого года.

Частично может сказаться и сезонный фактор, так как в России в январе мало рабочих дней. Но количество партий, вводимых в оборот, начало сокращаться с декабря.

Вакцинация в России продолжается больше года. По данным портала gogov.ru, обе дозы вакцины получили почти 70 млн россиян - чуть менее половины населения. Официальный портал СтопКоронавирус информирует о 79 млн человек, прошедших полную вакцинацию, но сюда входят и привитые однокомпонентным "Спутником Лайт".

Русская служба Би-би-си рассказывает, какие сейчас вакцины доступны в России и почему к некоторым из них так упал интерес.

"ЭпиВакКорона" и "КовиВак": почему за ними больше не "охотятся"?

Прошлым летом случился настоящий бум спроса на "КовиВак": люди обзванивали поликлиники, искали его везде и стояли в длинных очередях. За "ЭпиВакКороной" очередей почти не стояло, но и эта вакцина пользовалась популярностью.

И "КовиВак", и "ЭпиВакКорону" многие считали более мягкими вакцинами, чем "Спутник". Считалось, что они больше подходят для аллергиков и людей с хроническими заболеваниями - об этом даже говорили врачи.

Многие считали, что "ЭпиВакКорона" более надежна во многом из-за доверия к новосибирскому научному центру "Вектор", который существует с 1970-х годов и одной из специализаций которого является изучение вирусов.

"КовиВак" внушал доверие другим: он был создан на проверенной временем технологии - "убитом" вирусе.

Однако после летнего всплеска интереса к обеим вакцинам их популярность начала снижаться. Это замечает и Драган: сейчас интерес к обеим вакцинам остается на низком уровне.

"Это показывают как данные регионов по применению вакцины ("ЭпиВакКороне" - Би-би-си), так и косвенные данные - например, поисковые запросы в "Яндексе", - говорит Драган.

Согласно Google Trends, пик запросов "ЭпиВакКороны", "КовиВака" и "Спутника" пришелся на лето 2021 года - тогда на фоне очередной волны коронавируса повсеместно вводились QR-коды. Второй пик, куда более слабый, пришелся на осень - возникла еще одна волна, а в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. После того как оба законопроекта были сняты с рассмотрения, россияне явно реже стали искать названия вакцин в Google. "Спутник", судя по этим данным, остается популярнее других вакцин.

24 января "Ведомости" со ссылкой на источники написали, что минздрав временно приостановил закупки и поставки "ЭпиВакКороны" из-за низкого спроса на нее в ряде регионов. Проведенный изданием опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения показал, что в большинство субъектов последние партии минздрав поставил в конце ноября - начале декабря 2021 года. Представителям региональных органов здравоохранения не были известны даты следующих поставок препаратов.

После заметки многие регионы стали отчитываться о том, что "ЭпиВакКорона" у них есть в наличии, несмотря на отсутствие поставок. Например, в волгоградском оперштабе сообщили, что в регионе остается еще 40 тысяч доз "ЭпиВакКороны" - последняя поставка этого препарата была 7 декабря прошлого года.

В Свердловской области у партий "ЭпиВакКороны" истекает срок годности и спроса на нее нет, сообщали местные СМИ со ссылкой на источники. По информации издания Е1.ru, препаратами из партии с истекающими сроками годности хотят вакцинировать группы риска: людей с хроническими заболеваниями, ВИЧ-инфицированных, людей с иммунодепрессивными состояниями. Как пишет Ura.ru, вакциной хотят прививать иностранцев. Эта информация пока не подтверждена официально. Би-би-си направила запрос в минздрав региона.

В "Векторе" "Новой газете" сообщили, что в центре ждут очередного заказа на производство вакцины в феврале. Би-би-си направила запрос в центр и ждет ответа.

В отличие от "ЭпиВакКороны", "КовиВака" во многих регионах нет. "Всё зависит от распределения минздрава. Поставок "КовиВака" в регион пока не будет", - говорил 25 января министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

В Красноярском крае сообщили о наличии 60 тысяч доз "ЭпиВакКороны" и около 16 тысяч доз "КовиВака".

В Москве ни "ЭпиВакКороны", ни "КовиВака" нет уже много месяцев. На сайте мэрии говорится, что "ожидается поставка" этих препаратов.

Производство и выпуск "КовиВака" идут в запланированном объеме, сообщила Би-би-си руководитель направления по работе с регуляторными органами и продажам Центра Чумакова Екатерина Кордубан. По ее словам, в 2022 году планируется произвести и выпустить 20 млн доз "КовиВака".

Это максимальная мощность новой производственной площадки "КовиВака" - института "Нанолек", который начал выпуск вакцины совместно с институтом им. Чумакова в декабре прошлого года. До подключения "Нанолека" мощности института из-за технологических особенностей производства вакцины были сильно ограничены.

"ЭпиВакКорону" и "КовиВак" объединяет (и отличает от "Спутника V") то, что публикаций результатов исследований их эффективности в качественных рецензируемых изданиях не было. Отсутствует информация об их эффективности и побочных эффектах при применении и со стороны государства - впрочем, это касается всех вакцин, выпущенных в оборот в России.

Автор фото, Artem Geodakyan/TASS Подпись к фото, Вопросы к эффективности "ЭпиВакКороны" появились у ученых еще год назад. Разработчики не выпустили ни одной публикации по результатам исследований эффективности

По "КовиВаку" в августе 2021 года выходила публикация в зарубежном издании Emerging Microbes & Infections - в ней исследовали безопасность и иммуногенность вакцины у мышей, хомяков и приматов.

Публикаций исследований на людях по "КовиВаку" так нигде и не выходило. Представитель института Чумакова Екатерина Кордубан сообщила Би-би-си, что публикация по третьей фазе исследований (в ней делаются выводы об эффективности) сейчас находится на рецензировании в одном из международных ведущих журналов.

По "ЭпиВакКороне" у разработчиков вышла публикация лишь по 1/2 фазе, где анализируется безопасность и иммуногенность препарата, однако, как говорили эксперты в беседе с Би-би-си, при проведении исследования не было нужного контроля. Публикация вышла в журнале "Инфекция и иммунитет", который находится в ведомстве Роспотребнадзора, как и разработчик "Вектор".

"ЭпиВакКорон" в июле 2021 года стало две. Многие, в том числе российские СМИ написали о недоказанной эффективности препарата, и "Вектор" заявил тогда о новом варианте вакцины - "ЭпиВакКороне-Н". От предыдущего она, по словам разработчиков, практически ничем не отличается, в ней те же действующие вещества, однако вводить новый препарат предлагалось трехкратно. Изменилась и технология производства.

В 2022 году появились новые свидетельства низкой эффективности вакцины. Ученые петербургского Европейского университета в октябре 2021 года проанализировали данные о петербуржцах с симптомами и подтвержденным Covid-19, привитых четырьмя российскими вакцинами. В препринте, который вышел в январе этого года, говорится, что эффективность "Спутника V" против симптоматического течения коронавирусной инфекции и поражения легких составила 58%, "Спутника Лайт" - 50%, "КовиВака" - 38%, а "ЭпиВакКороны" - минус 40%. Отрицательный результат "ЭпиВакКороны" можно объяснить смещением выборки - она рекламировалась как более безопасная и ею часто прививались пожилые.

Похожие результаты показало и исследование "Медузы" (внесена в России в реестр СМИ-иностранных агентов). Издание пишет, что вакцина может быть вредна, так как может создать у привившихся ею ложное ощущение безопасности.

Заграничные исследования "Спутника"

Двухкомпонентный "Спутник" и "Спутник Лайт", таким образом, оказались единственными в России вакцинами с доказанной эффективностью.

Помимо публикаций исследований об эффективности и безопасности в Lancet, по этим вакцинам есть независимые исследования из 45-миллионной Аргентины, где по состоянию на октябрь 2021 года "Спутником" был привит примерно каждый шестой, и из 30-тысячного Сан-Марино, где им привито около 90%. Также отчеты о безопасности и иммуногенности "Спутника" публиковали по результатам исследования в ОАЭ.

Согласно исследованиям из других стран, "Спутник" сохраняет сопоставимую с западными вакцинами эффективность, в том числе в отношении варианта "дельта".

По результатам исследования "Спутника Лайт" в аргентинской провинции Буэнос-Айрес ученые выяснили, что среди пожилых людей в возрасте 60-79 лет, которые находятся в группе повышенного риска, его эффективность против инфицирования составляет 78,6%, против госпитализации - 87,6%, против смерти от последствий коронавируса - 84,8%.

В Аргентине пришли к выводам, что "Спутник" не вызывает опасных побочных эффектов, большинство привитых жаловались лишь на головную боль или боль в мышцах/суставах, лихорадку с головной болью и/или болями в мышцах и суставах и местную реакцию.

Кроме того, в Аргентине сделали вывод, что в случае с вакцинацией "Спутником" присутствует созревание антител - то есть нейтрализующая активность сывороток привитых была выше спустя 120 дней после вакцинации, чем спустя 42 дня.

Итальянские ученые Института Спалланцани проверяли эффективность "Спутника" на небольшой выборке в отношении "Омикрона" - опубликован препринт их работы.

В исследовании, которое финансировал спонсор "Спутника" - Российский фонд прямых инвестиций, пришли к выводу, что нейтрализующая активность антител после российской вакцины была в два раза выше, чем после Pfizer.

Помимо вакцины, которая вводится уколом в мышцу, центр им. Гамалеи начал клинические испытания интраназальной вакцины "Спутник". В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Но выпуск препарата на рынок планируется уже в первом квартале 2022 года, сообщали в РФПИ. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным.

В январе центр им. Гамалеи получил разрешение на клинические исследования вакцины "Спутник М" на детях 6-11 лет. В ноябре прошлого года минздрав разрешил прививать этой вакциной подростков, фактически их вакцинация началась только в конце января. Небольшие партии "Спутника М" начали поступать в регионы.

"Спутник" остается в России самой популярной вакциной, но судя по статистике Росздравнадзора и общей динамике вакцинации, спрос в последние месяцы упал и на него - особенно после отзыва законопроекта о QR-кодах.

Менее 10% населения - с бустером

По России ударила новая волна ковида - теперь штамма "Омикрон". Исследования показывают, что "Омикроном" заражаются даже те, кто уже переболел ковидом или был вакцинирован.

Это неудивительно, так как большинство существующих вакцин было разработано еще в самом начале пандемии - под "уханьский" штамм коронавируса. Сейчас Pfizer и Moderna разрабатывают вакцины специально под "Омикрон", так как две дозы существующих вакцин все хуже защищают от симптоматического течения болезни, но при этом, согласно различным исследованиям, снижают тяжесть заболевания.

Во многих странах, включая Россию, привитым советуют делать бустер - еще одну дозу вакцины, которая должна повысить уровень антител.

Согласно исследованию Массачусетского института технологий и Гарварда, опубликованного в декабре, антитела, полученные с помощью бустера, показывали нейтрализацию "омикрона". Защита тех, кто получил лишь две дозы, была хуже в сравнении с теми, кто был ревакцинирован. Ученые проверяли как мРНК-вакцину Pfizer, так и Johnson & Johnson (аналогична по составу "Спутнику Лайт").

В России ревакцинацию прошли чуть больше 10 млн человек, что составляет около 7% населения. В стране пока не началась вакцинация детей 6-11 лет, которые в случае "Омикрона", согласно данным как из других стран, так и из России, также страдают от вируса.

Таким образом, большая часть населения России остается не защищена как от заражения, так и от тяжелого течения коронавируса.

По прогнозу независимого демографа Алексея Ракши, на пике волны "Омикрона" будут заболевать полтора-два миллиона россиян каждый день, однако в официальной статистике это не отразится - там он ожидает увидеть до двухсот тысяч заболевших в день. Пик этой волны, по его расчетам, уже вот-вот наступит в Москве, в регионах - чуть позже.

По мнению Ракши, власти не будут вводить жестких ограничений, в том числе связанных с вакцинацией, до тех пор пока число госпитализаций в Москве не перевалит за три тысячи в сутки - а этого, по его расчетам, скорее всего, не случится.

Высокая заболеваемость в России, по оценке Александра Драгана, еще до пика заболеваемости уже приводит в ряде регионов к "естественному локдауну" - ситуации, в которой многие предприятия вынуждены приостановить работу из-за массовой заболеваемости сотрудников.

Новые ограничения уже ввели власти Мурманской, Ростовской, Саратовской, Магаданской областей, на Сахалине, в Забайкалье, Санкт-Петербурге и других регионах - в основном они касаются заполняемости заведений и запрета для посещения детям.

Одновременно с этим в России смягчили ограничения для зараженных и контактировавших с ними лиц. Контактных больше не будут отправлять на карантин, а лечившихся от коронавируса больше недели будут выписывать и без отрицательного теста. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила изменения тем, что "Омикрон" быстро передается, а болезнь часто протекает без симптомов, поэтому подобные ограничения, по ее словам, теряют смысл.

3 февраля президент Владимир Путин заявил, что локдаун в стране вводить не планируют.

Больше новых вакцин

На этом фоне в России разрабатываются и уже проходят испытания как минимум две новые вакцины от коронавируса.

В октябре прошлого года в России начались испытания вакцины "Бетувакс-КоВ-2", в которой примут участие 170 человек. Разработала вакцину компания "Бетувакс", входящая в группу Института стволовых клеток человека (ИСКЧ).

"Бетувакс" содержит в себе часть поверхностных белков коронавируса, синтезированных искусственным способом. Познакомившись с ними, иммунная система, по задумке авторов препарата, потом должна узнать "чужака" в его полной экипировке.

Разработчики "Бетувакса" планируют оценить результаты и сформировать промежуточный отчет об испытаниях в марте этого года, а уже в апреле эти данные могут быть переданы в минздрав для получения разрешения на применение, говорили ТАСС в ИСКЧ. Завершить весь цикл клинических исследований планируется в августе.

Как отметили в пресс-службе компании, согласно результатам доклинических исследований, вакцина "показала хороший профиль безопасности и эффективности с формированием высоких титров нейтрализующих антител".

"Разработчики "Бетувакса" пошли другим путем - честных испытаний с публикациями. Насколько я знаю, скоро у них должна быть первая публикация", - говорит Александр Драган. Он считает, что вакцина может быть достаточно эффективной, вопрос только в производстве. Технологически, по словам Драгана, она близка к американской вакцине Novavax, у которой остаются проблемы с массовым производством.

"В случае с "Бетуваксом" есть вопрос, насколько они смогут решить эту проблему. Может выйти так, что мы получим еще одну эффективную вакцину, помимо "Спутника", но ее производство при этом будет скромным - считанные миллионы доз в год", - отмечает Драган.

В декабре разработчики "Бетувакса" опубликовали исследование по дизайну своей вакцины.

Кандидат наук Школы биологических наук Эдинбургского университета Татьяна Дуднакова считает, что пока по результатам исследованиям вакцина хорошо работает: "Хорошо бы сделали под "Омикрон" и "Дельту".

В январе стало известно, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку на регистрацию собственной рекомбинантной субъединичной вакцины против коронавируса "Конвасэл".

31 декабря глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина против коронавируса "Конвасэл" может быть зарегистрирована уже в первом квартале 2022 года.

ФМБА получило разрешение минздрава на проведение первой и второй фаз клинических испытаний своей вакцины от коронавируса 19 июля. Как сообщалось, исследование проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, о его результатах пока ничего не известно.