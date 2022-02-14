Олимпиада-2022: новый мировой рекорд в танцах на льду
Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон установили новый мировой рекорд в танцах на льду. Действующие чемпионы мира россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в таблице лидеров и вышли в следующий раунд, а британская пара Лайла Фир и Льюис Гибсон исполнили развлекательную программу под песни группы Kiss.
Четырехкратные чемпионы мира Пападакис и Сизерон установили мировой рекорд, исполнив "безупречное", по мнению комментаторов, выступление под попурри из песен John Legend и набрали 90,83 балла.
Они побили собственный рекорд 90,03, который установили в 2019 году.
Действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов из России вынуждены были довольствоваться вторым местом с результатом 88,85 - лучшим результатом для россиян.
Арбитраж допустил Валиеву к соревнованиям
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву к дальнейшим соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Решение о допуске оспаривали МОК, ВАДА и союз конькобежцев.
8 февраля РУСАДА временно отстранило Валиеву от участиях в Играх, но на следующий день спортсменка подала апелляцию и запрет на тренировки и выступления был снят. Это решение оспорили МОК, ВАДА и союз конькобежцев - они направили жалобы в Спортивный арбитражный суд.
На заседании не рассматривался вопрос о виновности или невиновности Валиевой в употреблении допинга. Решение касается только дальнейшего участия фигуристки в Олимпиаде и не повлияет на ситуацию с золотом российской команды.
Во вторник, 15 февраля, в Пекине начинаются соревнования фигуристок в короткой программе.
Валиева сдала положительную допинг-пробу на чемпионате России, проходившем в конце декабря. Известно об этом стало после того, как российские фигуристы выиграли золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Как сообщило Международное агентство тестирования (ITA), в допинг-пробе Валиевой обнаружили запрещенный препарат триметазидин.
Тем временем Международный олимпийский комитет заявил, что церемонии награждения в женском одиночном чемпионате не будет, если Валиева финиширует в первой тройке. В этом случае вручение медалей состоится после рассмотрения дела фигуристки о применении допинга.
Анна Гуськова вышла в финал соревнований по фристайлу
Квалификация к соревнованиям по фристайлу среди женщин завершена, и 12 спортсменок обеспечили себе место в финале, который начинается в 11:00 по Гринвичу (14:00 по Москве).
Среди них действующая олимпийская чемпионка из Беларуси Анна Гуськова и чемпионка мира из Австралии Лаура Пил.
Китаянки Мэнтао Сюй и бронзовый призер 2018 года Фаньюй Конг также примут участие, надеясь принести Китаю первую золотую медаль в этой дисциплине.