Убийство французского священника исламистами в 2016 году: обвиняемые на скамье подсудимых

25 минут назад

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Трое предполагаемых сообщников в убийстве 85-летнего французского священника в понедельник предстали перед судом в Париже. Еще одного судят заочно. Судебный процесс начался после многолетнего расследования одного из терактов, потрясших Францию за последние годы.

Утром 26 июля 2016 года, Адель Кермиш и Абдель-Малик Петижан, вооруженные ножами, ворвались в здание церкви в Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии на севере Франции и захватили в заложники пятерых человек: священника, двух монахинь и двух прихожан. Одной из монахинь удалось выбежать из церкви и поднять тревогу.

Отцу Жаку Амелю перерезали горло прямо у подножия алтаря, а также серьезно ранили одного из прихожан, которых они взяли в заложники. При попытке покинуть церковь оба террориста были убиты полицией.

В распространенном ранее видео они утверждали, что являются членами "Исламского государства" (группировка признана террористической и запрещена в России), которое позже назвало их своими "солдатами", мстящими за действия Франции против джихадистов в Сирии и Ираке.

Убийство Амеля произошло, когда страна находилась в состоянии повышенной готовности из-за серии нападений джихадистов, начавшихся с резни в сатирической газете Charlie Hebdo в январе 2015 года. Жертвами нападений в общей сложности стали более 250 человек.

Кермиш был давно известен французской полиции. В прошлом он пытался отправиться в Сирию, чтобы пополнить ряды "Исламского государства", однако был пойман, помещен на некоторое время в тюрьму, а после выхода носил электронный браслет и находился под постоянным наблюдением полиции.

Убийство Амеля вызвало вопросы о способности французских спецслужб предотвратить теракты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Портрет Жака Амеля, выполненный художником-мусульманином, висит в церкви в Сент-Этьен-дю-Рувре

Сообщники или "козлы отпущения"?

В понедельник на скамье подсудимых оказались три человека. Их обвиняют в сговоре с террористами, а прокуратура заявила, что они знали о плане нападавших.

Жан-Филипп Жан-Луи, Фарид Хелил и Яссин Себайхия были в контакте с нападавшими, а Жан-Луи также путешествовал с Петижаном в Турцию всего за несколько недель до нападения, пытаясь добраться до Сирии.

Они отвергли обвинения в сговоре с террористами, а их адвокаты заявляют, что из обвиняемых пытаются сделать "козлов отпущения".

Им грозит до 30 лет тюрьмы, слушания назначены на следующие четыре недели.

Четвертого подозреваемого судят заочно. Француз Рашид Кассим, считавшийся одним из главных вербовщиков "Исламского государства" и предполагаемым зачинщиком нападения, был обвинен в соучастии в убийстве - прокуратура считает, что он помогал нападавшим выбрать цель и давал советы, как правильно осуществить нападение.

Полиция также утверждает, что Кассим стоял за убийством полицейского и его спутника на глазах у их трехлетнего сына в пригороде Парижа Маннанвиле всего за несколько недель до убийства Амеля.

Считается, что он был убит в 2017 году во время авиаудара коалиции в районе Мосула, где он жил, однако подтверждения его смерти нет.

Гай Копоне, который был тяжело ранен, будучи заложником в церкви, сказал, что надеется на восстановление справедливости в отношении как подсудимых, так и жертв.

"Если те, кто несет ответственность, смогут попросить прощения у всех тех, кто пострадал, я думаю, что мы победили", - сказал он. Как ожидается, Копоне, которому сейчас 92 года, даст показания в четверг.

Чиновники католической церкви начали процесс беатификации Амеля, первого шага к причислению к лику святых.