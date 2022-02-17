В Германии российского ученого судят за шпионаж

44 минуты назад

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В Мюнхене в четверг начался судебный процесс над российским исследователем, работавшим в европейском проекте ракеты-носителя "Ариан": его обвиняют в шпионаже в пользу России.

Германия арестовала подозреваемого по имени Ильнур Н. в прошлом году, а позже обвинила его в шпионаже: он якобы передал информацию о европейской космической ракете-носителе "Ариан" кураторам из российской разведки.

Судебный процесс, в котором фигурирует информация о деятельности российской разведки в Германии, совпал по времени с одним из самых глубоких кризисов в отношениях между Россией и Западом за последние десятилетия.

Прокуроры заявили, что Служба внешней разведки России впервые обратилась к Н. не позднее осени 2019 года, и он согласился на сотрудничество.

По версии прокуратуры, с конца ноября 2019 года обвиняемый регулярно встречался с высокопоставленным офицером Службы внешней разведки России, дислоцированным в Германии.

Прокуроры считают, что он передал "информацию об исследовательских проектах в области аэрокосмических технологий, в частности о различных этапах разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", получив за эти сведения 2,5 тысячи евро.

Подозреваемый работал в Аугсбургском университете, в центре аэрокосмических исследований. В городе также сосредоточена значительная часть производства ракеты-носителя нового поколения "Ариан-6".

ArianeGroup, принадлежащая Airbus и французской Safran, - одна из крупнейших компаний на быстро растущем мировом рынке космических запусков. Конкуренция в этом секторе высока: помимо традиционных соперников, например, "Роскосмоса", на рынок выходят компании частного сектора - Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Телескоп "Джеймс Уэбб" отправился на орбиту на ракете-носителе "Ариан-5"

Функционирующая уже 40 лет программа "Ариан" Европейского космического агентства разрабатывает транспортные ракеты, предназначенные для доставки тяжелых грузов, включая спутники, в космос. Программу часто называют моделью промышленного и политического сотрудничества между европейскими странами.

Сложные отношения

На протяжении последних лет Германия несколько раз обвиняла Россию в шпионаже и кибератаках.

Германские контрразведчики утверждают, что российские спецслужбы действуют в стране давно и активно.

В декабре немецкий суд постановил, что именно российские агенты стояли за убийством чеченского диссидента Зелимхана Хангошвили средь бела дня в центральном берлинском парке в 2019 году. Вынося вердикт по делу, судья назвал это "государственным терроризмом".

Россия отвергла обвинения и назвала судебное решение необъективным и политически мотивированным, однако немецкие власти объявили двух сотрудников посольства России персонами нон-грата и выслали из страны.

Как сообщается, в связи с делом Н. из российского консульства в Мюнхене выслан еще один дипломат.

В октябре 2021 года немец, работавший в охранной компании, был приговорен к двум годам условно за передачу поэтажных планов зданий парламента российским спецслужбам.

В августе прошлого года по подозрению в передаче документов российской разведке был арестован бывший сотрудник британского посольства в Берлине.

В последние недели напряженность в отношениях между западными странами и Россией резко возросла из-за ситуации вокруг Украины.

В рамках дипломатических усилий по предотвращению войны канцлер Олаф Шольц во вторник посетил Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Находясь в Москве, Шольц также затронул еще один источник напряженности между странами и подверг критике продолжающееся судебное преследование Алексея Навального, лечившегося в Берлине после отравления боевым отравляющим веществом "Новичок" в 2020 году.