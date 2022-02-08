Макрон в Киеве начал встречу с Зеленским и пообещал, что эскалации конфликта не будет

15 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Французский и украинский лидеры встретились в Мариинском дворце в Киеве

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Накануне Макрон провел встречу с Владимиром Путиным в Москве.

Прибыв в столицу Украины, Макрон сделал новое заявление о результатах своих переговоров с Путиным о ситуации вокруг Украины.

"Я понял, что не будет ни ухудшения, ни эскалации [конфликта]", - сказал он журналистам в аэропорту.

"Мой целью было остановить игру, предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы. - добавил Макрон. - Я считаю, что достиг этой цели".

Предположительно, то же самое Макрон передаст и президенту Зеленскому. Лидеры встретились в Мариинском дворце в Киеве.

Ранее Москва и Париж сделали разнящиеся заявления о прошедших в понедельник переговорах президента Франции Макрона с Путиным.

Газета Financial Times со ссылкой на французские источники заявила, что Москва обязалась не начинать военных действий и не делать шагов, которые могли бы привести к обострению конфликта, и вывести российские войска из Беларуси после совместных учений.

Это быстро начали отрицать в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обратил внимание, что речь о том, что российские войска могли бы остаться в Беларуси после учений, никогда не шла.

"FT, конечно же, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно", - сказал Песков журналистам.

Позднее Елисейский дворец распространил заявление, в котором также говорилось о выводе российских войск из Беларуси, соглашении вести структурированный диалог о европейской безопасности и встрече "Нормандского формата" (Германии, России, Украины и Франции) на уровне советников.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Путин и Макрон в понедельник обсуждали конфликт вокруг Украины шесть часов

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Запад обвиняет Москву в намерении начать новое военное вторжение на территорию Украины и говорит о беспрецедентной концентрации российских войск у ее границ.

Кремль настаивает, что не намерен начинать войну с Украиной, но требует от западных стран предоставить "гарантии безопасности", в том числе закрыть для Украины дорогу в НАТО.

Североатлантический альянс уже назвал эти требования неприемлемыми, о чем заявил Москве.

Владимир Путин неделю назад прокомментировал ответ НАТО на российские требования, судя по всему его разочаровавший.

"Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - сказал он после встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Европа и США посылают России сигналы о том, что новая агрессия повлечет за собой тяжелейшие санкции против России.