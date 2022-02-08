Чешский миллионер разогнался до 417 км/ч на автобане в Германии. Теперь ему грозит тюрьма
Чешский миллионер Радим Пассер стал фигурантом расследования немецкой прокуратуры. Владелец Bugatti Chiron опубликовал видео, как прошлым летом разогнался до 417 км/ч на своем спорткаре на автобане в земле Саксония-Ангальт в Германии.
На немецких автобанах формально нет ограничения скорости, но Пассеру, если прокуратура города Штендаль найдет в его действиях состав преступления, может грозить до двух лет заключения, или по меньшей мере солидный штраф.
Дело может усугубить то, что в 2015 году Пассер уже разгонялся на автобане до 400 км/ч на Bugatti Veyron.
Оба раза он выкладывал видео на YouTube, причем у записи последней гонки, которую Пассер опубликовал в январе, почти 10 миллионов просмотров.
Богатый автолюбитель прокомментировал видео так: "Видимость была хорошей на протяжении всей поездки. Приоритетом была безопасность, поэтому старт был возможен только в безопасных обстоятельствах".
Поездка состоялась в 4:50 утра, и десятикилометровый отрезок автобана, где разогнался Пассер, сначала изучили на предмет препятствий.
По немецкому уголовному кодексу разгон в одиночку на автобане может быть нарушением, если водитель "едет с неуместной скоростью, или его стиль езды нарушает правила ПДД или является безрассудным", пишут местные СМИ.
Министр транспорта Германии Волькер Виссинг осудил отношение водителя к правилам, отметив, что хотя на автобанах нет скоростных ограничений, автомобиль всегда должен быть под контролем.